WoW Patch 12.0.5: Release-Termin, Patch Notes, Highlights – das müsst ihr zum nächsten Update von Midnight wissen

Die Entwickler von Blizzard haben den Release-Termin von WoW-Patch 12.0.5 verraten und die offiziellen Patch Notes für das Update veröffentlicht.

Was muss ich zu Patch 12.0.5 wissen? Das nächste Update für World of Warcraft: Midnight erscheint am 22. April 2026. Zu den Highlight-Neuerungen gehören:

Wehrt Angriffe der Leere ab : Die Leere startet ihre Angriffe (Leerenvorstoß) auf den Immersangwald und Zul’Aman. Sobald die Spieler genug Leerenvorstöße abgeschlossen haben, entstehen Leerenübergriffe, die euch zu den Toren von Silbermond im Immersangwald oder zur Rednerruh in Zul’Aman führen.

: Die Leere startet ihre Angriffe (Leerenvorstoß) auf den Immersangwald und Zul’Aman. Sobald die Spieler genug Leerenvorstöße abgeschlossen haben, entstehen Leerenübergriffe, die euch zu den Toren von Silbermond im Immersangwald oder zur Rednerruh in Zul’Aman führen. Stört Ritualstätten : Das sind kleine Instanzen für 1 bis 5 Spieler, in denen ihr die Rituale der Naga und Kultisten der Zwielichtklinge beenden sollt. Wie in den Tiefen ist der Schwierigkeitsgrad skalierbar, bis zu 5 Schwierigkeitsstufen könnt ihr erklimmen und euch so zunehmend bessere Beute sichern.

: Das sind kleine Instanzen für 1 bis 5 Spieler, in denen ihr die Rituale der Naga und Kultisten der Zwielichtklinge beenden sollt. Wie in den Tiefen ist der Schwierigkeitsgrad skalierbar, bis zu 5 Schwierigkeitsstufen könnt ihr erklimmen und euch so zunehmend bessere Beute sichern. Die Leerenschmiede : Sobald ihr Domanaar Decimus geholfen habt, die Leerenschmiede zu errichten, könnt ihr dort nebulöse Leerenkerne in mächtige Ausrüstung umwandeln. Ihr erhaltet die Leerenkerne in den Raids und Mythisch-Plus-Dungeons von Midnight sowie in Großzügigen Tiefen und bei Beutejagden.

: Sobald ihr Domanaar Decimus geholfen habt, die Leerenschmiede zu errichten, könnt ihr dort nebulöse Leerenkerne in mächtige Ausrüstung umwandeln. Ihr erhaltet die Leerenkerne in den Raids und Mythisch-Plus-Dungeons von Midnight sowie in Großzügigen Tiefen und bei Beutejagden. Neues Minispiel „Verstecken oder Suchen“: Nehmt an dem neuen Versteckspiel teil, um euch Belohnungen wie ein Reittier, Spielzeuge und Behausungsdekorationen zu verdienen.

Nehmt an dem neuen Versteckspiel teil, um euch Belohnungen wie ein Reittier, Spielzeuge und Behausungsdekorationen zu verdienen. Neue Aktivität „Abgrundfischen“: Schließt euch bei dieser neuen Aktivität mit anderen Spielern zusammen und fischt so viele exotische Fische wie möglich aus dem schimmernden Gewässer vor der zerklüfteten Küste von Zul’Aman. So sammelt ihr Punkte, um Angelbelohnungen und Verbesserungen für eure Tauchausrüstung freizuschalten. Mit dieser taucht ih dann nach Schätzen.

Schließt euch bei dieser neuen Aktivität mit anderen Spielern zusammen und fischt so viele exotische Fische wie möglich aus dem schimmernden Gewässer vor der zerklüfteten Küste von Zul’Aman. So sammelt ihr Punkte, um Angelbelohnungen und Verbesserungen für eure Tauchausrüstung freizuschalten. Mit dieser taucht ih dann nach Schätzen. Neues Feature für mythische Dungeons: Mit der neuen Funktion Lindormis Leuchten könnt ihr ausgewählte gegnerische Streitkräfte hervorheben, selbst wenn das Affix Lindormis Rat nicht aktiv ist. Besiegt die hervorgehobenen Gegner, um die Anforderung für für gegnerische Streitkräfte für einen Schlüsselsteindungeon zu erfüllen.

Details zu allen Features sowie weitere Infos zu Klassenänderungen und Anpassung fürs Housing, das UI, die Dungeons, Raids und mehr findet ihr im Folgenden in den offiziellen Patch Notes. Über die Inhaltsangabe könnt ihr direkt zu den für euch relevanten Abschnitten springen:

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WoW Patch 12.0.5 – Offizielle deutsche Patch Notes

Wehrt Angriffe der Leere ab

Die Streitkräfte der Leere ringen untereinander um die Vorherrschaft, um noch mehr Macht zu erlangen. Während sie jede sich dafür bietende Gelegenheit nutzen, beginnen die Angriffe auf den Immersangwald und Zul’Aman.

Leerenvorstoß

Leerenvorstöße finden im wöchentlichen Wechsel im Immersangwald und in Zul’Aman statt. Sobald einer abgeschlossen ist, beginnt ein neuer in einem anderen Abschnitt der Zone und rotiert weiter durch die Zonen.

Leerenübergriff

Diese größeren Szenarien treten auf, sobald in den Zonen genügend Leerenvorstöße abgeschlossen wurden. Es braucht die Macht vieler Champions Azeroths, um sie zu besiegen.

Stört Ritualstätten

Setzt in kleinen Instanzen für ein bis fünf Spieler den Ritualen ein Ende, die die machthungrigen Naga und Kultisten der Zwielichtklinge stärken sollen. Mit größeren Herausforderungen könnt ihr auch größere Belohnungen erhalten.

In Ritualstätten wählt ihr während eurer Stufenaufstiege einige der Herausforderungen selbst aus. Spieler schalten mit Tiefen und Beutejagden außerdem Belohnungen der Großen Schatzkammer für die Weltinhalte frei.

Spieler verdienen Feldauszeichnungen aus Angriffen der Leere und Ritualstätten als Währung. Diese können zum Erwerb von heroischer und Championausrüstung sowie heroischen und Championbelohnungen genutzt werden.

Verschafft euch einen Vorteil mit der Leerenschmiede

Die Leerenschmiede eröffnet Spielern in Midnight neue Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Spiels. Ihr helft Domanaar Decimus, eine Leerenschmiede zu errichten, um mit der Transmutation von nebulösen Leerenkernen zu beginnen. Diese können nach dem Besiegen mächtiger Gegner in den Schlachtzügen der Saison 1 von Midnight oder nach dem Abschluss von Dungeons auf ‘Mythisch+’ sowie von großzügigen Tiefen und Beutejagden auf dem Schwierigkeitsgrad ‘Alptraum’ in mächtige Ausrüstung umgewandelt werden.

