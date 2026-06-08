Spieler von WoW nutzen Spielzeug, um tödliche Mechanik eines Endbosses auszuhebeln

Im Dungeon Himmelsnadel von World of Warcraft bekommt ihr es mit dem Obersten Weisen Viryx zu tun. Jetzt haben Spieler eine Möglichkeit gefunden, die tödlichste Mechanik des Fieslings zu kontern.

Was ist das für eine Mechanik? Der Obersten Weise Viryx ruft ab und an einen Sonnenzeloten herbei, der sich einen zufälligen Spieler schnappt und in die Luft hebt. Sein Ziel: den zappelnden Helden vom sicheren Balkon zu bringen und ihn dann in die Tiefe stürzen zu lassen.

Verhindern lässt sich das normalerweise nur, wenn sämtliche Schadensverursacher sofort auf den Sonnenzeloten umschwenken und diesen vom Himmel holen, bevor der Flattermann sein Ziel erreicht. Wenn der Schaden nicht reicht oder Spieler diese Mechanik ignorieren, gibt es Verluste – wodurch der verbleibende Kampf deutlich schwerer wird.

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Verstecken spielen rettet Leben

Wie lässt sich diese Mechanik aushebeln? Einfallsreiche Spieler haben jetzt einen bemerkenswerten Konter auf den Angriff des Sonnenzeloten entdeckt: Wer vom Zeloten gepackt das Spielzeug „Beschworene Bank“ aktiviert, verlässt sofort den Griff des Dieners und landet sicher zurück im Kampfareal.

Wenn alle 5 Spieler der Dungeon-Gruppe die „Beschworene Bank“ dabei haben, lässt sich die Mechanik fast vollständig ignorieren. Betroffene müssen nur im Hinterkopf haben, dass die „Beschworene Bank“ bei Aktivierung eine Abklingzeit von 5 Minuten auslöst. Mehr als einmal kann sich jeder Spieler im Kampf gegen Viryx also nicht vor dem Sonnenzeloten schützen.

Woher bekomme ich die „Beschworene Bank“? Ihr könnt diese von Spielleiter Fleurian in Silbermond für 200 Illusionäre Münzen kaufen. Die Münzen erhaltet ihr wiederum über das neue Verstecken-Minispiel, das mit dem berüchtigten Patch 12.0.5 auf den Servern gelandet ist.

Den Obersten Weisen Viryx findet ihr wiederum im WoW-Dungeon Himmelsnadel, der seinerzeit mit Warlords of Draenor eingeführt worden ist. Viryx ist dort der vierte und letzte Widersacher, den ihr bezwingen müsst. Habt ihr bei ihm bereits die „Beschworene Bank“ ausprobiert? Verratet es uns in den Kommentaren!

Das nächste Update für World of Warcraft steht übrigens bereits in den Startlöchern und soll am 17. Juni 2026 auf den EU-Servern landen. Doch bis alle Inhalte spielbar sind, vergehen noch Wochen. Mehr zu Patch 12.0.7 erfahrt ihr hier: Neuer Patch von WoW erscheint in wenigen Tagen, aber es gibt Time Gating