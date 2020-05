CoD MW & Warzone: Season 4 startet – Trailer verrät Release Datum

Die neue Season in Call of Duty: Modern Warfare und Warzone startet schon bald. Ein neuer Trailer stimmt darauf ein und verrät das Release Datum.

Wann startet Season 4? Nachdem bislang keine offiziellen Angaben gemacht wurden, brachte ein neuer Trailer nun Klarheit: Die neue Season startet am 3. Juni 2020.

Die aktuelle Season 3 läuft noch bis zum 2. Juni. Was euch danach erwartet, könnt ihr hier sehen:

Captain Price in Season 4 dabei

Vermutungen bestätigen sich: Erste Teaser hatten bereits Hinweise geliefert, dass Captain Price in Season 4 als Operator dabei sein könnte. Ein „Senior Operator“, der einen verdächtig nach Captain Price aussehenden Hut trug, wurde dabei in verwaschenen Bildern gezeigt.

Der neue Trailer zeigt nun ziemlich deutlich: Captain Price wird in der neuen Season definitiv eine Rolle spielen. Bislang war der Kult-Charakter nur als NPC in der Kampagne zu sehen. Schon in Season 3 landete der Operator Alex als neue Option im Multiplayer – Captain Price könnte nun der nächste Charakter sein, mit dem so verfahren wird.

Captain Price steht im Mittelpunkt

So reagiert die Community: Viele Spieler zeigen sich schon gespannt auf die neue Season. Gerade Captain Price scheint bei vielen gut anzukommen:

„Da werden 150 Captain Prices durch die Warzone rennen“, vermutet ein User bereits (via Twitter).

Auf YouTube sorgt der Captain ebenfalls in vielen Kommentaren für gute Stimmung. Abseits von Captain Price haben die Spieler möglicherweise auch die Waffe „Vector“ in dem Trailer erkannt – noch dazu in den Händen von Kyle „Gaz“ Garrick.

Die neue Season wird damit in der kommenden Woche am Dienstag starten – voraussichtlich in Form eines größeren Updates. Hier gab es zuletzt allerdings Probleme, was den Speicherplatz angeht.