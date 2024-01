Spieler zeigt, wie stark der Aim-Assist in CoD Warzone ist, den nur Controller-Spieler haben

Ein Spieler von Call of Duty: Warzone verdeutlicht, wie stark der Aim-Assist ist und entdeckt einen Gegner, weil die Zielhilfe ihn durch Wände verfolgt.

Was hat es mit dem Aim-Assist auf sich?

Der Aim-Assist von CoD Warzone und anderen neueren Ablegern der beliebten Shooter-Reihe, ist eine Zielhilfe, die nur Controller-Spieler nutzen können und das Fadenkreuz eines Spielers automatisch in die Richtung eines Gegners zieht

Der Aim-Assist ist seit Jahren ein immer wieder aufkochendes Thema innerhalb der Community. Für Controller-Spieler ist er nahezu essenziell, „Maus und Tastatur“-Spieler hassen ihn, weil er so stark ist und aus dem E-Sport ist er kaum noch wegzudenken.

Jetzt kursiert ein Clip des Twitch-Streamers „Fifakill” in der CoD-Community, weil dieser einen Gegner entdeckte, indem der Aim-Assist ihn durch eine Wand anvisierte. Der Clip wurde auf Reddit geteilt und dort über 300 Mal kommentiert.

Hier könnt ihr den Clip auf Reddit sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was genau sieht man in dem Clip? Der Streamer steht in CoD Warzone auf einem Dach, als er bemerkt, dass der Aim-Assist auf eine Wand der vor ihm liegenden Gebäudes zielt. Immer wieder schwenkt sein Fadenkreuz in eine bestimmte Ecke des Hauses.

Der Streamer sagt: „Ich bekomme Aim-Assist für die Wand“, und beginnt kurz darauf, auf die Ecke des Gebäudes zu schießen, auf die der Aim-Assist das Fadenkreuz zog. Dadurch hat sich der Spieler, der dort anscheinend saß, wahrscheinlich bewegt, denn kurz danach wollte die Zielhilfe nicht mehr auf die Ecke zielen.

Da der Streamer es jetzt genau wissen wollte, warf er ein Gadget, das Gegner in der Nähe aufdeckt und auf der Karte markiert – und tatsächlich war kurz darauf ein feindlicher Spieler auf der Mini-Map in dem Haus zu sehen.

Als die Bestätigung durch die Markierung auf der Map kommt, ist der Streamer völlig geschockt und fasst zusammen: „Oh mein Gott… Das geht zu weit, Bruder. […] Das ist verdammt verrückt.“

Was sagt die Community? Es sind die typischen Reaktionen. Vor allem „Maus und Tastatur“-Spieler sind in den Kommentaren auf Reddit besonders laut und fordern eine Abschwächung der Zielhilfe. Für manche Spieler ist es aber auch nicht verwunderlich oder gar eine neue Info, dass der Aim-Assist Spieler sogar durch Wände anvisiert.

Hier seht ihr ein paar kurze Stimmen aus der Community:

Kusel via Reddit: „Nichts Neues, dass der Aim-Assist durch Wände verfolgen kann.“

fiveagon via Reddit: „Warum sollte jemand jemals MnK in diesem Spiel spielen? Die Menge an Vorteilen auf dem Controller ist einfach lächerlich an diesem Punkt.“

TechyExp via X.com: „Mir ist das schon so oft passiert, dass mein Aim-Assist mich zu einem Gegner im Inneren [eines Gebäudes] zieht. Das ist der Grund, warum ich sage, dass man das ein wenig optimieren sollte.“

coone90 via Reddit: „Das ist ein gratis Wallhack.“

Manche Spieler merken allerdings auch an, dass das auch an dem Gebäude liegen könnte und der Aim-Assist nicht bei jedem Haus einen Gegner durch die Wand anvisieren kann. Auf der anderen Seite war aber auch zu lesen, dass manche Spieler das bewusst in dem Modus „Suchen und Zerstören“ verwenden, um zu überprüfen, ob Gegner in bestimmten Ecken sitzen.

Sogar Scump, einer der besten und berühmtesten Controller-Spieler und E-Sportler von CoD, findet, der Aim-Assist habe Skill aus dem Spiel genommen