CoD MW2: Einer der besten Controller-Spieler spricht über den Aim-Assist – Wie stark ist die Zielhilfe wirklich?

Der Aim-Assist von Call of Duty: Modern Warfare 2 ist kurz nach dem Release eines der größten Themen in der Community. Jetzt hat sich der CoD-Profi Seth „Scump“ Abner dazu geäußert – er gilt als einer der besten Controller-Spieler der Welt.

Wer ist „Scump“? Seth Abner ist wohl der prominenteste CoD-Profi und einer der wenigen professionellen Spieler von Call of Duty, die weltweit bekannt sind. In der CoD: League wird seit vielen Jahren mit Controller gespielt.

Im Laufe seiner Karriere gewann er mehrere CoD-Weltmeisterschaften, holte sich eine Goldmedaille bei den X-Games von ESPN und baute sich einen erfolgreichen YouTube-Channel auf – alles Dinge, die wohl jeder CoD-Spieler mit kompetitivem Anspruch gerne abhaken würde.

Scump erklärte kürzlich, dass die Season mit Call of Duty: Modern Warfare 2 seine letzte Profi-Season sein wird.

Ob er nun professionell spielt oder nicht – seine Meinung hat viel Gewicht in Teilen der Community und seine neuste Aussage zum Aim-Assist beendet für einige die Diskussion, ob die Zielhilfe in CoD MW2 zu stark ist oder nicht.

Bald steht die Season 1 in CoD MW2 an – holt euch hier alle Infos zur ersten Season. Ein Video zu MW2 binden wir euch hier ein:

CoD MW2: Aim-Assist – „Man muss nicht einmal zielen“

Was sagt Scump zum Aim-Assist in CoD MW2? Während eines Scrims (Trainingsspiel) mit anderen CoD-Profis tätigte sich der „Altmeister“ eine starke Aussage zum Aim-Assist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

„Aim-Assist ist … heutzutage in Call of Duty, sie haben so viel Aiming-Skill aus dem Spiel genommen mit dem dynamischen Aim-Assist für Controller. Es ist tatsächlich so, als müsste man nicht einmal mehr zielen – ich will damit gar nicht trollen. Heutzutage ist das Schießen so einfach im Vergleich zu damals.“

Die Diskussionen rund um die Zielhilfe von Call of Duty wird schon seit Jahren geführt. Besonders im kostenlosen Battle Royale Warzone kam das Thema immer wieder hoch. Es ist aber auch ein Fundament für Crossplay-Gaming, das PC- und Konsolen-Spieler zusammenbringt.

Was sagt ihr zum Aim-Assist? Wir binden euch hier eine Umfrage zum Thema ein – ihr habt nur eine Stimme, könnt das Ergebnis aber auch ohne Abstimmung einsehen:

Klar ist: Der Aim-Assist nimmt euch nicht das Zielen ab oder macht aus euch nicht gleich einen Shooter-Gott. Doch die Zielhilfe unterstützt euer Aiming mit dem Controller immens, was besonders Spieler mit Maus & Tastatur kritisieren.

Unter unserem ersten Artikel zum Aim-Assist in CoD MW2 findet ihr bereits viele Diskussionen rund um die Zielhilfe: CoD MW2: Der Aim-Assist für Controller erreicht offenbar ganz neue Sphären – „Das ist eigentlich Cheating“.

Lasst uns einen Kommentar zum Thema da und nehmt gern an der Umfrage im Artikel teil.