Nachdem die Leerenschmiede freigeschaltet wurde, benötigt Decimus weitere Unterstützung beim Schmieden des aufsteigenden Nullhammers. Dadurch können Spieler ihre Waffen und Schmuckstücke auf neue Höhen aufwerten, indem sie aufsteigende Leerenkerne sammeln.

Die Leerenschmiede

Nebulöser Leerenkern

Spieler können mit nebulösen Leerenkernen gezielter bestimmte Ausrüstung erhalten, ganz gleich, ob sie mit ihrem Hauptcharakter „Best-in-Slot“-Gegenstände verfolgen oder später in der Saison ihre alternativen Charaktere schnell ausrüsten möchten.

Nachdem Spieler einen Schlachtzugsboss aus Saison 1 von Midnight besiegt oder einen Dungeon auf dem Schwierigkeitsgrad Mythisch+, eine großzügige Tiefe oder eine Beutejagd auf dem Schwierigkeitsgrad Alptraum abgeschlossen haben, können sie ihre nebulösen Leerenkerne verbrauchen, um einen zufälligen Gegenstand zu erhalten, der für ihre Beutespezialisierung aus dieser Aktivität geeignet ist. Nachdem ein Gegenstand auf diese Weise erhalten wurde, wird er aus diesem Beutepool entfernt, bis alle zulässigen Gegenstände je Schwierigkeitsgrad erhalten wurden. Wenn ihr zum Beispiel die schimmernde Insigne des Waldläuferhauptmanns als Schmuckstück nach dem Kampf gegen die Krone des Kosmos in der Leerenspitze auf dem Schwierigkeitsgrad Normal erhaltet, wird sie dadurch auf dem Schwierigkeitsgrad Heroisch oder Mythisch nicht aus der Auswahl entfernt. Die Gegenstandsstufe von Belohnungen für Mythisch+ aus nebulösen Leerenkernen entspricht den Belohnungen aus der Großen Schatzkammer dieser Schlüsselsteinstufe, also zum Beispiel Mythisch 1/6 auf Schlüsselsteinstufe +10 und höher.

Decimus wird dem Spieler im Tausch gegen nebulöse Leerenkerne eine Auswahl wertvoller Ressourcen anbieten, darunter Gold, Leerenlichtmergel und Morgenlichtwappen des Veteranen. Die Gesamtzahl einem Charakter zur Verfügung stehender nebulöser Leerenkerne steigt für den Rest der Saison jede Woche um zwei. Aufgrund der kleineren Beutepools und der außergewöhnlichen Macht von Schlachtzugsgegenständen erfordern diese Belohnungen nach dem Sieg über einen Schlachtzugsboss zwei nebulöse Leerenkerne. Andere Langzeitinhalte wie Mythisch+ kosten nur einen. Dadurch wird das Erlangen eines besonders begehrten Schmuckstücks, einer Waffe oder eines Rings unabhängig von der Quelle wahrscheinlich eine ähnliche Gesamtzahl nebulöser Leerenkerne erfordern. Verfolgt ein Spieler zum Beispiel ein Schmuckstück von einem Schlachtzugsboss mit insgesamt drei Gegenständen, die seiner Beutespezialisierung entsprechen, erhält er dieses Schmuckstück wahrscheinlich in derselben Zeit, die nötig wäre, um ein Schmuckstück aus einem Dungeon auf dem Schwierigkeitsgrad Mythisch+ mit insgesamt sechs Gegenständen zu erhalten.

Spieler können Kassiererin Elysa auch einen nebulösen Leerenkern für sechs thalassische Zeichen der Belobigung abkaufen. Auf diese Weise erhaltene nebulöse Leerenkerne zählen nicht zur wöchentlich angehobenen Höchstgrenze.

Aufsteigender Leerenkern

Nach dem Bau der Leerenschmiede wird Decimus Spieler bitten, ihm bei der Herstellung des aufsteigenden Nullhammers zu helfen, eines mächtigen Werkzeugs, das aufsteigende Leerenkerne manipulieren kann, um Ausrüstung zu ermächtigen. Nach Abschluss dieser kriegsmeutenübergreifenden Reise können Spieler aufsteigende Leerenkerne aus den Langzeitinhalten von Saison 1 von Midnight erhalten, darunter Schlachtzüge, Dungeons auf dem Schwierigkeitsgrad Mythisch+, großzügige Tiefen und Beutejagden auf dem Schwierigkeitsgrad Alptraum.

Der Verbrauch eines aufsteigenden Leerenkerns erfüllt eine geeignete Waffe oder ein zulässiges Schmuckstück mit zusätzlicher Macht, um ihre Gegenstandsstufe zu erhöhen. Nur vollständig aufgewertete Heldenwaffen und -schmuckstücke, vollständig aufgewertete mythische Waffen und Schmuckstücke und strahlengefertigte Waffen und Schmuckstücke von höchster Qualität sind berechtigt, aufsteigend leerengeschmiedet zu werden.

Verstecken oder Suchen mit Dekorationsduellen

Inmitten all der Bedrohungen, die Azeroth umgeben, kann ein wenig Spaß nicht schaden. Spieler können über den Dungeonbrowser (Reiter „PvP“) an einem Versteckspiel in Silbermond in Teams gegeneinander antreten. Dabei verstecken sich einige als Behausungsdekorationen, während die anderen die in Gestalt von Gegenständen Versteckten suchen. Durch dieses kurzweilige Ereignis könnt ihr neue Belohnungen verdienen, darunter ein Reittier, Spielzeuge und Behausungsdekorationen.

Neue Aktivität: Abgrundfischen

Taucht tief in die schimmernden Gewässer vor der zerklüfteten Küste von Zul’Aman ein, wo Schwärme exotischer Fische knapp unter der Oberfläche in einem neuen wiederholbaren Ereignis wimmeln: Abgrundfischen. Schließt euch zusammen, fischt so viele wie möglich und sammelt Punkte, um Angelbelohnungen und Verbesserungen für eure Tauchausrüstung freizuschalten. Dadurch könnt ihr tiefer in den Abgrund vordringen, wo die größten Schätze warten.

Bei Tieftaucher Jeju könnt ihr euch ausrüsten und euren Tauchgang in die Tiefen beginnen. Schießt durch Strudel, fangt Kreaturen mit eurer Harpune und entdeckt Schätze zwischen den Unterwasserdampfquellen.

Beweist eure Meisterschaft, um Verbesserungen für eure Tauchausrüstung und kosmetische Gegenstände zu verdienen.

Beim Abgrundfischen erforscht ihr die Gewässer vor Zul’Aman.

Erfolge

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler, die das Haustier „Junger Sonnenflitzer“ bereits besaßen, keinen Fortschritt des Gedankensuchers erhielten und das Haustier erneut erbeuten mussten.

