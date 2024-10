WoW macht das Geburtstags-Event viel besser, belohnt alle stärker

Die Bronzedrachenfeierabzeichen sorgen für Stress in World of Warcraft. Denn jetzt muss man Content spielen, den man gar nicht will – das wird geändert.

In World of Warcraft findet gerade das Geburtstags-Event zum 20. Jahrestag des MMORPG statt. Allerdings ist das Event ziemlich lang, geht über mehr als 2 Monate. Daher ist das Event auch so gestaltet, dass man viele Belohnungen erst im Laufe der Zeit freischalten kann. Gerade die begehrten Bronzedrachenfeierabzeichen sind hier in der Kritik, da man dafür besonders viele Aktivitäten abschließen muss – auf die man eigentlich gar keine Lust mehr hat. Das zumindest ist die Ansicht vieler in der Community.

Blizzard hat darauf nun reagiert und kündigt große Veränderungen an.

Was ist das Problem? World of Warcraft hat mit The War Within den Ansatz verfolgt, dass alle Spielerinnen und Spieler nur noch Content erledigen müssen, den sie auch unbedingt spielen wollen. Daher gibt es zum Beispiel nur aus den ersten beiden Belohnungskisten der öffentlichen Events direkte Beute. Wer zum Beispiel keine Lust auf das Theater-Event hat, muss das auch nicht für die Kiste besuchen.

Mit dem Geburtstags-Event geht man allerdings einen Schritt zurück. Denn fast alle Aktivitäten sind mit einem Bronzedrachenfeierabzeichen versehen. Wer also die schicken Tier-2-Sets in moderner Grafik haben möchte, muss wohl oder übel eine Menge Content spielen, auf den man vielleicht gar keine Lust hat.

So wird das Problem diskutiert: Im Subreddit von WoW schreibt der Spieler Neyubin im Beitrag „Die Jubiläums-Abzeichen im Spiel sind genau so weit außer Reichweite, dass es mir egal ist“, dass das Event ein wenig hinter den Erwartungen zurückbleibt. Die größte Kritik ist, dass die verschiedenen tatsächlichen Mini-Events in Tanaris (bisher) gar keine Abzeichen geben. Stattdessen muss man Inhalte spielen, die in vielen Fällen nur wenig mit dem Event zu tun haben – wie eben verschiedene wöchentliche Aufgaben auf Khaz Algar.

Dem stimmt auch Unreliable Potato zu, der sagt:

Es ist nicht schlimm, dass es lange dauert, sondern dass es keinen Spaß macht, keine Herausforderung oder interessant ist. Es ist einfach nur Arbeit.

Was für Ideen hatte die Community? Innerhalb der Spielerschaft gibt es viele Ideen, mit denen sich das Event relativ einfach verbessern lässt. Einer der Ansätze wäre es, den Erhalt der Bronzedrachenfeierabzeichen wöchentlich zu begrenzen, dafür aber die Quellen zu erweitern.

Also etwa: Pro Woche kann man 35 Abzeichen bekommen, aber aus allen Aktivitäten endlos. Wer will, kann also die ganze Zeit Timewalk-Dungeons laufen und dort alle Marken für die Woche sammeln.

So formuliert es etwa Jinxzy:

Das Schlimmste ist, dass das ein gelöstes Problem ist. Sie hätten es einfach so machen können, dass nahezu jede Aktivität die Abzeichen gewährt, wiederholbar. Und dann hätten sie eine wöchentliche Obergrenze für die Abzeichen. Aber nein, sie müssen wieder versuchen, die Leute zu JEDER Art von Content im Spiel zu zwingen, bis zum Erbrechen, für mehrere Monate.

Blizzard erhöht Drop-Raten für Bronzedrachenfeierabzeichen drastisch

Mit den wöchentlichen Wartungsarbeiten am Mittwoch setzt Blizzard exakt dieses Feedback um und erhöht drastisch, wie viele Bronzedrachenfeierabzeichen ihr aus verschiedenen Aktivitäten erhalten könnt, wie im offiziellen WoW-Forum verraten wurde:

Wöchentliche Dornogal-Quests geben 10 Abzeichen

Bonus-Wochenend-Quests (Zeitwanderung, Weltquests, Arena, Schlachtfelder, Dungeons, Tiefen) geben 10 Abzeichen.

Gebiets-Aktivitäten (Wachs sammeln, Theaterstück, Pakte in Azj-Kahet etc.) geben 8 Abzeichen.

Sonderauftrag-Weltquests geben 8 Abzeichen (2x pro Woche).

11.0-Weltbosse geben 8 Abzeichen.

Königin Ansurek gibt 15 Abzeichen.

PvP-Weekly-Quests für Eroberungspunkte gibt 15 Abzeichen.

Ehren-, Kriegsmodus- und Brawl-Weekly-Quests geben 8 Abzeichen.

Die Absicht dahinter ist es, dass alle nur die Art von Content spielen sollen, die ihnen Spaß bereitet und man trotzdem genug Abzeichen bekommen kann, um wirklich alles freizuschalten. Das sollte mit diesen Änderungen gelungen sein. Wer es drauf anlegt, kann ab Mittwoch also locker 100 Bronzedrachenfeierabzeichen pro Woche sammeln und so in Windeseile vieles freischalten.

Wer gerade keine Abzeichen farmen will, kann die Zeit auch perfekt nutzen, um noch ein paar Charaktere zu leveln. Denn aktuell ist ein Bonus von bis zu 85 % XP möglich.