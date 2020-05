5 neue Waffen für CoD MW & Warzone geleakt – Was kommt mit Season 4?

Mit jeder Season drückt Call of Duty: Modern Warfare & Warzone seinen Spielern neue Schießeisen in die Hand. Ein Leak präsentiert nun 5 mögliche Waffen, zu denen es Hinweise in den Spieldateien gibt. MeinMMO zeigt euch hier, welche Waffen das sind und wann sie kommen könnten.

Um welche Waffen handelt es sich hier? Der reddit-Nutzer „JeaneJWE“ stellt einige Hinweise auf kommende Waffe für Call of Duty: Modern Warfare und Warzone vor. Konkret geht es dabei um:

APC 9 – MP

KRISS Vector – MP

Galil – Sturmgewehr

HK G28 – DMR

XM109 – Sniper

Der YouTuber und CoD-Experte „TheXclusiveAce“ hat sich die Waffen angesehen, ihre möglichen Eigenschaften herausgestellt und einige Vermutungen geäußert, was bereits mit Season 4 in den Loadouts landen könnte. Hier sein Video dazu:

Hinweise zu neuen Waffen im Code gefunden – Veröffentlichung unklar

Woher kommen die Leaks? Laut reddit-Thread stammen die Infos von einer Daten-Analysen der Waffen-Werte. Während er sich hier durch die Daten wühlte, fielen ihm 5 Waffen aus, die bisher nicht veröffentlicht wurden.

Teilweise handelt es sich hier um Datei-Namen, die jedoch einen deutlichen Hinweis auf eine real-existierende Waffe liefern. „TheXclusiveAce“ meint, dass das die normale Vorgehensweise bei CoD wäre und die Arbeitstitel der Dateien oft den echten Namen der Waffen entspräche, dann aber bei Veröffentlichung die „CoD MW 2019“-typischen Fantasienamen genutzt werden.

Jedoch handelt es sich hier um unbestätigte Leaks. Für keine der Waffen gab es bisher eine Bestätigung seitens der Entwickler.

APC 9 – Schon lange im Spiel, doch irgendwie kommt sie nicht

Was ist das für eine Waffe? Die APC 9 ist eine Schnellfeuer-MP mit einer Feuerrate von möglicherweise mehr als 1.000 und einem 40er-Magazin. Die Waffe konnte bereits aus Versehen von einigen Soldaten gespielt werden und ist schon seit Monaten Teil der Daten.

Wann könnte sie kommen? Von den hier aufgezählten Waffen gibt es zu der APC 9 die konkretesten Hinweise. Die Waffe ist quasi fertig und bereits seit längerer Zeit im Spiel. Das macht es wahrscheinlich, dass sie mit Season 4 kommt.

Jedoch stellt sich die Frage, wieso diese Waffe schon seit längerer Zeit vorhanden ist, ohne dass sie veröffentlicht wird. Sie hätte schon mit Season 2 oder 3 kommen können.

Das Maschinengewhr APC 9 – Quelle: Wikipedia

KRISS Vector – Fan-Wunsch mit hoher Feurrate

Was ist das für eine Waffe? Ähnlich wie APC 9 haben wir auch hier eine Maschinenpistole mit potenziell hohen Feuerrate. Die Vector war schon vor einiger Zeit eines Leaks. Damals stellt sich die angezeigte Waffe als die APC 9 heraus. Dass nun doch Hinweise auf die Vector im Spiel sind, dürfte dem ein oder anderen Fan gefallen.

Wann könnte sie kommen? Hier gibt es im Spiel bisher nur Hinweise auf Dateinamen und Sound der Waffe, aber keinen Modell-Fund, wie bei der APC 9. So einige Spieler wünschen sich diese MP mit dem ausgefallenen Design, ob hier etwas kommt, bleibt aber fraglich.

Die Vector aus Modern Warfare 2

Galil – Starkes Automatik-Gewehr mit hohem Schaden

Was ist das für eine Waffe? Dieses israelische Sturmgewehr basiert grob auf dem Aufbau der AK-47 und könnte auch in dieser Kategorie landen. Die Waffe gibt es mit der leichten 5.56er-Munition, aber auch als 7.62-Kaliber.

Sollte dieses Sturmgewehr kommen, könnte es sich ganz ähnlich wie die AK-47 spielen und würde sich damit in die Reihe der schweren Sturmgewehre stellen, meint zumindest „TheXclusiveAce“.

Wann könnte sie kommen? Hier wurden ganz frisch Modelle in den Spieldaten gefunden. Die Waffe ist wohl nicht komplett fertig. Sturmgewehre sind in CoD äußerst beliebt und obwohl es bereits 10 verschiedene ARs in Modern Warfare und Warzone gibt, könnte auch dieses Modell noch Platz und Fans finden.

Ein Release in Season 4 erscheint hier durchaus möglich.

Ein unfertiges Modell der Galil auf dem CoD-Waffentisch. Quelle: reddit

HK G28 – Deutsches DMR mit Sniper-Eigenschaften

Was ist das für eine Waffe? Ein deutsches DMR des Waffen-Herstellers „Heckler & Koch“. Den Stats zu urteilen, siedelt sich das Gewehr von Genauigkeits-Werten bei den großen Scharfschützen-Gewehren ein, bringt aber nicht so viel Schaden und Reichweite mit, wie ein Sniper.

Wann könnte sie kommen? Über dieses Gewehr gibt es wenige Infos in den Dateien. „TheXclusiveAce“ hält eine Einführung mit Season 4 von allen 5 Waffen am unwahrscheinlichsten. Die wenigen Hinweise und der Fakt, dass es schon relativ viele DMRs gibt, sprechen seiner Meinung nach gegen ein zeitnahe Veröffentlichung.

Der Thread-Ersteller „JeaneJWE“ hält es allerdings für möglich, dass diese Waffe als dritte neue Knarre im Laufe der Season 4 ins CoD-Arsenal kommt. Ähnlich wie das Bruen Mk9 in Season 3 oder die Armbrust in Season 1, die ungefähr zur Mitte der Season als „Classified-Weapon“ ins Spiel kamen.

XM109 – Explosives Sniper-Gewehr

Was ist das für eine Waffe? Sollte dieses Geschoss ins Spiel kommen, kriegt ihr eine kräftige Anti-Fahrzeug-Waffe in die Hand. Die XM109 schießt mit Granaten-Patronen und könnte hohen Schaden verursachen, inklusive One-Shot-Kills und Splash-Damage. „Ace“ meint, dass sie dafür mit einigen Nachteilen kommen könnte, wie langes Nachladen oder sehr geringer Feuerrate.

Ein kräftiges Sniper-Gewehr, das womöglich mit Granaten-Munition kommt. Quelle: Wikipedia

Wann könnte sie kommen? Zu dieser Waffe geben die Dateien am wenigsten her. Die Werte sehen exakt so aus, wie die der HDR, doch es gibt eine Soundspur. „JeaneJWE“ kann sich sogar vorstellen, dass die Waffe nur als Drop in die Warzone kommt, so wie der Granaten-Werfer, den ihr zwar finden könnt, aber nicht mit einem Loadout ausrüsten, wie die anderen Werfer des Battle Royale.

Welche Waffe würdet ihr euch wünschen, auch abgesehen von den 5 geleakten Knarre hier? Gibt es noch andere CoD-Klassiker die ihr euch für Modern Warfare 2019 wünscht?