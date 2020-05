Call of Duty MW & Warzone: Kult-Held kommt wohl im Battle Pass für Season 4

Season 4 in Call of Duty: Modern Warfare und Warzone steht an. Ein neues Teaser-Video zeigt für die Spieler eine große Überraschung. Kommt Captain Price zurück?

Was wurde gezeigt? Activision und Infinity Ward teasern bereits den Content für Season 4 von Call of Duty. Im neusten Video macht es den Anschein, als würde Captain Price als Operator für Season 4 ins Spiel kommen.

Das Teaser-Video binden wir euch hier ein. Es wurde zunächst in Marketing-E-Mails an Spieler verschickt.

Im Austausch sprechen „Al Qatala“-Terroristen über einen „Senior Operator“ von dem es nur ein Foto in schlechter Qualität gibt. Auf Nachfrage, wer das ist, heißt es „ein alter Freund“. Obwohl es sich dabei nur um eine Person handelt, sei das ein „großes Problem“. Im Video sprechen außerdem Nikolai und CIA Station Chief Laswell, die ihr aus der Kampagne kennt.

Zwar wird der Name nicht gesagt und auch kein Gesicht gezeigt, doch der Hut, den die Person trägt, erinnert deutlich an den des Captain Price.

Captain Price – Die Ähnlichkeit mit dem Hut im Video ist groß

Was bedeutet das für Call of Duty?

Das passierte bisher: Schon Season 3 von Modern Warfare brachte Charaktere als Operator, die man aus der Kampagne kennt. Mit dem Operator Alex kam eine wichtige Persönlichkeit aus dem Singleplayer.

Das vermutet man jetzt: Es sieht ganz danach aus, als würde man in Season 4 die Idee verfolgen, Singleplayer-Charaktere zu Modern Warfare zu bringen. In diesem Fall eben Captain Price. Den kennt man gut als Hauptcharakter aus der Kampagne, er war in der Geschichte von Modern Warfare schon immer eine wichtige Person.

Sollte alles laufen, wie vermutet, dann schaltet man Price über den Battle Pass von Season 4 frei.

Season 4 startet am 2. Juni. Dazu wurden schon neue Waffen gefunden, die Teil des Contents sein könnten. Offiziell bestätigt wurde Captain Price als Operator bisher nicht.