Der Release von Call of Duty: Modern Warfare 2 rückt immer näher und im Oktober ist es so weit. Das Spiel selbst soll die Story von CoD 2019 weiterführen und spielt in einem modernen Setting. Das sehen wir auch im neuen Trailer, in dessen Kommentaren auf YouTube Fans der Reihe schreiben, dass sie glauben, MW 2 könnte eines der besten „Call of Duty“-Spiele werden.

Was ist das für ein Trailer? Der neue Trailer zu Modern Warfare 2 gibt uns weitere Einblicke in die Kampagne des Shooters und zeigt erneut bekannte Charaktere wie Price und Ghost.

Was wissen wir zu dem Release? Das von Infinity Ward entwickelte Modern Warfare 2 wird am 28. Oktober auf dem PC sowie für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series veröffentlicht.

Obendrein wird es einen „Early Access“-Zugang zu der Kampagne geben, denn mit einer Vorbestellung der digitalen Versionen könnt ihr die Story bereits ab dem 20. Oktober spielen.

„Mir egal, was andere sagen, ich freue mich riesig“

Was sagen die Spieler? Auf YouTube zeigen sich viele Fans der Reihe positiv gestimmt und einige glauben sogar, MW2 könnte eines der bestens CoD-Spiele werden.

DEAL151: „Es ist mir egal, was andere sagen, ich freue mich riesig auf die Fortsetzung und kann es kaum erwarten, sie mit euch allen zu spielen.“ über 390 „Gefällt mir“-Angaben.



Galaxymaster34: „Ich glaube, dass dies eines der besten Call of Duty-Spiele sein wird“ über 120 „Gefällt mir“-Angaben



VioletStag: „Ich bin so gespannt auf dieses Spiel! Besonders die Kampagne!“

Infos über Multiplayer und Kampagne

Was zeichnet den Multiplayer aus? Der Multiplayer-Modus von MW2 wird unterschiedliche Maps und Modi bietet. Mit dabei ist der Modus Ground Wars, der an Spielprinzip von Battlefield erinnert.

Spielerisch orientiert sich Modern Warfare 2 dabei an den Erfolgsrezepten von CoD MW 2019, entfernt jedoch den sogenannte „Slide Cancel“ – ein Trick, für den Spieler bereits in der Beta einen Ersatz gefunden haben.

Spieler finden kontroversen Trick in der Beta von Modern Warfare 2 – „Das sieht aus wie Slide-Canceling!“

Was zeichnet die Kampagne? In Modern Warfare 2 werden wieder altbekannte Charaktere wie Captain Price, Gaz, Ghost und Soap dabei sein. Zudem spielt die Story 3 Jahre nach den Ereignissen von CoD MW 2019.

Freut ihr euch schon auf Modern Warfare 2 und denkt ebenfalls, dass es eines der besten Spiele der Reihe werden könnte? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

