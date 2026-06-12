Der nächste Patch von World of Warcraft startet in wenigen Tagen. Es gibt viel zu tun – das hohe Tempo bleibt beibehalten.

World of Warcraft musste nach dem Patch 12.0.5 eine Menge Kritik einstecken, denn ein großer Teil des Contents war offenbar nicht fertig und brauchte noch Verbesserungen. Jetzt steht das nächste Update an, der Patch 12.0.7 „Enthüllungen“. Auch dieser Patch steckt wieder voller Neuerungen, die wir euch hier kurz vorstellen wollen.

Wann erscheint der Patch? Patch 12.0.7 „Enthüllungen“ startet bei uns am 17.06.2026, also am kommenden Mittwoch. Wie üblich geht der Patch auf den amerikanischen Realms bereits einen Tag früher live.

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Die Highlights aus Enthüllungen

Eine kurze Übersicht über die größten Neuerungen, die in Patch 12.0.7 anstehen:

2 Mini-Gebiete kommen hinzu: Val und Naigtal, die es auch auf heroischer Schwierigkeit gibt.

Der Omniumfoliant gewährt neue Kräfte, die für ganz Midnight gelten.

Der Raid Sporenfall bringt einen neuen Boss, der die Regeln von mythischen Raids ändert.

Die Lehrensuche bekommt ein neues Kapitel zu den Trollen und den Loa.

Housing erlaubt nun mehr Außen-Dekorationen und endlich Lichtquellen im Garten.

Das Event „Turbulente Zeitwege“ kehrt zurück (ab dem 30. Juni).

Es gibt eine neue Story-Kampagne zu Zul’jan (ab dem 7. Juli).

Val und Naigtal beenden die Angriffe der Leere

Seit Patch 12.0.5 wüten in Quel’Thalas und Zul’aman die Angriffe der Leere. Die Bosse dieser Angriffe konnten bisher nicht bezwungen werden, doch das ändert sich nun. Dafür reisen wir nach Val und Naigtal, zwei ehemals lebendige Welten, die nun von der Leere überrannt wurden. Hier schalten wir die Anführer aus.

Neu ist, dass es hier auch einen heroischen Spielmodus für die offene Welt gibt. Wer mehr Herausforderungen will, findet sie hier und kann sich dadurch bessere Belohnungen verdienen.

Für die Weltbosse braucht ihr aber weiterhin eine Gruppe – denn auch davon gibt es neue.

Die Rituale der Leere müsst ihr auf neuen, alten Welten verhindern.

Omniumfoliant bringt mehr Macht

Umstritten, aber nicht mehr aufzuhalten, ist die Einführung des Omniumfolianten. Hier könnt ihr Woche für Woche neue Kräfte freischalten, die euren Charakter überall in Midnight stärken. Das ist ein strittiges „Borrowed Power“-System, dürfte in aller Konsequenz aber dazu führen, dass Raids, Dungeons und Tiefen noch ein kleines bisschen einfacher werden.

Wer also noch Ziele hat, wie ein bestimmtes Rating in „Mythisch+“ sollte es nach Freischaltung aller Boni noch einmal versuchen.

Neue Kampagne für die weitere Story

Erst etwas später, nämlich am 7. Juli, startet dann eine neue Story-Questreihe rund um den Troll Zul’jan und die Haranir. Die genauen Inhalte der Quests wollen wir hier noch nicht verraten, aber es wird nahtlos in die Geschichte des nächsten, größeren Patches übergehen. Wer da schon so eine leise Ahnung hat, dass es um Trolle gehen wird, liegt damit wohl ganz richtig.

Bunte Trolle rennen über ganz Kalimdor

Ebenfalls neu in Patch 12.0.7 ist ein neuer Mikro-Feiertag, der von der Community inspiriert wurde. Das „Dunkelspeerrennen“ ist vom Community-Event „Running of the Trolls“ inspiriert und wird nun als fester Bestandteil des Spiels verankert. Damit wurde es, genau wie das Gnom-Rennen zuvor, endlich offizieller Teil von Azeroth und dürfte am 27. Juni für eine Menge Troll-Charaktere sorgen, die wieder ein Rennen quer durch Azeroth veranstalten.

Beim Troll-Rennen wird es bunt.

Was steckt sonst noch im Patch 12.0.7?

Zum Abschluss noch ein paar kleine Details, die viele aber freuen dürften:

Das Außen-Limit für Housing-Dekorationen steigt von 250 auf 350 und Lichter können platziert werden.

Beim Überfluss-Event könnt ihr nun mehrere Dundun-Kerne gleichzeitig verwenden.

Ihr könnt dabei helfen, neue Eier des Loa Jan’alai auszubrüten.

Reparaturkosten werden für alle gesenkt, damit Krieger nicht mehr benachteiligt sind.

Es gibt jetzt einen Erfolg für alle, die die Reise des Beutesuchers in Saison 1 abschließen.

Wöchentliche Quests und Tiefen-Quests geben nun viel mehr XP, was das Leveln arg beschleunigt.

Ritualstätten bekommen eine neue, 6. Schwierigkeitsstufe mit besseren Belohnungen.

Freut ihr euch auf den Patch 12.0.7? Oder könnt ihr mit dem neuen Update nichts anfangen und wartet lieber auf das nächste, größere Kapitel der Midnight-Geschichte? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr von Patch 12.0.7 haltet.