Klassen

Todesritter Frost ‘Auserwählter der Frostbrut’ (Rang 3) wurde aktualisiert –Wenn ‘Furor des Frostwyrms’ zurückgerufen wird, gewährt es jetzt stattdessen bereits bei 50 % seiner Dauer den vollen Tempobonus. Die Fähigkeit, mit der ‘Furor des Frostwyrms’ zurückgerufen wird, unterliegt nicht länger der globalen Abklingzeit. Todesbringer Der Sekundäreffekt von ‘Schallende Wut’ wurde überarbeitet – Der Einsatz von ‘Mal des Schnitters’ erzeugt 1 Stapel von ‘Exterminieren’ mit 100 % der Effektivität der ersten und 100 % der Effektivität der zweiten Sense. ‘Exterminieren’ wurde aktualisiert – Nachdem ‘Mal des Schnitters’ explodiert, kosten eure nächsten 2 Einsätze von ‘Auslöschen’ oder ‘Frostsichel’ 1 Rune und beschwören 2 Sensen zum Angriff auf eure Gegner. Der Rest des Effekts bleibt gleich. Unheilig Neues Talent: ‘Kreislauf des Todes’ – ‘Verwesen’ verringert die Abklingzeit von ‘Tod und Verfall’ um 1 Sek. ‘Tod und Verfall’ verringert die Abklingzeit von ‘Verwesen’ um 0,3 Sek. für jeden getroffenen Gegner bis zu 3 Sek. ‘Monstrosität erwecken’ wurde aktualisiert – ‘Krankheitswolke’ bewirkt nicht mehr, dass Gegner mehr Schaden von Dienern erleiden. Fügt Gegnern in der Nähe jetzt regelmäßig Seuchenschaden zu. ‘Eitrige Echos’ hat einen zusätzlichen Effekt – ‘Verwesen’ verbraucht jetzt beim Wirken bis zu 2 verfügbare Aufladungen. Der Schaden niederer Ghule wurde um 17 % verringert. ‘Geißelstoß’ wendet jetzt zusätzlich ‘Virulente Seuche’ an, anstatt sie nur zu verbreiten. ‘Pestilenz’ wurde zu ‘Seuchensturz’ umbenannt und überschreibt jetzt ‘Dunkle Transformation’ anstatt ‘Ausbruch’. Der Schattenschlagschaden von ‘Nekrotischer Mantel’ wird jetzt bevorzugt dem Primärziel zugefügt. Einige Talente haben eine neue Position im Talentbaum bekommen. Folgende Talente wurden entfernt: Seuchensturz Marsch des Wahnsinns Sichel des Verfalls Reiter der Apokalypse ‘Unheilige Bewaffnung’ hat einen zusätzlichen Effekt – Eure Ghule und Skelettschützen verursachen 10 % und niedere Ghule 20 % mehr Schaden. ‘Festmahl der Seelen’ wurde aktualisiert – Wenn euch mindestens 2 Reiter unterstützen, verursachen eure Einsätze von ‘Todesmantel’ 20 % und von ‘Epidemie’ 20 % mehr Schaden. San’layn ‘Rasender Blutdurst’ wurde aktualisiert – Der Einsatz von ‘Essenz der Blutkönigin’ erhöht jetzt den Schaden von ‘Todesmantel’ und ‘Todesstoß’ um 3 % und von ‘Epidemie’ um 3 % pro Stapel. ‘Verzückendes Blut’ hat einen zusätzlichen Effekt – Schreckensseuche’ verursacht 5 % und ‘Virulente Seuche’ 5 % mehr Schaden. ‘Entweihen’ wurde aktualisiert – ‘Tod und Verfall’ verursacht seinen Schaden 100 % schneller.

Dämonenjäger Dämonenjäger können ihr Aussehen jetzt mit neuen Augenoptionen weiter anpassen: Es gibt eine neue leerenblaue Augenfarbe und eine flammenlose Option für teufelsgrüne und leerenblaue Augen. Verschlinger ‘Spontane Immolation’ wurde überarbeitet – ‘Seelenimmolation’ heilt euch im Verlauf der Effektdauer zusätzlich um 6 % eurer maximalen Gesundheit und die Abklingzeit wird beim Töten eines Gegners, der Erfahrung oder Ehre einbringt, abgeschlossen. ‘Seelenimmolation’ wurde aktualisiert – Verursacht keinen Selbstschaden mehr. Heilt jetzt im Verlauf seiner Dauer um 24 % eurer maximalen Gesundheit. ‘Süßes Leiden’ wurde aktualisiert – Erhöht jetzt die Dauer von ‘Festmahl der Seelen’ um 1 Sek./2 Sek. (vorher 2 Sek./4 Sek.). ‘Ausradieren’ fügt seinem Primärziel und seinen Flächenschadenszielen jetzt separaten Schaden zu. ‘Festmahl der Seelen’ ist nicht länger auf 20 Stapel begrenzt. Wenn ‘Finsterer Fokus’ über ein Makro entfernt oder die Aura rechtsgeklickt wird, wird es 10 Sek. lang nicht erneut angewendet. Leerenvernarbt ‘Brennende Klingen’ wurde aktualisiert – Betrifft jetzt ‘Hungernder Hieb’ (vorher ‘Ernten’) und erhöht jetzt zusätzlich den Schaden von ‘Ernten’ um 20 %. ‘Freigelassener Jähzorn’ wurde aktualisiert – Erhöht jetzt den Schaden von ‘Leerenstrahl’ um 15 %. ‘Aufsteigendes Monster’ wurde aktualisiert – Erhöht jetzt den Schaden von ‘Kollabierender Stern’ um 15 %. ‘Gewaltsame Verwandlung’ wurde aktualisiert – Bewirkt jetzt zusätzlich, dass ‘Jagd’ 25 % mehr Schaden verursacht und die Abklingzeit von ‘Seelenimmolation’ abschließt. ‘Lehren des Leids’ erhöht die Meisterschaft um 4 % (vorher 8 %) und gewährt 2 Jähzorn (vorher 5 Jähzorn). ‘Blinder Fokus’ erhöht den verursachten kosmischen Schaden um 2 % (vorher 3 %). Rachsucht ‘Festmahl der Seelen’ heilt jetzt sofort beim Aktivieren von ‘Seelenspalter’ (hat vorher im Verlauf von 6 Sek. geheilt). Der Auslöser von ‘Ungezügelter Zorn’ hat jetzt eine Dauer von 12 Sek. (vorher 10 Sek.). Die Basisabklingzeit von ‘Fraktur’ wurde auf 5,5 Sek. verringert (vorher 6 Sek.). Vernichter ‘Himmlische Echos’ bewirkt jetzt, dass ‘Fraktur’ 3 zusätzlichen Jähzorn erzeugt und 25 % mehr Schaden verursacht (vorher 5 Jähzorn und 30 % Schaden).

