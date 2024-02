James Bond wäre beinahe Gandalf geworden – Der legendäre Ian McKellen war nur die 3. Wahl

Dabei hatte er seine große Rolle in einem bekannten Sci-Fi-Franchise nur aus einem bestimmten Grund angenommen: Captain Picard gesteht: Er spielte nur in Star Trek mit, weil er dachte, es wird ein übler Flop

So hätten etwa auch der Sänger David Bowie oder Christopher Plummer (Knives Out) zur Debatte gestanden. Daneben war auch Sam Neill, der in Jurassic Park Dr. Alan Grant spielte, im Gespräch.

Anthony Hopkins, den man etwa in seiner Rolle als Dr. Hannibal Lecter kennt, war einer der Kandidaten, die man vor ihm kontaktiert hatte. Warum der Schauspieler die Rolle in Herr der Ringe ablehnte, ist nicht bekannt.

Wie Sir Ian McKellen in einem Interview mit Variety vom 7. September 2023 verriet, war er gar nicht die erste Wahl für seine ikonische Rolle als weiser Zauberer in den „Der Herr der Ringe“-Filmen.

Ian McKellen erzählte in einem Interview, dass er gar nicht die erste Wahl für seine große Rolle als Gandalf in den „Der Herr der Ringe“-Filmen war. Vor ihm bekamen zwei andere Schauspieler das Angebot, den mächtigen Zauberer zu spielen.

