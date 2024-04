Ihr könnt einen Roboterhund mit Flammenwerfer kaufen, wirkt wie Aloys schlimmster Gegner

Eine US-Firma verkauft einen Roboterhund mit Flammenwerfer. Das Modell kostet weniger als 10.000 Euro und ist in etlichen US-Staaten legal. In Deutschland solltet ihr euch das Gerät lieber nicht kaufen.

Ein US-amerikanisches Unternehmen nimmt Bestellungen für den weltweit ersten Roboterhund mit Flammenwerfer entgegen, der einfach „The Thermonator“ genannt wird.

Wie Ars Technica berichtet, verkauft das in Cleveland (Ohio) ansässige Unternehmen Throwflame den seltsamen Roboterhund für 9.420 Dollar. Das sind etwa 8.770 Euro. Dabei handelt es sich um einen vierbeinigen Roboter, der mit einem hochmodernen Flammenwerfer auf dem Rücken ausgestattet ist.

Der Höllenhund dürfte in Deutschland nicht erlaubt sein, in vielen US-Staaten jedoch schon

Was kann der Hund? Der Hund ist mit einem vollelektrischen ARC-Flammenwerfer ausgestattet, den die Firma „Throwflame“ selbst herstellt. Das Teil wiegt knapp 20 Kilogramm und sieht aus, als sei er aus Horizon: Zero Dawn geflohen.

Der Roboterhund bewegt sich dank LiDAR vorwärts. LiDAR steht für Light Detection and Ranging und ermöglicht die Entfernungsmessung zwischen Objekt und Fahrzeug. Das Prinzip beruht auf Lasersignalen, die in die Umgebung gesendet werden und deren Reflexion analysiert wird. Das wird heute vor allem im Bereich autonomes Fahren eingesetzt (via fraunhofer.de).

Ist sowas in Deutschland legal? Nein, in Deutschland dürft ihr so ein Gerät nicht nutzen. Laut deutschem Waffengesetz sind Gegenstände verboten, „bei denen gasförmige, flüssige oder feste Stoffe den Gegenstand gezielt und brennend mit einer Flamme von mehr als 20 cm Länge verlassen.“ Und der Hund dürfte dazu gehören.

In den USA sieht das übrigens anders aus: IGN berichtet, dass der Roboterhund in 48 US-Staaten erlaubt sein soll. Zumindest wird der Besitz von Flammenwerfern in den meisten US-Bundesstaaten nicht durch Bundesgesetze eingeschränkt. Dennoch weist das Unternehmen freundlich daraufhin, als Käufer solle man sich bitte vor dem Kauf über die örtlichen und staatlichen Gesetze und Vorschriften informieren.

Auch andere Firmen scheinen im Roboterbereich ein großes Geschäft zu wittern. Eine Firma stellt gerade einen riesigen Roboter her, der mehr als 4 Meter hoch ist. Den hohen Preis von 2,8 Millionen Euro dürften sich aber die wenigsten Privatpersonen leisten können und wollen:

