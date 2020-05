CoD MW teasert neue Karte für Season 4 – Kommt Fan-Liebling Scrapyard aus MW2?

Im Vorfeld zur anstehenden Season 4 hat Call of Duty: Modern Warfare einen neuen Trailer veröffentlicht. Dort haben Fans unter anderem einen Hinweis auf die Rückkehr einer der beliebtesten Karten von Modern Warfare 2 entdeckt.

Um welche Karte geht es? Es geht um die Karte Scrapyard für den traditionellen Multiplayer. Diese stammt ursprünglich aus Call of Duty: Modern Warfare 2. Sie spielt auf einem Schrottplatz und gehörte für so manch einen Spieler zu den beliebtesten Maps dieses MW-Ablegers.

Auch für das aktuelle Modern Warfare haben sich zahlreiche Spieler bereits gewünscht. Nun sieht es ganz danach aus, als würde genau diese Karte mit Season 4 ihren Einzug bei CoD: Modern Warfare halten.

Scrapyard in CoD: MW2

Wo haben die Spieler Scrapyard entdeckt? Im kürzlich veröffentlichten, ersten Trailer zur Season 4 fanden Fans einen versteckten Hinweis, der für die Einführung der Karte spricht. Ganz am Ende des Videos wird das Titelbild für die neue Season 4 eingeblendet. Und im Schriftzug „Season Four“ versteckt sich im Hintergrund bei genauem Hinsehen das charakteristische Schrottplatz-Setting von Scrapyard (siehe Titelbild).

Was spricht noch für Scrapyard in Season 4? So gut wie jede Saison hat mit offiziellen Bildern eine neue Karte angedeutet, die dann auch tatsächlich ins Spiel kam. Viele gehen davon aus, dass es in Season 4 auch nicht anders sein wird.

Das Original-Layout von Scrapyard aus MW2

Zudem befinden sich Einträge zu Scrapyard bereits seit einer ganzen Weile im Spiel, die Vermutung ist also alles andere, als aus der Luft gegriffen. Zudem findet sich die Karte oder Teile davon bereits im Spiel wieder – und zwar als Teil der gewaltigen Warzone-Map aus dem Battle Royale.

In Verbindung mit dem versteckten Bild spricht also einiges dafür, dass wir diesen beliebten Map-Klassiker schon bald auch in Modern Warfare 2019 unsicher machen können.

Price und Gaz werden wohl die neuen Operators der Season 4

Was verrät der neue Trailer noch über die Season 4? Zum einen wurde dort das offizielle Start-Datum für die Season 4 enthüllt. So startet die neue Saison am 3. Juni, also bereits am Mittwoch kommender Woche. Auch Captain Price ist nun im Prinzip als neuer Operator gesetzt.

Neben der neuen Karte stießen die Spieler aber auch schnell auf einen weiteren neuen Operator sowie die neuen Waffen aus der Season 4. Mehr dazu erfahrt ihr hier: CoD MW & Warzone: Das sind die neuen Waffen und Operators aus Season 4.