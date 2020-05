In wenigen Tagen endet bei Call of Duty: Modern Warfare die laufende 3. Saison und die neue Season 4 startet. Wir fassen die wichtigsten Fakten, Leaks und Gerüchte zur neuen Saison, dem Season 4 Release Date, dem Battle Pass, sowie neuen Maps oder Modi wie den Duos in CoD: Warzone zusammen. Was könnte uns nächste Woche erwarten?

Wann genau endet die Season 3 in Modern Warfare und Warzone? Eine offizielle Aussage der Entwickler gibt es bislang nicht. Doch schaut man sich den aktuellen Battle Pass der Season 3 etwas genauer an, so stellt man fest, dass die laufende Season 3 am Dienstag, den 2. Juni, um 17:00 Uhr deutscher Zeit endet.

Alles, was wir bislang zur neuen Season 4 von CoD: Modern Warfare und Warzone wissen

Woher kommen die Infos? Offiziell ist bislang nur wenig bekannt, doch das ein oder andere Detail zur neuen Saison wurde bereits von den Entwicklern verraten, etwa in Tweets oder Interviews.

Zudem gibt es bereits einige unbestätigte Details aus Leaks, Gerüchten sowie einigen Daten-Funden, die jedoch teils aus zuverlässigen und bewährten Quellen wie dem wohl berühmtesten CoD-Leaker TheGamingRevolution stammen. Man kann sich also bereits ein erstes Bild davon machen, was uns mit der neuen Season 4 erwarten könnte.

Beachtet dabei nichtsdestotrotz: Bei zahlreichen Infos handelt es sich um nicht offiziell bestätigte Details. Genießt den inoffiziellen Part also erstmal mit der entsprechenden Portion Vorsicht.

Wann startet Season 4 bei CoD MW und Warzone?

Season 4 Release Date – Wann startet die neue Saison? Dazu gibt es bislang keine offizielle Angabe, doch man geht davon aus, dass die Season 4 direkt im Anschluss an die endende Season 3 starten wird. So war es unter anderem auch beim Wechsel von Season 2 zu Season 3 auch der Fall.

Dann würde die Season 4 bei CoD: Warzone und Call of Duty: Modern Warfare noch am selben Tag, also am 2. Juni, an den Start gehen. Denkbar wäre jedoch auch ein Start am Folge-Tag, also am 03. Juni. Länger dürfte es aber nicht dauern, denn eine lange Off-Season-Zeit gab es bislang nie.

Mögliche Startverzögerung durch großes Update zur Season 4: Neue Seasons werden traditionell von einem größeren Patch eingeleitet, der neben neuem Content allerlei Änderungen und Anpassungen mit sich bringt. Zum Start der Season 4 dürfte das ebenfalls der Fall sein, das gilt im Prinzip als sicher.

Dieses Update muss zunächst jedoch heruntergeladen und installiert werden, bevor man sich in die neuen Inhalte stürzen kann – und das kann für so manch einen Spieler dauern. Gerade mit einer schwächeren Internet-Leitung. Denn die Updates fallen oft gigantisch aus und stellen einige Konsolenspieler sogar vor akute Speicherplatz-Probleme.

Wann genau die Season 4 für euch beginnt, dürfte also auch davon abhängen, wie schnell ihr das neue Update geladen habt. Offizielle Angaben zur Download-Größe gibt es bislang nicht.

Modern Warfare und CoD Warzone – Battle Pass für Season 4

Was steckt im Battle Pass für die Season 4? Es wird einen neuen Battle Pass mit 100 Stufen geben – das ist im Prinzip bereits in Stein gemeißelt. Denn noch vor Release von Call of Duty: Modern Warfare hatten die Entwickler bestätigt, dass man fest auf dieses Modell setzen wird.

Die bisherigen Battle Passes haben zudem ein identisches Format, da dürfte sich also auch zur Season 4 nichts ändern. Über den Pass gibt es dann immer noch verschiedne Prämien (größtenteils) kosmetischer Natur wie neue Operator-Skins oder neuen Baupläne und Waffen.

Season 4 Battle Pass kaufen – Ist das Pflicht? Nur, wenn ihr all seine Belohnungen voll ausschöpfen wollt. Denn dieser bietet mit dem freien Belohnungszweig alle Gameplay-relevanten Prämien wie beispielsweise neue Basis-Waffen für alle Spieler.

Lediglich für den Zugang zum kostenpflichtigen Premium-Belohnungs-Zweig werdet ihr 1.000 CoD-Punkte bzw. 10€ hinlegen müssen (oder 2.400 CoD-Punkte für ein Bundle mit 20 Stufen-Freischaltungen). Dort gibt es im Prinzip einfach nur mehr Cosmetics.

Konkrete Inhalte vom Battle Pass kennen wir noch nicht.

