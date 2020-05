Call of Duty: Modern Warfare und CoD: Warzone heizen die Stimmung vor Season 4 nochmal mit einem neuen Video an. Dort haben Fans 2 Kult-Charaktere sowie 2 Waffen entdeckt, die wohl im Rahmen der neuen Saison ins Spiel kommen werden.

Story-Zusammenfassung vor Season 4: Bei CoD MW und Warzone startet bereits am 3. Juni die neue Season 4. Um die Spieler darauf einzustimmen, gab es nun eine kurze Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse rund um die Warzone nach Ende der MW-Kampagne – und zwar in Form eines Videos.

Doch dort wird nicht nur die Handlung etwas aufgefrischt, sondern am Ende gibt es auch einen kurzen Teaser, was uns in der Season 4 in Bezug auf neue Waffen und Operators erwarten könnte.

CoD MW & Warzone: Welche neuen Operators kommen in Season 4?

Captain Price: Bereits zuvor wurde Captain Price im Zusammenhang mit der Season 4 angeteasert – sehr zur Freude zahlreicher Fans. Nun gab es einen weiteren deutlichen Wink mit dem Zaunpfahl.

Captain Price spielte schon in früheren MW-Ablegern eine große Rolle.

Das Ende des Videos ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass wir den legendären SAS-Captain bald auch außerhalb der Solo-Kampagne erleben dürfen – und zwar als neuen Operator. Dieser will nun wohl persönlich eine „Geschäfts-Reise“ nach Verdansk unternehmen. Es gilt nun also so gut wie sicher, das Price ein neuer spielbarer Charakter für den traditionellen Multiplayer und das Battle Royale werden wird – vermutlich über den Battle Pass.

Gaz aus MW 1: Im Video wird Price darauf angesprochen, wie es um sein Team steht. Darauf sagt er, es wären „einige alte Kameraden“. Und am Ende des Trailers sieht man, wen er unter anderem meint.

Denn Gaz, eine weitere Figur aus der Kampagne von Modern Warfare (und ursprünglich Modern Warfare 1) und Mitglied von Team Bravo, ist dort an der Seite von Price zu sehen – neben einem unbekannten weiblichen Charakter. Hier könnte es sich aber möglicherweise auch um Iskra handeln, mit einem Skin ohne Kopftuch.

Price und Gaz

Zahlreiche Spieler freuen sich auf die Rückkehr des SAS-Soldaten und finden es cool, dass er an den Look von Gaz aus MW1 angelehnt ist. Einige freuen sich über Gaz sogar mehr als über Price.

CoD MW & Warzone: Welche neuen Waffen kommen in Season 4?

Welche neuen Waffen kommen? Dazu gab es bereits einige Leaks, ganze 5 Waffen stehen schon einige Zeit im Raum. 2 weitere sind kürzlich durch einen neuen Leak dazugekommen. Doch das Video gibt nun Aufschluss darüber, welche 2 neuen Waffen ab nächster Woche wohl unser Arsenal bereichern werden.

Quelle: Reddit-User someminingdude

Am Ende des Clips sind Price und Gaz zu sehen, die prominent jeweils eine Waffe halten:

Gaz ist mit der Kriss Vector, einer Maschinenpistole, bewaffnet. Die Waffe wird bereits seit dem Launch von Modern Warfare von vielen Fans sehnlichst erwartet.

Price ist mit der Galil, einem Sturmgewehr, ausgerüstet. Diese Waffe ist vor Kurzem geleakt und wird ein Debut in der MW-Reihe feiern. Bisher war sie bei CoD in der Black-Ops-Serie vertreten.

Dabei dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die beiden Waffen handeln, die dann über den neuen Battle Pass der Season 4 erhältlich sein werden.

Welche Waffe kommt noch? Modern Warfare und Warzone führen pro Saison traditionell 3 neue Waffen ein – 2, die im Voraus kommuniziert werden, und eine geheime.

Viele wünschen sich eine neue Sniper

Welche Waffe die dritte im Bund werden könnte – darüber gibt es aktuell nur Spekulationen. Viele Spieler wünschen sich dabei endlich eine neue Sniper und dieser Wunsch könnte durchaus in Erfüllung gehen.

Denn Leaks sprechen abseits der Vector und der Galil von 4 weiteren Waffen, die bereits in den Daten, sowie auf Bild- oder Video-Material entdeckt wurden und ebenfalls im Rahmen von Season 4 ins Spiel kommen können. Eine davon ist ein Scharfschützengewehr.

Folgende Waffen kommen infrage:

APC 9 – Maschinenpistole

HK G28 – DMR

XM109/AMR – Sniper

Akimbo-Schwerter (2x Messer im Stil von Shoto-Schwertern)

Hier der neueste Leak im Video:

Es bleibt also durchaus spannend, welche geheime Waffe wir in der kommenden Saison letztendlich bekommen werden.

Was haltet ihr von den neuen Operators und Waffen? Gute Wahl oder hättet ihr euch lieber etwas oder jemand anders gewünscht? Übrigens, es sieht so aus, als käme mit Season 4 auch eine beleibte MW2-Map zurück: CoD MW teasert neue Karte für Season 4 – Kommt Fan-Liebling Scrapyard aus MW2?