Druide Gleichgewicht ‘Meteoriten’ wurde aktualisiert – Jedes Mal, wenn ‘Sternenregen’ eine Sternenwelle erzeugt, stürzt außerdem ein Meteorit auf bis zu 2 Ziele in Reichweite herab und verursacht Astralschaden. Der Schaden des Meteoriten wurde um 30 % verringert. Wildheit ‘Ungesehenes Raubtier’ (Rang 1) hat jetzt einen zusätzlichen Effekt – Der Schaden von ‘Ungesehener Angriff’ wird verringert, wenn weniger als 5 Combopunkte und 50 Energie für ‘Wilder Biss’ verbraucht werden. ‘Ungesehenes Raubtier’ (Rang 2) wurde aktualisiert – ‘Ungesehene Angriffe’ erhöht den von euch verursachten Schaden pro verbrauchtem Combopunkt, der sie auslöst, 1 Sek. lang um 8 %/15 %. Zusätzliche Anwendungen verlängern diesen Effekt. ‘Ungesehenes Raubtier’ (Rang 3) wurde aktualisiert – ‘Tigerfuror’ bewirkt, dass ihr nach euren nächsten 2 Combopunkte erzeugenden Angriffen einen ‘Ungesehenen Angriff’ mit maximalem Schaden ausführt. Der Schaden von ‘Zerfetzen’ und ‘Ungesehener Angriff’ wurde um 30 % erhöht. Der Grundschaden von ‘Ungesehenes Schlitzen’ und ‘Ungesehener Prankenhieb’ wurde um 25 % erhöht. Wächter ‘Wilder Wächter’ (Rang 2) gewährt jetzt 1 Aufladung/2 Aufladungen von ‘Traumführer’ oder ‘Traum des Cenarius’. ‘Wilder Wächter’ (Rang 3) ermächtigt jetzt ‘Zermalmen’, wodurch es im Laufe der Zeit 40 % zusätzlichen Schaden verursacht. Die Interaktion von ‘Galaktischer Wächter’ mit ‘Blutmond’ wurde aktualisiert – Beim Ausgeben von 20 Wut werden jetzt Stapel von ‘Lunarzorn’ verbraucht. ‘Nachwachsen’, das von ‘Traumführer’ gewirkt wird, heilt jetzt zusätzlich um 100 %. Wiederherstellung ‘Immerblüte’ (Rang 2) wurde überarbeitet – Wenn ‘Blühendes Leben’ zum letzten Mal erblüht, heilt der Effekt 6 Verbündete innerhalb von 40 Metern in Höhe von 25 %/50 % des geheilten Werts. ‘Immerblüte’ (Rang 3) – ‘Blütenraserei’ wird jetzt 3-mal ausgelöst (vorher 5-mal). Der Schaden von ‘Zorn’ wurde um 40 % erhöht. Der Schaden von ‘Sternenfeuer’ wurde um 40 % erhöht. Der Schaden von ‘Sternensog’ wurde um 40 % erhöht. Der Schaden von ‘Sonnenfeuer’ wurde um 25 % erhöht. Der Schaden von ‘Mondfeuer’ wurde um 25 % erhöht.



Rufer Neue Fähigkeit: ‘Antlitz des Krieges’ – Aktivieren, um automatisch euer Antlitz anzunehmen, wenn ihr gerade keine drakonischen Zauber wie ‘Feueratem’ oder ‘Segeln’ wirkt. Vollständige Liste der Fähigkeiten, die euch vorübergehend in einen Dracthyr verwandeln: ‘Tiefer Atem’, ‘Traumflug’, ‘Atem der Äonen’, ‘Feueratem’, ‘Ewigkeitswoge’, ‘Traumatem’, ‘Emporstoßen’, ‘Schweben’, ‘Räumliches Paradoxon’, ‘Retten’, ‘Zephyr’, ‘Tiefgrüne Umarmung’ (wenn das Talent ‘Traumsimulakrum’ nicht ausgewählt war) und ‘Segeln’. Viele Fähigkeiten, die zuvor eine Verwandlung zur Dracthyrgestalt erzwungen haben, besitzen nun angepasste visuelle Darstellungen für die Antlitzgestalt. Solange ‘Antlitz des Krieges’ aktiv ist, wird außerdem eine Überschreibung der Kamerahöhe auf die Dracthyrgestalt angewendet, damit sich die Kamera beim Wechseln zwischen den Gestalten nicht schnell anpasst. Der Schaden von ‘Zunichte machen’ wurde um 300 % erhöht. ‘Segen der Bronzenen’ kann jetzt ähnlich wie andere Gruppenstärkungseffekte wie ‘Arkane Intelligenz’ auf verbündete Spieler gewirkt werden, die sich nicht in eurer Gruppe oder eurem Schlachtzug befinden. Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Bonus von ‘Zwillingswächter’ bereits zu Beginn des Wirkens von ‘Retten’ angewendet wurde und nicht erst bei der Landung. Verstärkung Neues Talent: ‘Mächtiges Inferno’ – Der Schaden von ‘Segen des Infernos’ wurde um 40 % erhöht, und eure Effekte, die ‘Schwarzmacht’ verlängern, verlängern ebenfalls ‘Segen des Infernos’. ‘Segen des Infernos’ wird jetzt immer auf den wirkenden Rufer angewendet und nicht mehr auf Haustiere. ‘Regeneratives Chitin’ hat ein neues Symbol. ‘Geschmolzene Glut’ wurde entfernt. Chronowächter Neues Talent: ‘Chronodynamo’ – Die Zauberzeit von ‘Lebende Flamme’ wurde um 0,2 Sek. verringert und der verursachte Schaden oder die hervorgerufene Heilung wurde um 50 % erhöht, wenn sie nicht als Spontanzauber gewirkt wird. ‘Energiezyklen’ wurde entfernt. Bewahrung Neues Talent: ‘Temporalbarriere’ – Beschwört einen Vortex aus Temporalenergie, der 900 % Zaubermacht absorbiert und ‘Echo’ mit 30 % Effektivität auf euer Ziel sowie bis zu 4 Verbündete innerhalb von 40 Metern anwendet. ‘Zeitanomalie’ hat jetzt einen zusätzlichen Effekt – Auf die ersten 5 Verbündeten, die vom Effekt durchquert werden, wird ‘Echo’ mit 30 % Effektivität angewendet. ‘Schwirrende Setzlinge’ wurde leicht überarbeitet – ‘Smaragdblüte’ entsendet beim Erblühen 1/2 fliegende Setzlinge sowie bis zu 2/4 zusätzliche Setzlinge, wenn ‘Smaragdblüte’ weniger als 5 Verbündete heilt. Jeder Setzling heilt einen bis zu 40 Meter entfernten Verbündeten. Die Heilung von ‘Schwirrende Setzlinge’ wurde um 67 % erhöht. ‘Schwirrende Setzlinge’ gilt jetzt als grüner Zauber und seine Heilung wird durch ‘Ouroboros’ erhöht. ‘Flamme des Lebensspenders’ funktioniert jetzt auch mit ‘Tiefer Atem’ und bewirkt, dass die ersten 5 getroffenen Ziele Verbündete in der Nähe um 80 % des verursachten Schadens heilen. Sämtliche Heilung wurde um 5 % verringert. Diese Änderung gilt nicht für PvP-Situationen. Die Manakosten von ‘Tiefgrüne Umarmung’ wurden um 27 % verringert. ‘Resonanzsphäre’ wurde entfernt. Chronowächter Neues Talent: ‘Chronodynamo’ – Die Zauberzeit von ‘Lebende Flamme’ wurde um 0,2 Sek. verringert und der verursachte Schaden oder die hervorgerufene Heilung wurde um 50 % erhöht, wenn sie nicht als Spontanzauber gewirkt wird. ‘Energiezyklen’ wurde entfernt.