Generell ist der Battle Pass nicht zwingend erforderlich. Mehr dazu erfahrt ihr hier: CoD Modern Warfare: Battle Pass kaufen oder nicht – für wen lohnt es sich?

Neue Inhalte der Season 4 von CoD MW und Warzone – Das wissen wir

Es kommt ein Rank-Reset: Was bereits feststeht: es wird mit Start der neuen Saison erneut einen Rank-Reset geben. Sprich, alle Spieler über Stufe 55 werden auf Rang 55 zurückgesetzt und dürfen sich erneut am saisonalen Maximal-Level von 155 versuchen.

Denn bei CoD: Modern Warfare sind die Ränge 56 – 155, die sogenannten Officer-Ranks, nun saisonal, müssen in jeder Season aufs Neue erklommen werden.

Gibt es neue Operators? Traditionell gibt es mit jeder neuen Saison auch neue Operators über den Season Pass. In Season 4 sieht es dabei aktuell so aus, als wird man den legendären Captain Price endlich auch im Multiplayer spazieren führen können – zumindest laut erstem Teaser. Bislang ist dieser Kult-Charakter lediglich als NPC in der Kampagne zu sehen.

Weitere Kult-Figuren aus der Task Force 141, wie beispielsweise Soap, werden ebenfalls als mögliche Kandidaten diskutiert. Doch bis auf den Zusammenhang mit Price (ebenfalls Mitglied der TF 141) gibt es da noch keine handfesten Hinweise auf weitere neue Operators.

Der legendäre Captain Price könnte als neuer Operator kommen, wie ein Video verrät.

Wie sieht’s mit neuen Waffen aus? Normalerweise führt CoD: MW pro Saison 3 neue Waffen ein. Zwei werden im Vorfeld kommuniziert und sind von Anfang an über den Battle Pass verfügbar, eine ist geheim und kommt erst im Verlauf der jeweiligen Saison ins Spiel.

Für die Season 4 sind noch keine Waffen offiziell bestätigt, doch ganze 5 sind durch Leaks und Datamining nun als mögliche Kandidaten im Gespräch – und zwar

APC 9 – eine neue Maschinenpistole

KRISS Vector – ebenfalls eine neue SMG

Galil – ein neues Sturmgewehr

HK G28 – eine neue DMR

XM109 – eine neue Sniper

Mehr Infos dazu findet ihr hier: 5 neue Waffen für CoD MW & Warzone geleakt – Was kommt mit Season 4?

Die (noch unfertige) Galil

Bestätigte Neuerungen der Season 4 für Warzone: Einige Details zu den kommenden Inhalten fürs Battle Royale wurden bereits von den Entwickler bestätigt. Dazu gehören

neue Items – für Spieler-Loadouts und als findbarer Loot in der Welt

neue Feld-Aufrüstung (Field Upgrades)

neue Spielmodi, wie unter anderem der heiß erwartete Duos-Modus

Neue Story-Entwicklungen (vielleicht erfahren wir so endlich mehr zum mysteriösen Bunker 11)

Leaks und Gerüchte rund um Warzone in Season 4: Unbestätigte Infos und Gerüchte sprechen zudem von weiteren Neuerungen, die wir möglicherweise noch im Rahmen von Season 4 im Battle Royale sehen könnten. Dazu zählen unter anderem

Bestätigte Neuerungen für den traditionellen Multiplayer von CoD MW: Wirklich bestätigt wurde für den regulären Mehrspieler-Modus bisher nichts. Es gilt jedoch als sicher, dass mehrere neue Karten Einzug ins Spiel halten werden. Welche – dazu gibt es bislang nur Gerüchte.

Leaks und Gerüchte rund um den traditionellen Multiplayer von CoD MW: Bereits seit einer ganzen Weile gibt es Leaks zu zahlreichen neuen Karten und Modi, die nach und nach den traditionellen Multiplayer von CoD: MW bereichern sollen.

Und einige davon haben es auch schon ins Spiel geschafft. Viele gehen deshalb davon aus, dass auch weitere Maps aus dieser Liste folgen werden. Schließlich sind dort ganze 38 Maps und 23 Modi aufgeführt. Andere Leaks sprechen sogar von bis zu 60 neuen Karten, die insgesamt für CoD: MW nach und nach folgen sollen.

Welche neuen Maps wird Season 4 bereithalten?

Aktuell bietet Modern Warfare zu einer neuen Saison stets einen Mix aus neuen Karten und beliebten Maps aus bisherigen Ablegern der Reihe. Das dürfte in den Augen vieler Spieler auch in Season 4 genau so weitergehen. Doch welche Karten es diesmal genau mit der neuen Saison ins Spiel schaffen könnten – darüber kann man derzeit leider nur rätseln. Fan-Favoriten wie Mission (MW3), Favela (MW2) oder Terminal (MW2, MW3) stehen bei den Fans aber ganz oben auf der Wunsch-Liste.