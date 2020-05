Heute, am 29. Mai 2020, gibt eine lang erwartete Neuerung in Call of Duty: Modern Warfare. Mit Duo kommt ein Modus, den sich die Fans schon lange wünschen. Außerdem gibt es doppelte EXP zum Ende der Season 3.

Daher stammen die Informationen: Im offiziellen Blog hatte Entwickler Infinity Ward heute erklärt, dass der lang erwünschte Duo-Modus nach Call of Duty: Warzone kommen werde (via Activision).

Außerdem hatten sie über Twitter erklärt, dass der Modus jetzt offiziell verfügbar ist:

📢Playlist Update for #Warzone! Rolling out now across all platforms….

Solos

Duos ✌️

Trios

Quads

Plunder Quads — Infinity Ward (@InfinityWard) May 29, 2020

Call of Duty: Warzone Update bringt überraschend Duo-Modus

Der Duo-Modus wird schon lange von den Spielern gewünscht. Denn der 2v2-Gunfight hatte schon einmal seinen Weg ins Spiel gefunden und hatte die Spieler überzeugt. Eigentlich hätte der Modus schon früher kommen sollen, musste von den Entwicklern aber noch gebalanced werden. Ganz überraschend kommt das Update daher nicht.

Vielen hatte der Modus damals gefallen. Sie hatten ihn langfristig fürs Spiel gefordert. Auch in Apex Legends hatten sich Fans lange einen permanenten Duo-Modus gewünscht und der Entwickler hatte schließlich auf die Fans gehört.

Bonus-EXP zum Wochenende in CoD Warzone

Außerdem gibt es mehr XP: Außerdem startet ist heute, am 29. Mai 2020 das letzte doppelte Xp-Wochenende der Season 3 gestartet. Dabei sammelt ihr doppelte XP, doppelte Battlepass-Punkte und doppelte Waffen-XP.

Es könnte sich also nicht nur wegen dem Duo-Modus lohnen. dieses Wochenende noch etwas mehr zu zocken und Ränge aufzusteigen.

Was kommt noch alles zu Call of Duty: Warzone? Der Duo-Modus ist nicht die einzige Neuerung, die die Spieler in den kommenden Wochen erwartet.

Denn bald startet in Call of Duty: Warzone die Season 4. Wir erklären euch, wann Season 4 für Call of Duty: Warzone startet und was der Trailer sonst noch verrät.