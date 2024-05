Deswegen neigt Chewbacca in den „Star Wars“-Filmen so oft den Kopf zur Seite

Mehrmals seht ihr in den Star-Wars-Filmen, wie Chewbacca den Kopf zur Seite neigt. Diese Angewohnheit der Figur hat seinen Ursprung beim Darsteller Peter Mayhew.

Chewbacca, auch Chewie, ist der bekannte Wookie, der erstmals seinen Film-Auftritt in Star Wars: Episode IV: Eine neue Hoffnung hat. Als treuer Begleiter und Kopilot des Millenium Falcon, steht er Han Solo zur Seite.

In fünf Star-Wars-Filmen wurde die Figur von Peter Mayhew gespielt, bis er im Jahr 2019 an einem Herzinfarkt verstarb. Daraufhin übernahm Joonas Suotamo die Rolle von Chewbacca in den neueren Star-Wars-Produktionen.

Doch eine bestimmte Angewohnheit des ursprünglichen Schauspielers ist inzwischen fester Teil von der bekannten Filmfigur Chewbacca geworden.

Hier seht ihr einen Trailer zu Star Wars: Episode IV: Eine neue Hoffnung:

Um welche Eigenheit geht es? Schaut ihr euch die Star-Wars-Filme an, seht ihr häufig, wie Chewbacca den Kopf zur Seite neigt.

Oftmals signalisiert das, dass der Wookie gerade versteht, was gesagt wurde, etwa in der Kommunikation mit Han Solo.

Diese Bewegung kam daher, dass Peter Mayhem aufgrund seiner Körpergröße Probleme am Set hatte. So musste der Schauspieler oftmals unter Hindernissen, wie Türrahmen, den Kopf neigen, um nicht dagegen zu laufen. Denn die verschiedenen Sets, die von George Lucas in Auftrag geben wurden, waren meist einfach zu niedrig für große Personen, wie ihn.

Das, was eigentlich eine Bewegung war, die aus dem Arbeitsalltag des Schauspielers stammte, wurde kurzerhand in den Charakter seiner Figur integriert.

Mehr zu Star Wars findet ihr hier bei unseren Kollegen von Moviepilot: Star Wars: Episode I hat in nur 60 Sekunden die größte Kino-Revolution des 21. Jahrhunderts losgetreten

Beinahe hätte sich Charlie Hunnam (Rebel Moon, Sons of Anarchy) die Rolle von Darth Vader geschnappt. Doch wie er in einem Interview erzählte, machte ihm die Nervosität einen Strich durch die Rechnung und sorgte für ein unangenehmes Gespräch. Mehr dazu könnt ihr hier bei MeinMMO nachlesen: Star Wars: Charlie Hunnam erzählte, wie er beinahe Anakin Skywalker wurde – „War ein sehr unangenehmes Treffen“