Jäger Treffsicherheit Neues Talent: ‘Explosivschuss’ – Feuert einen explosiven Schuss auf euer Ziel ab. Nach 3 Sek. explodiert der Schuss und fügt allen Gegnern innerhalb von 8 Metern Feuerschaden zu. Fügt Zielen über 5 Ziele hinaus verringerten Schaden zu. Neues Talent: ‘Schrapnellschuss’ – Das Wirken von ‘Explosivschuss’ hat eine Chance von 100 %, ‘Sichern und Laden’ zu gewähren. Neues Talent: ‘Präzisionsdetonation’ – Wenn ‘Gezielter Schuss’ einem Ziel Schaden zufügt, das von eurem ‘Explosivschuss’ betroffen ist, detoniert ‘Explosivschuss’ sofort und verursacht 20 % mehr Schaden. ‘Präzise Schüsse’ wurde aktualisiert – Verringert nicht mehr die globale Abklingzeit und gewährt nicht mehr Boni für automatische Schüsse. Der Schadensbonus wurde auf 50 % verringert (vorher 100 %). Betrifft jetzt ‘Tödlicher Schuss’ und ‘Schwarzer Pfeil’ mit 100 % Effektivität. ‘Windläuferköcher’ wurde überarbeitet – Das Verbrauchen von ‘Präzise Schüsse’ hat eine Chance von 30 %, ‘Präzise Schüsse’ zu gewähren. Der Schadensbonus von ‘Präzise Schüsse’ wurde zusätzlich um 15 % erhöht. ‘Unvergleichliche Präzision’ wurde aktualisiert – Erhöht jetzt den Schaden von ‘Präzise Schüsse’ um 10 %/20 % (vorher 20 %/40 %). ‘Kleinwildjäger’ wurde aktualisiert – Erhöht jetzt den Schaden von ‘Explosivschuss’ um 15 % und den von ‘Salve’ um 25 %. ‘Präzision des Adlers’ wurde aktualisiert – Erhöht jetzt den Schaden von ‘Gezielter Schuss’ um 5 %/10 % und den von ‘Schnellfeuer’ um 10 %/20 %. Der Schaden von ‘Zuverlässiger Schuss’ wurde um 100 % erhöht. Der Schaden von ‘Arkaner Schuss’ wurde um 33 % erhöht. Der Schaden von ‘Mehrfachschuss’ wurde um 33 % erhöht. Folgende Talente wurden entfernt: Kugelhölle Im Rhythmus Tödlichkeit Zielerfassung Schildwache ‘Kann und wird nicht verfehlen’ wurde aktualisiert – Erhöht jetzt den Schaden von ‘Präzise Schüsse’ um 10 % (vorher 40 %). Überleben ‘Fass!’ wurde aktualisiert – Wird jetzt durch kritische Treffer von ‘Vereinter Stoß’ ausgelöst (vorher ‘Tötungsbefehl’). ‘Ausfall’ wurde aktualisiert – Gewährt keine Verringerung der Abklingzeit von ‘Lauffeuerbombe’ mehr. Gewährt jetzt zusätzlich 2 % Beweglichkeit, die beim Führen von zwei Waffen um weitere 2 % erhöht wird. ‘Schrapnellbombe’ wurde aktualisiert – Bewirkt jetzt zusätzlich, dass ‘Lauffeuerbombe’ im Verlauf von 3 Sek. 15 Fokus gewährt. ‘Ausschalten’ weist jetzt darauf hin, dass Bewegungsunfähigkeitseffekte von eurem Begleiter entfernt werden. Rudelführer ‘Schweinschreiter’ wurde überarbeitet – Jedes Mal, wenn euer ‘Eber’ Schaden verursacht, wird der Schaden eures nächsten Einsatzes von ‘Schrotbüchse’ um 5 % erhöht, bis zu 20 %. ‘Huf und Klinge’ wurde überarbeitet – Erhöht jetzt den Schadensbonus von ‘Schweinschreiter’ um 2 %. ‘Geschärfte Reißzähne’ wurde aktualisiert – Erhöht jetzt zusätzlich den Schaden von ‘Lauffeuerbombe’ am Primärziel um 15 %. ‘Tödliche Stacheln’ gewährt jetzt 1 Fokus (vorher 2 Fokus).

Magier Arkan Die Zauberzeit von ‘Arkaner Puls’ beträgt jetzt 2,25 Sek. (vorher 1,75 Sek.), und seine Zauberzeit wird für jede eurer arkanen Aufladungen um 8 % verringert. Es wurde ein Fehler behoben, durch den ‘Arkane Geschosse’ Kleintiere anvisiert und sie in den Kampf gezogen, ihnen aber keinen Schaden zugefügt hat, wenn das Talent ‘Äthereinstimmung’ oder ein Proc von ‘Überladene Geschosse’ ausgewählt war. Frost ‘Eiszapfen’ wurde aktualisiert – Wird außerhalb des Kampfes nicht mehr schnell erzeugt. ‘Gletscherstachel’ hat jetzt eine Dauer von 60 Sek. (vorher unbegrenzt). ‘Gefrorene Kugel’ kann jetzt ohne ausgewähltes Ziel gewirkt werden. Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Effektdauer von ‘Gefrierender Regen’ nicht mit der Effektdauer von ‘Gefrorene Kugel’ übereinstimmte.

Mönch Braumeister Meister der Harmonie ‘Harmonische Welle’ wurde überarbeitet – Der Einsatz von ‘Himmlisches Gebräu’ oder ‘Himmlische Infusion’ gewährt 2 Aufladungen von ‘Potentielle Energie’. Euer nächster Einsatz von ‘Tigerklaue’ oder ‘Beleben’ verbraucht alle Aufladungen von ‘Potentielle Energie’, um eine ‘Harmonische Welle’ auszulösen. ‘Harmonische Welle’: Für jede Aufladung von ‘Potentielle Energie’ fügt ihr eurem Ziel und euren Gegnern in der Nähe Naturschaden zu und heilt bis zu 5 Verbündete. Der Schaden und die Heilung werden pro verbrauchtem Stapel von ‘Potentielle Energie’ erhöht. ‘Potentielle Energie’ wurde überarbeitet – Der Einsatz von ‘Fasshieb’ gewährt eine Aufladung von ‘Potentielle Energie’. Der Tooltip von ‘Vereinigung’ wurde eindeutiger formuliert, und jetzt wird der Heilung und Schaden über Zeit verursachende Effekt angewendet. Mehrere Tooltips wurden aktualisiert, um klarzustellen, dass sie sowohl mit ‘Himmlisches Gebräu’ als auch mit ‘Himmlische Infusion’ interagieren. Nebelwirker Sämtliche Heilung wurde um 5 % verringert. Die Heilung von ‘Sheiluns Gabe’ wurde pro absorbierter Wolke um 5 % erhöht (vorher 10%). ‘Geisterquell’ bewirkt jetzt, dass ‘Einhüllender Nebel’ sofort gewirkt wird. ‘Weg der Schlange’ bewirkt nicht mehr, dass ‘Beruhigender Nebel’ und ‘Knisternder Jadeblitz’ aus der Bewegung gewirkt werden. Dies ist jetzt das Standardverhalten. Der Tooltip von ‘Elixier des Kaisers’ wurde angepasst, um den Effekt besser widerzuspiegeln. Medium der Erhabenen ‘Innerer Kompass’ wechselt seine Haltungen jetzt mit einem 8-Sek.-Timer. Meister der Harmonie ‘Harmonische Welle’ wurde überarbeitet – Der Einsatz von ‘Donnerfokustee’ gewährt 2 Aufladungen von ‘Potentielle Energie’. Euer nächster Einsatz von ‘Tigerklaue’ oder ‘Beleben’ verbraucht alle Aufladungen von ‘Potentielle Energie’, um eine ‘Harmonische Welle’ auszulösen. ‘Harmonische Welle’: Für jede Aufladung von ‘Potentielle Energie’ fügt ihr eurem Ziel und euren Gegnern in der Nähe Naturschaden zu und heilt bis zu 5 Verbündete. Der Schaden und die Heilung werden pro verbrauchtem Stapel von ‘Potentielle Energie’ erhöht. ‘Potentielle Energie’ wurde überarbeitet – Der Einsatz von ‘Tritt der aufgehenden Sonne’ oder ‘Tritt des aufziehenden Windes’ gewährt eine Aufladung von ‘Potentielle Energie’. Der Tooltip von ‘Vereinigung’ wurde eindeutiger formuliert, und jetzt wird der Heilung und Schaden über Zeit verursachende Effekt angewendet. Mehrere Tooltips wurden aktualisiert, um klarzustellen, dass sie sowohl mit ‘Himmlisches Gebräu’ als auch mit ‘Himmlische Infusion’ interagieren. Windläufer ‘Schmetternde Fäuste’ wurde überarbeitet – Der Schaden von ‘Furorfäuste’ wurde um 20 % erhöht (vorher wurde die Dauer um 1 Sek. verlängert). ‘Tigeraugengebräu’ (Rang 1) wurde überarbeitet – 3 ausgegebene Chi erzeugen ‘Tigeraugengebräu’. ‘Zenit’ verbraucht bis zu 20 Stapel von ‘Tigeraugengebräu’, das eure kritische Trefferchance für die Dauer von ‘Zenit’ um 1 % pro Stapel erhöht. Erzeugt außerhalb des Kampfes schnell bis zu 10 Stapel und kann maximal bis zu 30 Stapel erzeugen. ‘Tigeraugengebräu’ (Rang 3) wurde überarbeitet – ‘Zenit’ gewährt jetzt 2 zusätzliche Einsätze von ‘Zenitstampfen’. ‘Xuens Schlachtrüstung’ kann jetzt zusätzlich durch ‘Wirbelnder Kranichtritt’ ausgelöst werden und verringert die Abklingzeit von ‘Furorfäuste’ pro getroffenem Ziel um 0,5 Sek., bis zu 2,5 Sek. ‘Zenitstampfen’ erzeugt jetzt 2 Chi. ‘Zenit’ erzeugt beim Wirken nicht mehr 2 Chi.

Paladin ‘Segen des Schutzes’ und ‘Segen des Zauberschutzes’ werden jetzt im Schlachtzugsfenster angezeigt, wenn „Große Verteidigungseffekte zentrieren“ im Benutzer-Interface des Schlachtzugfensters aktiviert ist. Heilig Die Heilung von ‘Heiliger Schock’ wurde um 10 % erhöht. Gilt nicht für PvP-Situationen. Die Heilung von ‘Wort der Herrlichkeit’ wurde um 20 % erhöht. Gilt nicht für PvP-Situationen. Die Heilung von ‘Ewige Flamme’ wurde um 20 % erhöht. Gilt nicht für PvP-Situationen. Die Heilung von ‘Licht der Morgendämmerung’ wurde um 20 % erhöht. Gilt nicht für PvP-Situationen. Die Absorbtion von ‘Großes Richturteil’ wurde um 250 % erhöht. Gilt nicht für PvP-Situationen. ‘Leuchtfeuer des Retters’ (Rang 3) bewirkt jetzt, dass ‘Lichtblitz’ und ‘Heiliges Licht’ alle 5 Sek. ‘Leuchtfeuer des Retters’ zu ihrem Ziel bewegen. Herold der Sonne ‘Ins Licht gehen’ wurde überarbeitet – Erhöht jetzt während ‘Zornige Vergeltung’ die Chance, dass ‘Lichtinfusion’ ausgelöst wird, um 100 %. Lichtschmied ‘Heilige Waffen’ erzeugen jetzt 3 Heilige Kraft.

Priester Disziplin Das Talent ‘Abbitte’ sorgt jetzt dafür, dass Zauberschaden alle mit ‘Abbitte’ belegten Ziele um 28 % des verursachten Schadens heilt (vorher 35 %). Gilt nicht für PvP-Situationen. Die Absorption von ‘Machtwort: Schild’ wurde um 25 % erhöht. Gilt nicht für PvP-Situationen. Die Absorption von ‘Leerenschild’ wurde um 25 % erhöht. Gilt nicht für PvP-Situationen. Die durch ‘Blitzheilung’ verursachte Heilung wurde um 25 % erhöht. Gilt nicht für PvP-Situationen. Die durch ‘Schattenheilung’ verursachte Heilung wurde um 25 % erhöht. Gilt nicht für PvP-Situationen. Die durch ‘Machtwort: Glanz’ verursachte Heilung wurde um 25 % erhöht. Gilt nicht für PvP-Situationen. Die durch ‘Bittgebet’ verursachte Heilung wurde um 25 % erhöht. Gilt nicht für PvP-Situationen. Heilig Sämtliche Heilung wurde um 8 % erhöht. Gilt nicht für PvP-Situationen.

