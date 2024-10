WoW: Bronzedrachenfeierabzeichen farmen – So bekommt ihr alle Marken

Ihr wollt Bronzedrachenfeierabzeichen in World of Warcraft farmen? Wir verraten euch alle Quellen, die es für die Abzeichen gibt.

Der 20. Geburtstag von World of Warcraft wird gerade gefeiert und das heißt, dass es einiges für die Spielerinnen und Spieler zu tun gibt. Denn wer alle Belohnungen will, muss jede Menge Marken farmen. Die Bronzedrachenfeierabzeichen („Bronze Celebration Token“) sind allerdings in ihrem Vorkommen stark begrenzt – ihr könnt sie nicht unendlich farmen. Das ist aber nur halb so schlimm, immerhin habt ihr knapp 10 Wochen Zeit, um euch alle Belohnungen zu verdienen.

Wir zeigen euch in diesem Artikel alle bekannten Quellen für Bronzedrachenfeierabzeichen, damit ihr auch garantiert keine verpasst.

Alle Quellen für Bronzedrachenfeierabzeichen in World of Warcraft

Insgesamt könnt ihr in der ersten Woche des Events 48 Bronzedrachenfeierabzeichen verdienen.

Wichtige Anmerkung: Bei einigen Quests wird aktuell kein Bronzedrachenfeierabzeichen als Belohnung angezeigt. In dem Fall ist es womöglich besser, mit der Abgabe der Quest zu warten, bis Blizzard den Fehler behebt oder klarstellt, ob das so gewollt ist. Im Zweifelsfall könnte dies das Maximum der erhaltbaren Bronzedrachenfeierabzeichen reduzieren.

Einmalige Quellen

Einmalige Quellen sind Questreihen, die ihr nur ein einziges Mal abschließen könnt. Sie tauchen nicht wieder auf und können daher von jedem Account nur ein einziges Mal abgeschlossen werden. Das sind:

Schöne Grüße (Meet and Greet) – 3 Abzeichen

Kaufrausch! (Shopping Squee!) – 5 Abzeichen

Die Wahrheit der Dunkeleisenzwerge (Truth of the Dark Irons) – 5 Abzeichen

Das macht insgesamt 13 Bronzedrachenfeierabzeichen.

Wöchentliche Quellen

Wöchentliche Quellen könnt ihr jede Woche wieder erledigen. Eine „Woche“ beginnt dabei in World of Warcraft immer am Mittwoch um 6:00 Uhr morgens und endet am darauffolgenden Mittwoch um 5:59 Uhr.

Quellen in Khaz Algar

In Khaz Algar wurden die Bronzedrachenfeierabzeichen den allermeisten Aktivitäten als zusätzliche Belohnung hinzugefügt. Ihr erhaltet Bronzedrachenfeierabzeichen aus den folgenden Aufgaben:

Die Theatertruppe (Welt-Event-Quest auf der Insel von Dorn – 1 Abzeichen)

In Sachen Probleme einen Gang hochschalten (Szenario-Quest in den Schallenden Tiefen – 1 Abzeichen)

In tiefsten Tiefen (Wachs sammeln auf Khaz Algar, Quest in den Schallenden Tiefen – 1 Abzeichen)

Verbreitung des Lichts (Welt-Event-Quest in Heilsturz, eine der Quests der Kleinen Lampen – 1 Abzeichen)

Wöchentliche Quest für „Die Durchtrennten Fäden“ (Azj-Kahet – 1 Abzeichen)

2x Spezialaufträge-Weltquests (erscheinen Mittwoch und Samstag – je 1 Abzeichen)

Aktuellen Weltboss besiegen (1 Abzeichen)

„Funken des Krieges“-PvP-Quest (1 Abzeichen)

2x Wöchentliche PvP-Quests (je 1 Abzeichen)

Wöchentliches PvP-Scharmützel (1 Abzeichen)

2x Wöchentliche Quests von Dornogal (je 1 Abzeichen)

Besiegen von Königin Ansurek (LFR oder höher – 3 Abzeichen)

Das ergibt ein Maximum von 17 Bronzedrachenfeierabzeichen. Solltet ihr auf PvP-Inhalte verzichten, liegt das Maximum bei 13 Bronzedrachenfeierabzeichen.

Quellen beim Jubiläums-Event

Auch beim Jubiläums-Event, also direkt in Tanaris, gibt es eine Reihe von wöchentlichen Quests, die ihr abschließen könnt. Dort gibt es ebenfalls eine Menge Bronzedrachenfeierabzeichen zu verdienen.

Feiern und Spaß haben! (Celebrate Good Fun!) – 3 Abzeichen

Torknacker zur rechten Zeit (Timely Gate Crashers) – 3 Abzeichen

Chromies Kodex (Chromie’s Codex) – 3 Abzeichen

Ein ursprünglicher Pfad durch die Zeit (An Original Path Through Time) – 3 Abzeichen

Störung entdeckt: Schwarzfelstiefen (Disturbance Detected: Blackrock Depths) – 3 Abzeichen

Zeitsoldat (Soldier of Time) – 3 Abzeichen

Wenn ihr all diese Aktivitäten abschließt, dann sind das noch einmal 18 Abzeichen.

Kann man das mit Twinks wiederholen? Nein! Sämtliche Quellen für Bronzedrachenfeierabzeichen sind an die Kriegsmeute gebunden, ihr könnt sie also nur einmalig absolvieren. Wer viele Charaktere spielt, hat also keinen Vorteil bei dem Event. Das heißt, dass ihr eine ganze Weile beschäftigt sein werdet, wenn ihr alle Belohnungen haben wollt. Aber keine Sorge: Sobald ihr 100 Bronzedrachenfeierabzeichen erspielt habt, könnt ihr deutlich schneller noch weitere farmen.

Ganz ohne Abzeichen könnt ihr sogar ein Reittier erfarmen – das benötigt nur ein bisschen Zeit.