CoD MW2 & Warzone 2 verschieben Season 2 – Erfüllen dann jedoch große Community-Wünsche

Jetzt ist es offiziell: Season 2 wird verschoben. Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 starten den nächsten Content-Zyklus erst am 15. Februar. Die Entwickler versprechen jedoch, einige der größten Spieler-Wünsche zu erfüllen. Was zur neuen Season 2 schon bekannt ist, findet ihr hier in der Übersicht.

Durch den Battle Pass von Modern Warfare 2 und Warzone 2 kann man immer ziemlich genau sagen, wann eine neue Season startet. Demnach hätte Season 2 Anfang Februar 2023 starten müssen.

Dataminer haben jedoch schon Hinweise entdeckt, dass die neue Season länger auf sich warten lässt und jetzt ist es offiziell:

Season 2 startet erst am 15. Februar

Welche Inhalte offizielle bekannt sind und was Leaks bereits vorhersagen, findet ihr auf MeinMMO.

CoD MW2 & Warzone 2: Season 2 – Offizielles und Leaks

Was ist offiziell angekündigt? Zusammen mit der Ankündigung der Verschiebung hat CoD bereits ein paar Content-Versprechen abgegeben.

Demnach möchte man viel umsetzen, das auf dem Feedback der Spieler basiert. Konkret werden die Entwickler dabei jedoch nicht. Und aktuell gibt es eine Menge, was Spiel bemängeln.

Ganz vorn dabei sind die fehlenden Statistiken in Warzone 2 – bis heute lässt sich nicht einsehen, wie viele Kills oder Siege man im Battle Royale gesammelt hat. Ob das zum Start der Season 2 kommt, bleibt aber unklar.

Hier der entsprechende Tweet:

Dafür sprechen die Entwickler aber über 2 andere große Wünsche der Community, die jetzt offiziell angekündigt wurden:

Neue, kleine Map für Warzone 2

Resurgence- / Wiederbelebungs-Modus für Warzone 2

Ranked-Modus für Modern Warfare 2

Neue Maps, Waffen, Modi für MW2

Was haben Leaks angekündigt? Schon vor ein paar Wochen sind vermeintliche Key-Arts der Season 2 aufgetaucht. Demnach erhält die Season 2 ein japanisch angehauchtes Thema, mit entsprechenden Maps.

So soll die Map „Castle“ zu CoD MW2 kommen. Die Karte gab es erstmals in CoD: World at War (2008) und kam auch für CoD: Vanguard (2021).

Castle soll auch Teil der neuen Resurgence-Map von Warzone 2 sein. Hier wird vermutet, dass man die Map jetzt schon im Spiel sehen kann:

Die neue Resurgence-Map neben Al Mazrah? Quelle: imgur

Als neuer Operator soll zudem ein alter Bekannter zu CoD kommen: Ronin. Bereits in CoD MW 2019 hatte der YouTuber einen Auftritt und aktuelle Leaks behaupten, er kommt wieder als Operator ins Spiel.

Zudem fanden Dataminer Hinweise auf die Modi „Cranked“ für CoD MW2 und „Beutegeld“ für Warzone 2.

Erfahrene Spieler von Call of Duty dürften vielleicht ein kleines Déjà-vu verspüren. Schon 2022 wurde die Season 2 verschoben, damals machten Vanguard und Warzone 1 Probleme.

Die Entwickler nahmen sich 2 Wochen länger Zeit und konnten dann tatsächlich ordentlich aufräumen und viele Probleme beseitigen. Es bleibt abzuwarten, ob das auch in diesem Jahr klappt und gleichzeitig genügend neuer Content kommt, um die Spieler bei der Stange zu halten.

Wie ist euer erster Eindruck der Season 2? Was wünscht ihr euch aktuell am meisten? Lasst einen Kommentar zum Thema da.