Schurke Neues Talent: ‘Blutige Phiole’ – Wenn ihr ein Ziel tötet, das Erfahrung oder Ehre gewährt, wird die Abklingzeit von ‘Blutrote Phiole’ um 15 Sek. verringert und der nächste Einsatz heilt euch sofort um 5 % eurer Gesundheit. ‘Geworfenes Reizmittel’ wurde aktualisiert – ‘Blenden’ hat eine um 50 % verringerte Abklingzeit, eine um 70 % verringerte Dauer und wirkt auf alle Gegner in der Nähe. Meucheln Neues Talent: ‘Verhandelbarer Vertrag’ – Wenn ein Ziel stirbt, auf dem euer ‘Todesmal’ aktiv ist, springt es für den Rest der Effektdauer auf einen Gegner in der Nähe über. Todespirscher ‘Mal des Todespirschers’ wurde aktualisiert – ‘Erdrosseln’ belegt euer Ziel mit 3 Stapeln von ‘Mal des Todespirschers’, sofern ‘Mal des Todespirschers’ nicht bereits aktiv ist. Ihr erlernt ‘Zum Tode verurteilen’. Wenn ihr 5 oder mehr Combopunkte für Angriffe gegen ein markiertes Ziel ausgebt, verbraucht ihr eine Anwendung von ‘Mal des Todespirschers’ und verursacht 120 % Seuchenschaden. ‘Zum Tode verurteilen’: Übertragt euer aktives ‘Mal des Todespirschers’ auf euer Ziel. 10 Meter Reichweite, 20 Sek. Abklingzeit, 25 Energie und nicht von globaler Abklingzeit betroffen. Trickser ‘Wolkendecke’ wurde aktualisiert – Das Aktivieren von ‘Adrenalinrausch’ erzeugt 10 Sek. lang eine Rauchwolke, wodurch Angriffe aus der Rauchwolke heraus Ziele mit ‘Entmutigt’ belegen können. Bis zu 2 zusätzliche Male stapelbar. Dieser Effekt hält nach Verlassen der Wolke 10 Sek. lang an. Gesetzlosigkeit ‘Ass im Ärmel’ wurde aktualisiert – ‘Zwischen die Augen’ hat eine Chance von 3 %/6 % (vorher 5 %) pro verbrauchtem Combopunkt, 4 Combopunkte zu gewähren (vorher 2/4) und seine eigene Abklingzeit abzuschließen. Täuschung Todespirscher ‘Mal des Todespirschers’ wurde aktualisiert – ‘Schattenschlag’ belegt euer Ziel mit 3 Stapeln von ‘Mal des Todespirschers’, sofern ‘Mal des Todespirschers’ nicht bereits aktiv ist. Ihr erlernt ‘Zum Tode verurteilen’. Wenn ihr 5 oder mehr Combopunkte für Angriffe gegen ein markiertes Ziel ausgebt, verbraucht ihr eine Anwendung von ‘Mal des Todespirschers’ und verursacht 120 % Seuchenschaden. ‘Zum Tode verurteilen’: Übertragt euer aktives ‘Mal des Todespirschers’ auf euer Ziel. 10 Meter Reichweite, 20 Sek. Abklingzeit, 25 Energie und nicht von globaler Abklingzeit betroffen. Trickser ‘Wolkendecke’ wurde aktualisiert – Das Aktivieren von ‘Schattenklingen’ erzeugt 10 Sek. lang eine Rauchwolke, wodurch Angriffe aus der Rauchwolke heraus Ziele mit ‘Entmutigt’ belegen können. Bis zu 2 zusätzliche Male stapelbar. Dieser Effekt hält nach Verlassen der Wolke 10 Sek. lang an.

Schamane Verstärkung Der Sekundäreffekt von ‘Überquellender Mahlstrom’ wurde aktualisiert – Jeder verbrauchte Stapel von ‘Waffe des Mahlstroms’ gewährt ‘Überquellender Mahlstrom’, wodurch die Zauberzeit verringert und die Heilung eurer nächsten Einsätze von ‘Heilende Woge’ oder ‘Kettenheilung’ um 10 % erhöht wird. ‘Überquellender Mahlstrom’ kann bis zu 20-mal gestapelt werden, wobei jeder Zauber von bis zu 10 Stapeln profitiert. Die Namen der Talente ‘Wütender Mahlstrom’ und ‘Überquellender Mahlstrom’ wurden getauscht, damit sie ihre Effekte besser widerspiegeln. Wiederherstellung Sämtliche Heilung wurde um 8 % erhöht. Diese Änderung gilt nicht für PvP-Situationen. Sämtlicher Schaden wurde um 30 % erhöht.

Krieger Der Radius von ‘Verwunden’ wurde auf 10 Meter erhöht (vorher 8 Meter). ‘Abrisswurf’ wird jetzt hervorgehoben, wenn der Krieger eine Einheit mit einem aktiven Absorptionsschild anvisiert. ‘Zerschmetternder Wurf’ wird jetzt hervorgehoben, wenn der Krieger eine Einheit mit einem aktiven Immunitätseffekt oder dem ‘Eiswall’ eines Magiers anvisiert. Waffen ‘Trauma’ wird jetzt durch ‘Tödlicher Stoß’ und ‘Zerschmettern’ ausgelöst (vorher ‘Tödlicher Stoß’ und ‘Spalten’). ‘Zerschmetternde Combo’ entfernt die Abklingzeit eurer nächsten 2 Anwendungen von ‘Spalten’ (vorher 3). Koloss ‘Geübte Stöße’ erhöht jetzt den Schaden von ‘Tödlicher Stoß’ und ‘Zerschmettern’ um 15 % und den von ‘Spalten’ und ‘Wirbelwind’ um 15 %. Der Radius des Flächenschadens von ‘Demolieren’ wurde auf 10 Meter erhöht (vorher 8 Meter). ‘Dominanz des Kolosses’ verringert die Abklingzeit von ‘Demolieren’ um 5 Sek., wenn ihr einen Stapel von ‘Kolossale Macht’ erhalten würdet und bereits maximale Stapel habt (vorher 2 Sek.). Schlächter ‘Sturm ernten’ wurde aktualisiert – Wenn ‘Spalten’ 3 oder mehr Ziele trifft, habt ihr eine Chance von 20 %, einen Wirbel aus Stahl zu entfesseln, der allen Gegnern in der Nähe schweren körperlichen Schaden zufügt und ‘Überwältigt’ anwendet. ‘Unerbittlicher Ansturm’ erhöht jetzt zusätzlich den durch ‘Klingensturm’ verursachten Schaden um 20 %. Furor ‘Niedermetzeln’ wurde überarbeitet – ‘Toben’ hat eine Chance von 100 %, eine Aufladung von ‘Wütender Schlag’ zurückzuerstatten. ‘Verbesserter Wirbelwind’ bewirkt jetzt, dass ‘Wirbelwind’ ‘Verwunden’ auf alle Ziele anwendet, wenn ‘Verwunden’ erlernt wurde. Bergthan ‘Sturmwoge’ bewirkt, dass ‘Avatar’ den Schaden von ‘Donnerknall’ um 10 % erhöht (vorher 50 %) und seine Abklingzeit um 25 % verringert (vorher 50 %). Schlächter ‘Sturm ernten’ wurde aktualisiert– Wenn ‘Toben’ über ‘Verbesserter Wirbelwind’ 3 oder mehr Ziele trifft, habt ihr eine Chance von 20 %, einen Wirbel aus Stahl zu entfesseln, der allen Gegnern in der Nähe schweren körperlichen Schaden zufügt und ‘Überwältigt’ anwendet. ‘Unerbittlicher Ansturm’ erhöht jetzt den durch ‘Klingensturm’ verursachten Schaden um 20 %. Schutz Koloss ‘Geübte Stöße’ erhöht jetzt den Schaden von ‘Schildschlag’ um 15 % und den von ‘Rache’ und ‘Donnerknall’ um 15 %. Der Radius des Flächenschadens von ‘Demolieren’ wurde auf 10 Meter erhöht (vorher 8 Meter). ‘Dominanz des Kolosses’ verringert die Abklingzeit von ‘Demolieren’ um 5 Sek., wenn ihr einen Stapel von ‘Kolossale Macht’ erhalten würdet und bereits maximale Stapel habt (vorher 2 Sek.).

