Call of Duty: Modern Warfare 2 zeigt endlich Starttermin der Beta – Alles zur Uhrzeit und wer teilnehmen darf

Der neue Call of Duty Blog-Post gab endlich wichtige Termine zum Release von CoD: Modern Warfare 2 bekannt. Dabei geht es vor allem um die Beta, die Spieler endlich auf den Genuss des neuen Activision-Shooter bringen soll. Wir zeigen euch alles Wichtige dazu.

Was wurde bekannt gegeben? CoD: Modern Warframe kann schon auf allen Plattformen vorbestellt werden, doch bislang fehlte jede Spur vom Release der Beta. Jetzt gab Activision mehr Informationen darüber, wer wann loslegen kann. Folgende Termine müsst ihr euch in euren Kalender notieren:

Erstes Wochenende nur für Vorbesteller und Playstation exklusiv – 16. – 17. September

Erstes Wochenende nur Playstation exklusiv ohne Vorbestellung – 18. – 20. September

Offene Beta für PC-, XBOX- und Playstation-Vorbesteller – 22. – 23. September

Offene Beta für alle Plattformen – 24. – 26. September

Falls ihr noch nichts von CoD: Modern Warfare gesehen habt, haben wir für euch den passenden Gameplay-Trailer eingebunden:

Wie funktioniert die Beta und wer kann teilnehmen? Jeder Spieler, ob vorbestellt oder nicht, kann auf den Geschmack des neuen Shooters kommen. Vorbesteller und Playstation-Besitzer haben es jedoch besser, da sie schon vor allen anderen Plattformen an der Beta teilnehmen können.

Ihr seid also nicht gezwungen eine Playstation zu besitzen oder schon vor dem Release an die Kasse gebeten zu werden, um eine Kostprobe von MW2 zu erhaschen.

Unterhalb binden wir euch noch den offiziellen deutschen Twitter-Post von CoD:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Gibt es noch was Wichtiges zu wissen? Am 15. September startet Infinity Ward ein Showcase, indem viele Infos über die unmittelbare Zukunft von Call of Duty preisgegeben werden. Darunter viele weitere Details zu Modern Warfare II, Informationen zum nächsten Call of Duty®: Warzone und mehr zur mobilen Version von Call of Duty: Warzone (auch bekannt als Project Aurora).

Zudem bekommt ihr eine vollständige Multiplayer-Enthüllung von Modern Warfare II. Dabei werden viele Streamer in Echtzeit zu den Waffen greifen und gegenseitig antreten. Genauere Infos stehen im Blog-Post von Acivision.

Wann wird CoD: Modern Warfare 2 veröffentlicht? Der Release liegt am 28. Oktober. Genauere Infos wer hinter diesem Shooter-Teil steckt und was euch erwarten kann, erfahrt ihr in unserem Spiele-Hub zu MW2.

So jetzt seid ihr gefragt, seid ihr jetzt schon gespannt auf die Beta und wie findet ihr es, dass Playstation einen Vorrang genießt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht!