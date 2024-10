WoW Guide: So bekommt ihr Kaltflammensturm, das schicke Mount zum 20. Jubiläum

Zum 20. Geburtstag von World of Warcraft gibt es einen schicken Phönix als Reittier. Wir verraten euch, wie ihr das Mount ganz schnell freischaltet.

Neben den schicken Tier-2-Sets in HD-Optik gibt es ein weiteres Highlight beim zwanzigsten Jahrestag von World of Warcraft – das hübsche Reittier mit dem Namen Kaltflammensturm. Wir zeigen euch in diesem Guide, wie ihr die 8 notwendigen Schritte abschließt, um dieses Reittier permanent in eure Sammlung aufnehmen zu können.

Was ist das für ein Reittier? Bei dem Kaltflammensturm handelt es sich um einen Phönix in blauen Farben, der zusätzlich mit silberner Rüstung ausgestattet ist. Der Phönix ist eine Anlehnung an die Asche von Al’ar, eines der beliebtesten Reittiere aller Zeiten – nur eben in den blauen Farben Blizzards.

Das Mount könnt ihr lediglich während der Feierlichkeiten des 20. Jubiläums von WoW verdienen, also bis Anfang Januar 2025.

Was muss man für Kaltflammensturm tun? Um Kaltflammensturm permanent für eure Sammlung freizuschalten, müsst ihr einen der größeren Meta-Erfolge des Events abschließen. Der Erfolg trägt den Namen Coole zwanzig Jahre („A Cool Twenty Years“). Dafür sind 8 verschiedene Schritte notwendig. Aber keine Sorge: Die meisten Schritte könnt ihr innerhalb weniger Minuten erledigen, sodass die meisten von euch das Reittier bereits an einem Abend freigeschaltet haben dürftet.

Reittier Kaltflammensturm freischalten – Alle Schritte

Die meisten Schritte könnt ihr in Tanaris erfüllen. Die Feierlichkeiten finden vor den Höhlen der Zeit statt und dort sind die meisten Aktivitäten, die ihr für den Erfolg braucht. Wenn ein Erfolg nicht dort abgeschlossen werden kann, ist das im jeweiligen Schritt vermerkt.

Beachtet, dass die jeweils notwendigen Events, wie die Reittier-Show, regelmäßig rotieren. Ihr könnt immer am oberen Bildschirmrand sehen, welches Event als Nächstes ansteht.

Das habe ich! (I Have that One!): Bei der Reittier-Show müsst ihr einmal auf das Reittier aufsteigen, das vom NPC vorgeführt wird. Je größer eure Reittier-Sammlung, desto früher wird das der Fall sein. Früher oder später wird aber ein Reittier auftauchen, das ihr sicher auch besitzt. Steigt einfach gleichzeitig mit dem NPC Abigail Cyrildotr auf und schon habt ihr diesen Teil abgeschlossen.

Modekritiker (Fashion Critic): Stimmt mindestens 1x beim Transmog-Wettbewerb ab.

Haustierschabernack (Pet Mischief): Benutzt einen Haustierspiegel auf einem Kampfhaustier, um sein Aussehen anzunehmen. Den Spiegel könnt ihr in der Haustier-Ecke der Feierlichkeiten finden.

Ballonfahrer (Balloonist): Fliegt mit einem der Feier-Ballons, die auf dem Festgelände in Tanaris zu finden sind.

Auf den billigen Plätzen (Peanut Gallery): Hört den Geschichten von Lehrensucher Cho zu und reagiert 50x auf seine Geschichten. Ihr werdet mehreren Geschichten zuhören müssen, um auf die 50 zu kommen.

Ein Original (An Original): Besiegt einen der Vanilla-Weltbosse des Events. Das kann entweder einer der Alptraum-Drachen, Azuregos oder Lord Kazzak sein. Welcher Boss gerade aktiv ist, könnt ihr auf der Weltkarte sehen. Diese Bosse sind nicht in Tanaris, sondern an unterschiedlichen Orten, wie dem Eschental oder Azshara.

Ein Torbrecher (A Gatecrasher): Besiegt einen der neueren Event-Weltbosse. Sha des Zorns, Verdammniswandler oder Archavon der Steinwächter. Ihr findet diese Weltbosse direkt in Tanaris.

Codexredakteur: Ahn’Qiraj (Codex Editor: Ahn’Qiraj): Schließt einmal das Ahn’Qiraj-Szenario mit Chromie ab. Ihr könnt euch dafür einfach über den Dungeon-Browser anmelden. Das Szenario dauert 10-20 Minuten, je nachdem, wie gut eure Gruppe ist.

Wenn ihr diese Aufgaben alle erledigt habt, dann schaltet ihr den Erfolg „A Cool Twenty Years“ frei und könnt euch auf euer neues Phönix-Reittier freuen. Im Anschluss könnt ihr euch dann direkt den zahlreichen anderen Aktivitäten des Jubiläums zuwenden – denn es gibt viel zu tun in den 2 ½ Monaten, in denen das Event aktiv ist. Falls ihr andere Reittiere wollt – hier sind 5 aus The War Within, die ihr ganz leicht farmen könnt.