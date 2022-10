Auch in CoD MW2 ist Crossplay ein wichtiges Feature. Mit diesem System könnt ihr unabhängig von eurer Plattform mit anderen Kollegen gemeinsam im Multiplayer zocken. Viele jedoch schalten Crossplay aus, da ihr damit auch gegen PC-Spieler antreten könnten. Wir zeigen euch deshalb alles Wichtige zu Crossplay und wie ihr es abschalten könnt.

Wie deaktivierte ich Crossplay in MW2 auf der PS5? Um Crossplay auf der PS5 zu deaktivieren, müsst ihr folgende Anweisungen nachgehen.

Geht dazu in eure Einstellungen im Spiel und wählt die Sparte „Konto & Netzwerk“ aus. Es ist egal, in welchen Modus ihr eingeloggt seid, die Menüaufteilung ist bei allen identisch. Nun öffnet sich ein neues Fenster. In diesem ist der erste Einstellungspunkt als „Crossplay“ deklariert.

Zuerst begebt ihr euch in den Einstellung auf „Konto & Netzwerk“ Sofort erscheint der Menüpunkt „Crossplay“ Eine bildliche Darstellung, wie ihr Crossplay aktivieren oder deaktivieren könnt

Jetzt könnt ihr auswählen, ob dieser aktiviert werden soll. Bei uns war dieser Menüpunkt schon im Vorfeld deaktiviert. Solltet ihr also mit Freunden außerhalb eurer Plattform zocken wollen, müsst ihr diesen Menüpunkt aktivieren.

Wenn ihr auch noch im Crossplay mit anderen Plattformen kommunizieren wollt, müsst ihr die „Crossplay-Kommunikation“ zusätzlich noch aktivieren. Diese befindet sich einen Punkt unterhalb.

Wie deaktivierte ich Crossplay in MW2 auf der Xbox? Während in der Beta das Crossplay-Feature auch auf der Xbox deaktiviert werden konnte, sieht es zum Release anders aus. Auf der Xbox ist der Crossplay-Menüpunkt verschwunden, doch wir zeigen euch, wie ihr Crossplay dennoch deaktivieren könnt.

Geht dazu wie folgt ran:

Geht auf eure Konsolen-Einstellungen

Tippt nun auf „Online Sicherheit und Familie“

Tippt nun auf „Privatsphäre und Onlinesicherheit“

Tippt jetzt auf „Xbox Live Privatsphäre“

Jetzt wählt ihr „Details und Anpassungen anzeigen“ aus

Danach kommt der Menüpunkt „Kommunikation und Multiplayer“

Nun gibt es ein Feld, bei dem ihr entscheiden könnt, ob ihr mit Spielern außerhalb von Xbox Live zocken könnt Dazu zählen PC- und PlayStation-Spieler Wenn ihr Crossplay deaktivieren wollt, ändert diese Option auf „Blockieren“

Damit eure Einstellung auf eurem Spiel aktiviert wird, solltet ihr alle offenen Titel neu starten

Die Menüs der Xbox One und Xbox Series sind ein wenig unterschiedlich. Aber auf beiden Konsolen könnt ihr in euren Privatsphäre-Einstellungen das Crossplay deaktivieren.

Im Folgenden erklären wir euch, welche Probleme Crossplay mit sich bringen könnte.

Alles Wichtige zu Crossplay in CoD: MW2

Welche Probleme bringt Crossplay? Wenn ihr diese Einstellung nutzt, werden Spieler aus allen unterstützen Plattformen in eine Spielersuche geworfen. Es könnte also sein, dass ihr auf der Xbox oder der PS5 gegen Spieler auf dem PC antreten müsst oder umgekehrt.

Konsolenspieler genießen mit ihren Controllern einen großen Vorteil, da sie von Grund auf einen Aim-Assist spendiert bekommen. PC-Spieler haben diesen Vorteil nicht, jedoch sind sie flinker im Movement und der Zielerfassung durch Maus und Tastatur.

Auf dem PC ist es auch leichter zu Hacken oder Cheats zu verwenden. Ihr könntet also vermehrt auf Hacker stoßen.

Sollten euch jedoch diese Dinge nicht stören, könnt ihr die Einstellungen aktivieren.

Welche Vorteile bringt Crossplay? Der größte Vorteil mit Crossplay ist vor allem das Spielen mit anderen Plattformen. Ihr müsst nicht lange in einer Spielersuche herumhängen, bis ein Match im Multiplayer gestartet werden kann. Durch diese Tatsache kann der Server auf mehr Spieler zugreifen und eure Lobbys schneller mit Personen aus aller Welt füllen.

Dadurch könnt ihr aber auch, wie einst schon erwähnt, mit Freunden, die auf verschiedenen Plattformen abhängen, gematcht werden. Es ist also ein cooles System, das unterstützend wirkt, jedoch können dadurch auch Probleme entstehen.

Das war alles Wichtige, was ihr zum Abschalten des Crossplays wissen solltet. Wie findet ihr es das MW2 auch so ein Feature bietet? Werdet ihr Crossplay aktivieren? Lasst uns gerne eure Meinung in den Kommentaren erfahren!

Mehr zum Matchmaking in CoD MW2 findet ihr hier: Eine kleine Änderung im Matchmaking macht CoD MW2 kurz vor Release so viel besser