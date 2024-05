Orlando Bloom wollte in Herr der Ringe nur eine Nebenrolle spielen, wurde stattdessen zum bekanntesten Elben

Orlando Bloom spielte mit Legolas in Herr der Ringe einen der bekannten Elben überhaupt. Jedoch hatte er ursprünglich für eine deutlich kleine Rolle vorgesprochen.

Orlando Bloom befand sich noch auf der Schauspielschule, als das Casting für Der Herr der Ringe: Die Gefährten stattfand – der Film, der sich als Karrieresprungbrett für den angehenden Hollywood-Star herausstellen sollte.

Wie er in einem Interview im Mai 2024 gegenüber Variety erzählte, sprach er aber ursprünglich gar nicht für die Rolle vor, die ihn später berühmt machte, sondern für eine Nebenrolle.

Hier seht ihr einen Trailer zum ersten Herr-der-Ringe-Film:

Bloom dachte, er passt auf eine andere Figur

„Ich hatte für die Rolle des Faramir vorgesprochen“, erzählte Orlando Bloom. So plante er ursprünglich, den jüngeren Bruder von Boromir und Hauptmann der Waldläufer zu spielen.

Denn er dachte, dass er perfekt auf die Beschreibung der Figur passen würde. Jedoch bekam er nach dem ersten Vorsprechen einen Rückruf der Produktion: Er solle doch auch noch für Legolas ein Vorsprechen aufzunehmen.

Danach folgte ein weiterer Anruf der Produktion:

„Und ich bekam einen weiteren Rückruf, um Peter und Fran zu treffen, die nach London gekommen waren. Und dann habe ich gewartet – ich war auf der Schauspielschule. Der Rest ist Geschichte.“ Orlando Bloom, Quelle: Variety

Wie Orlando Bloom auch in dem Interview erzählte, gehörte Legolas zu seinen Favoriten im Buch. Daher hatte er hohe Ansprüche an sich selbst, der Figur, aber auch den Erwartungen der Fans gerecht zu werden:

„Die Figur, die ich kannte, war in den Büchern sehr beliebt und eine meiner Lieblingsfiguren in den Büchern, als ich sie las. Ich hatte also das Gefühl, dass ich den Wunsch hatte, die Figur zumindest für die Fans der Bücher richtig zu spielen.“

