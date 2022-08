CoD MW 2 begeistert Spieler in 30 Sekunden für die neue Kampagne: „Sieht wie ein Film aus“

Ein neuer Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare 2 wurde veröffentlicht. Der zeigt einige Ausschnitte aus der neuen Kampagne – und kommt offenbar gut an.

Das ist der Trailer: Call of Duty: Modern Warfare 2 rückt immer näher und mittlerweile sind schon einige Neuerungen bekannt. Nun erschien ein neuer Trailer am 16. August und soll Spielern einen kleinen Einblick in die neue Singleplayer-Kampagne geben. Die Story setzt die Geschichte von Modern Warfare 3 Jahre später fort.

So dreht sich das Spiel erneut um die Taskforce 141und die Protagonisten Captain Price, Gab, Ghost, Soap und den neuen Charakter Alejandro Vargas.

Diese Figuren sind es auch, die im neuen Trailer zu sehen sind. Sie bewegen sich durch verschiedene Settings, vom Helikopterflug über eine nächtliche Großstadt bis hin zur verdeckten Mission in einem Lager.

Die 30 Sekunden mit Szenen aus der Kampagne werden von spannungsgeladener Musik und leicht hörbarem Atmen unterlegt. Eigentlich nicht viel – doch es reicht offenbar, um Fans in den Kommentaren zu begeistern.

Fans freuen sich schon auf die Kampagne – Kann früher gespielt werden

Das sagen Spieler: In den Kommentaren zeigen sich viele Spieler schon sehr gespannt auf die neue Kampagne. Es gibt Lob für die Optik des Trailers und Freude auf die Rückkehr beliebter Charaktere.

„Die Modern Warfare Story war und wird immer mein Liebling zum Durchspielen blieben, die Charaktere die wir wirklich lieben sind dabei“ findet ein User (via YouTube).

„Die Szene wo sie auf dem Wolkenkratzer stehen und man die Stadt sehen kann, das Licht und die Details sehen toll aus“ (via YouTube).

„Ich bin persönlich nicht am Multiplayer interessiert, das ist was ich sehen will. Kann es kaum erwarten, die 141 wieder in Aktion zu sehen“ (via YouTube).

„Wow, das sieht wie ein Film aus. Diese Cinematic-Shots waren unglaublich“ (via YouTube).

Allerdings betonen auch einige, dass man sich mit zu viel Überschwang vielleicht noch zurückhalten sollte. Sie erinnern beispielsweise an die Battlefield-2042-Trailer, die ebenfalls für viel Hype sorgten – doch das Spiel konnte dann nicht mithalten.

„Cinematics sind immer toll, Gameplay wird uns zeigen, wie die Realität aussieht. Dennoch, ich muss sagen dass dies den Hype echt hoch dreht“, findet User „Diego Perez“ (via YouTube).

Vorabzugang zur Kampagne: Die Singleplayer-Kampagne wird im Vorfeld des Release von Modern Warfare 2 schon spielbar sein. Bis zu einer Woche im Voraus soll sie im Early Access zur Verfügung stehen. Allerdings muss man hierfür das Spiel digital vorbestellen.

Was haltet ihr von der neuen Kampagne? Habt ihr Lust auf den Singleplayer-Modus in MW2, oder seid ihr eher für den Multiplayer zu begeistern? Erzählt es uns in den Kommentaren!