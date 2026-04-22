WoW bestraft Spieler, die zu gut beim Verstecken spielen sind, streut danach noch „Salz in die Wunde“

Mit Patch 12.0.5 hat World of Warcraft ein neues Minispiel mit dem Namen „Verstecken oder Suchen“ erhalten. Amerikanische Spieler konnten den Modus bereits ausgiebig spielen und zeigen sich frustriert.

Was ist das für ein Minispiel? Bei „Verstecken oder Suchen“ aus World of Warcraft: Midnight geht es darum, sich in einem begrenzten Areal in Silbermond in Gegenständen wie Behausungsdekorationen zu verstecken, während andere Spieler einen suchen – vergleichbare Verstecken-Modi könntet ihr aus Goat Simulator 3 kennen.

Anmelden könnt ihr euch für das Minispiel über den Dungeonbrowser (Reiter „PvP“). Als Belohnungen winken ein Reittier, Spielzeuge und Behausungsdekorationen. Zumindest theoretisch. In der Praxis klagen diverse amerikanische Spieler, die Patch 12.0.5 bereits seit dem 21. April ausprobieren können, über ihre frustrierenden Erfahrungen mit dem neuen Modus.

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„Das ist so eine merkwürdige Design-Entscheidung“

Was ist das Problem? Auf Reddit klagen Betroffene, dass das System hinter „Verstecken oder Suchen“ Spieler bestrafen würde, die sich zu gut verstecken. Dabei werden die Profi-Verstecker von WoW irgendwann als „nicht teilnehmend“ markiert, wodurch sie auch im Falle eines Siegs keine Belohnungen erhalten sollen.

Darüber hinaus soll das System die Währung des Minispiels durch ein weißes Item mit dem Namen „Dispelled Coins“ ersetzen, das die Betroffenen darauf hinweist, beim nächsten Mal doch mehr am Verstecken spielen teilzunehmen. Offenbar lässt sich der Gegenstand durch diverse Addons nicht automatisiert verkaufen, was sich für einen Betroffenen anfühlt, als würden die Entwickler nach der unverdienten Strafe noch gezielt „Salz in die Wunde“ streuen.

Was sagen die Spieler? Die Diskussion dazu ist erst einige Stunden alt, kommt aber schon auf mehr als 1.190 Upvotes und mehr als 100 Kommentare.

Winter-D schreibt etwa: „Das ist so eine merkwürdige Design-Entscheidung.“

murrytmds geht in seinem Kommentar sogar noch weiter mit der Kritik: „Der ganze Modus ist einfach nur schlecht gemacht.“

Many-Waters hat es auch erwischt: „Ich war in zwei Spielen der letzte Versteckte, und in beiden Spielen wurde ich mit einem Permafound-Debuff belegt, der mich sofort und dauerhaft aufdeckte, was das Spiel praktisch beendete. Ich weiß nicht, warum mir das passiert ist, aber es hat mich wirklich wütend gemacht. Außerdem habe ich für die Spiele keine Münzen bekommen.“

OgerfistBoulder versteht jetzt: „Ach, DAS ist passiert. Ich hatte mich schon gefragt, warum ich keine Belohnung bekommen habe.“

Hoffentlich liefern die Entwickler zeitnah Hotfixes für „Verstecken oder Suchen“, da es in seiner aktuellen Form offenbar keinen Spaß macht und stattdessen für viel Frust sorgt. Zum Glück hat das neue Update für World of Warcraft: Midnight noch diverse andere Neuerungen im Gepäck: Release und Patch Notes für WoW-Patch 12.0.5 – Das müsst ihr zum neuen Update von Midnight wissen