CoD MW: YouTuber hat eigenen Operator bekommen – Nun wollen Fans mehr

Der Operator Ronin in Call of Duty: Modern Warfare basiert auf einem amerikanischen YouTuber. Mit diesem Hintergrund wünschen sich viele Spieler auch in Season 4 ähnliche Charaktere.

Das ist Ronin: Der Operator erschien zu Beginn von Season 3 und kam so einigen Spieler bekannt vor. Er erinnert nämlich an Tu Lam, der einen YouTube-Kanal rund um Militär betreibt. Dazu hat er eine Sicherheitsfirma mit dem Namen „Ronin Tactics“ und ist ein Special-Forces-Veteran.

Er passt also gut ins Bild von Modern Warfare, welches brutal realistisch ist und sich gerne ein Vorbild an echten Persönlichkeiten nimmt, sie aber nicht direkt benennt.

Das ist Tu Lam – Auf ihm basiert der Operator Ronin

Das wird sich gewünscht: Nun steht der Start von Season 4 zu Modern Warfare bevor und die Spieler wünschen sich auch hier wieder einen Operator, den man aus dem realen Leben kennt. Auf reddit haben sie dazu bereits einige Vorschläge gemacht.

Operator, die zu Modern Warfare passen würden

So wurde bisher vorgegangen: Die Operator in Modern Warfare waren bisher realistisch dargestellt. So kann man sich gut vorstellen, dass die dort gespielten Charaktere tatsächlich auch im Krieg unterwegs sind.

Man kann also annehmen, dass kommende Operator ähnlich sind. Wenn man sich also ein Beispiel an realen Personen nimmt, dann sollten das Experten im Militärwesen sein.

Diese Personen werden genannt: Der Thread auf reddit wirbt mit einem Bild von dem YouTuber Matt Carriker. Er betreibt den Kanal „DemolitionRanch“ und zeigt dort allerlei Experimente mit Schusswaffen. Er ist zwar kein Mitglied der Special Forces, aber hat ein breites Wissen bei Schusswaffen und ist mit 8,4 Millionen Abonnenten weltweit ziemlich bekannt.

Der YouTuber Matt Carriker hat in seinen Videos viel mit Waffen zu tun. Quelle: YouTube

Als weitere Person wird Travis Haley genannt. Er ist ein Militär-Veteran und zeigt auf seinem YouTube-Kanal „HaleyStrategic“ diverse Tipps und Tricks rund um Schusswaffen. Er passt also besser in das Profil von Tu Lam, der eine ähnliche Vita vorweist.

Ein ähnlicher Wunsch ist ein Operator, der auf Garand Thumb basiert. Der Soldat, der mit bürgerlichem Namen Michael Jones heißt, ist noch aktiv im Dienst und unterhält auf YouTube seine Community mit lustigen Clips, aber auch mit ernsten Videos rund um Ausrüstung und Waffen.

Wie sieht es mit bekannten Streamern aus? Sollte Modern Warfare seiner realistischen Darstellung treu bleiben, dann werden wir wohl keine bekannten Streamer, wie etwa Nateshot oder DrDisrespect sehen. Sie passen nicht in das Bild von den gefährlich wirkenden Operators.

Season 4 wird voraussichtlich Anfang Juni starten. Spätestens dann werden wir sehen, ob eine der genannten Personen auch tatsächlich einen Operator in Modern Warfare bekommt.