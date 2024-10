WoW: Ab heute könnt ihr unendlich Bronzedrachenfeierabzeichen farmen – So geht’s

Die Zeit des Wartens ist vorbei. In World of Warcraft könnt ihr die Event-Währung des Geburtstags nun unendlich oft farmen. Wir verraten, wie das geht.

In World of Warcraft feiern die Spielerinnen und Spieler aktuell den 20. Geburtstag ihres MMORPGs. Doch so richtige Feierlaune kam nicht auf, denn viele der Belohnungen sind hinter „Timegates“ versteckt und man musste Content spielen, den man gar nicht spielen will. Blizzard hat einen Hotfix gebracht und das System deutlich verbessert. Zusätzlich dazu ist es ab heute möglich, einen Erfolg abzuschließen, mit dem man buchstäblich unendlich grinden kann, wenn man das will.

Was für ein Erfolg ist das? Der Erfolg trägt den Namen „Abzeichensammler“ („Token Collector“) und wird vergeben, sobald man auf dem Account insgesamt 100 Bronzedrachenfeierabzeichen gesammelt hat. Was in der letzten Woche noch nach sehr viel Arbeit aussah, ist diese Woche deutlich einfacher zu erreichen, sodass ihr bereits nach einem Teil der Aufgaben die 100 erreicht haben solltet.

Sobald ihr den Erfolg habt, schaltet ihr neue, wiederholbare Quellen frei, aus denen ihr immer mehr Bronzedrachenfeierabzeichen erhalten könnt.

Welche Quellen sind wiederholbar? Neben den ganzen wöchentlichen und einmaligen Quellen, die wir in diesem Artikel aufgelistet haben, gibt es nach dem Erhalt des Erfolgs einige Quellen, die ihr im Grunde endlos farmen könnt. Wer will, kann sich also einige Tage lang pausenlos mit der Aufgabe beschäftigen, möglichst viele Bronzedrachenfeierabzeichen zu ergattern. Die wiederholbaren Quellen sind:

Klassische Zeitwanderung-Dungeons: Jeder Dungeon gibt 2 Abzeichen.

Szenario „Kodex von Chromie“: Jeder Abschluss gibt 2 Abzeichen.

Geburtstags-Weltbosse: Jeder Boss gibt 1 Abzeichen (einmal pro Tag).

Tägliche Quests in Korraks Rache (PvP): Jede Quest gibt 3 Abzeichen insgesamt, also 12 (einmal pro Tag).

Bosse im Raid Schwarzfelstiefen: Jeder Boss gibt 3 Abzeichen (8 Bosse). Jeder Mini-Boss gibt 2 Abzeichen (5 Mini-Bosse). Alle Schwierigkeiten gewähren einmal pro Woche Abzeichen, also insgesamt 102 Abzeichen.



Werdet ihr die nächsten Wochen nutzen, um so ordentlich zu farmen? Falls ihr das vorhabt, dann solltet ihr auch in Erwägung ziehen, dabei den einen oder anderen Zweitcharakter zu leveln. Denn gerade gibt es bis zu 85 % Bonus-XP – das lässt sich wunderbar mit dem Farmen von Zeitwanderungs-Dungeons verbinden.