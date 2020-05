Bei Call of Duty: Modern Warfare hat ein Spieler wohl aus Versehen eine neue, bisher unbekannte Waffe in die Hand gedrückt bekommen. Einige halten sie für eines der neuen Schießeisen aus der Season 4. Was ist dran?

Mysteriöse Waffe bei CoD MW: Call of Duty: Modern Warfare bringt jede Saison neue Waffen und vergrößert das Arsenal der Spieler für den traditionelle Multiplayer sowie für das Battle Royale CoD: Warzone regelmäßig.

Bisher kamen mit einer Saison je 3 neue Waffen ins Spiel – 2 im Voraus angekündigte und 1 geheime. In der laufenden Season 3 sind bereits alle 3 neuen Waffen im Spiel – die DMR SKS, die Pistole Renetti sowie das LMG Bruen Mk9.

Doch nun ist ein Spieler zufällig auf eine neue Waffe gestoßen, die bislang weder offiziell im Spiel ist, noch seitens der Entwickler kommuniziert wurde.

Was hat es mit der neuen Waffe auf sich? Der Reddit-User Igavemyhandhiv postet vor Kurzem ein Video, wo sein Freund die neue Waffe für kurze Zeit spielen kann.

Dabei handelt es sich um eine Maschinenpistole mit dem Platzhalter-Namen „SM_CHARLIE9“. Dem Aussehen des Waffen-Models sowie des Icon nach zu urteilen, orientiert sich dieses SMG wohl an der B&T APC9 von Brügger & Thomet.

Der Spieler hat sie übrigens am 11. Mai im „Infiziert-Modus“ einfach zufällig direkt beim Spawn zugewiesen bekommen. Es waren keine Tricks oder Glitches involviert.

Hier könnt ihr euch die besagte Waffe in Action anschauen:

Was kann die neue Waffe? Im Spiel hatte diese Version der Waffe ein 30-Schuss-Magazin mit 9mm-Geschossen. Sie verfügte zudem über eine sehr schnelle Feuerrate, einen starken Rückstoß sowie über eine enorm kurze Nachladezeit. Mehr ist aktuell nicht dazu bekannt.

Wann kommt die Waffe ins Spiel? Das ist nicht bekannt und genau darüber diskutieren aktuell zahlreiche Spieler.

Manche halten es für möglich, dass es sich dabei unter Umständen bereits um eine neue Waffe aus der kommenden Season 4 handeln könnte, die aus Versehen zu früh freigegeben wurde.

Andere betonen jedoch, dass diese Waffe offenbar bereits seit Release von Modern Warfare im Spiel ist und auch schon in einigen Leaks auftauchte – fälschlicherweise als Vector-MP. Auch wir hatten am 12. November 2019 darüber berichtet: Leaker sagt: CoD: Modern Warfare bekommt bald 2 neue Waffen – Das sind sie

Die APC9

Die falsche Vector aus dem Leak

Und tatsächlich: es handelt sich um ein und dieselbe Waffe, wie man anhand der Vergleichsbilder erkennt.

Sie vermuten, dass es sich um eine Waffe handeln könnte, die zwar geplant war, aber dann aus irgendwelchen Gründen verworfen wurde. Dafür spricht in ihren Augen auch die Tatsache, dass die meisten Waffen in Modern Warfare sichtlich unterscheiden, doch die APC9 der Striker 45 (bereits im Spiel) vom Design her sehr ähneln würde.

Wiederum andere halten es trotzdem für möglich, dass die APC9 noch ihren Weg ins Spiel findet – wenn auch nicht zwingend in Season 4. Denn sie verfügt über ein fertiges Modell samt Animationen und macht einen kompletten Eindruck. Dass man diese Ressource dann einfach „verschwendet“, halten sie für eher unwahrscheinlich.

Kurzum: Wie, wann und ob überhaupt diese Waffe ins Spiel kommt, ist aktuell nicht bekannt. Es wäre jedoch alles andere als abwegig, wenn wir sie irgendwann in unserem Arsenal sehen würden – ob nun in Season 4 oder zu einem anderen Zeitpunkt.

Übrigens, was euch noch vor der Season 4 erwartet, erfahrt ihr hier: 7 Neuerungen, die CoD MW & Warzone noch in Season 3 bekommen sollen