Hexenmeister Dämonologie ‘Grimoire: Teufelsverheerer’ wurde aktualisiert – Beschwört einen Teufelsverheerer, der euch 20 Sek. lang im Kampf unterstützt und einen nützlichen Magieeffekt von einem Gegner entfernt. Wird während der Abklingzeit zu ‘Magie verschlingen’. ‘Seelenbeschuss’ des antorischen Kerkermeisters wurde aktualisiert – Entfesselt eine Salve aus Chaosmagie, die dem Ziel und bis zu 10 weiteren Zielen innerhalb von 10 Metern Chaosschaden zufügt. Zerstörung ‘Chaosfeuersbrunst’ wurde aktualisiert – ‘Schattenbrand’ und ‘Feuersbrunst’ haben eine Chance von 100 %, euren nächsten Einsatz einer der beiden Fähigkeiten zu einem garantierten kritischen Treffer zu machen und dessen Schaden um eure kritische Trefferchance zu erhöhen. Das Symbol von ‘Chaosfeuersbrunst’ wurde aktualisiert. Die Positionen von ‘Personifiziertes Chaos’ und ‘Inferno’ wurden im Talentbaum getauscht.



Dungeons und Schlachtzüge

Mytisch+ Neues Feature: Lindormis Leuchten – Lindormis Leuchten hebt ausgewählte gegnerische Streitkräfte hervor, selbst wenn das Affix Lindormis Rat nicht aktiv ist. Das Besiegen aller hervorgehobenen Gegner erfüllt die Anforderung für gegnerische Streitkräfte für einen Schlüsselsteindungeon. Alle Spieler, deren Klasse eine Tankspezialisierung unterstützt, können Lindormis Leuchten verwenden, indem sie mit Lindormi in der Nähe des Portals zu den Zeitwegen oder am Ende eines Schlüsselsteindungeons sprechen. Lindormis Leuchten wird in einem Schlüsselsteindungeon aktiviert, wenn der Tank der Gruppe entschieden hat, dieses Feature zu verwenden. Spieler können Lindormis Leuchten wieder deaktivieren, indem sie erneut mit Lindormi sprechen. Neuer Erfolg: Schlüsselsteinmythos von Midnight: Saison 1 – Erhaltet eine Wertung für Mythisch+ von mindestens 3.400 in Saison 1 von Midnight. Gewährt einen zeitverlorenen Sattel, der bei Lindormi gegen ein Reittier eurer Wahl eingetauscht werden kann. Verfügbare Reittiere: Eine Auswahl an neuen Reittieren sowie Reittiere für Schlüsselsteinmeister und Schlüsselsteinlegenden aus vorherigen Saisons. Kommentar der Entwickler: Wir möchten engagierten Spielern von Mythisch+ etwas bieten, dass sich langfristig lohnt und ihnen außerdem Zugriff auf ältere Belohnungen verschafft, die sie vorher verpasst haben. Schlüsselsteinmythos startet mit einer Wertungsanforderung von 3.400, aber wir gehen davon aus, dass diese Schwelle nicht ewig bestehen bleibt. Mythisch+ entwickelt sich von Saison zu Saison weiter und wir möchten, dass dieser Erfolg in jeder Saison einen vergleichbaren Schwierigkeitsgrad und ein gleichbleibendes Prestige beibehält. Daher werden wir die Wertungsanforderung in kommenden Saisons gegebenenfalls anpassen. Neuer Erfolg: Umbralchampion: Midnight Saison 1 – Beendet Saison 1 von Midnight mit einer Wertung für Mythisch+ in den Top 1 % aller Spieler in eurer Region. Gewährt ein neues exklusives Reittier.

Marsch auf Quel’Danas Anbruch der Mitternacht Die Gesundheit von Zwielichtkristallen wurde auf dem Schwierigkeitsgrad ‘Mythisch’ um 10 % verringert. Der Schaden von ‘Glimmernd’ wurde auf dem Schwierigkeitsgrad ‘Mythisch’ um 10 % verringert. Der Schaden von ‘Zerschmetterter Himmel’ wurde auf dem Schwierigkeitsgrad ‘Mythisch’ um 10 % verringert.



Behausungen

Ihr könnt jetzt im Chat auf Dekorationslinks klicken, um den Dekorationskatalog zu öffnen. Wenn ihr die Umschalttaste gedrückt haltet und auf eine Dekoration klickt, wird sie ebenfalls im Chat verlinkt.

Wenn ein Gildenmitglied, das sich aktuell in der Gildennachbarschaft befindet, aus der Gilde geworfen wird oder die Gilde verlässt, wird es jetzt im Räumungsprozess aus der Gildennachbarschaft teleportiert. Der Räumungsbescheid sollte nach der Teleportation sichtbar sein.

Es gibt neue Budgetsymbole für Hausaufwertungen.

Dekorationen und Häuser erscheinen jetzt langsam, anstatt plötzlich in der Entfernung aufzutauchen.

Es wurde eine freundlichere Nachricht hinzugefügt, wenn ihr ein Haus betreten wollt, zu dem ihr keinen Zutritt habt.

Die Chatnachricht beim Erhalten von Dekorationen wurde aktualisiert und enthält jetzt Links zur Dekoration im Katalog.

Eure eingefärbten Versionen derselben Dekoration werden jetzt auf einer Karte statt auf mehreren Karten im Dekorationskatalog angezeigt, und im Vorschaufenster könnt ihr zwischen euren Varianten wechseln.

Im Grundsteinfenster wurden die Bestätigungsdialoge für Kaufen und Bewegen aktualisiert und sie enthalten jetzt die Grundstücksnummer, die Nachbarschaft und den Preis.

Es wurde ein neuer Tutorial-Hinweis hinzugefügt, der das Wechseln von Unterfangen erklärt. Auf der Seite für inaktive Unterfangen wurde eine Erinnerung hinzugefügt, dass jeweils nur zu einem Unterfangen gleichzeitig beigetragen werden kann.

Es wurde ein Tooltip für die Abschlussbelohnung von Unterfangen hinzugefügt, der die verdienten Behausungs-EP und Gemeinschaftscoupons anzeigt.

VERBESSERUNGEN AM FASSADENEDITOR: Es wurde ein Pop-up hinzugefügt, das euch beim Wechseln der Fassade darauf hinweist, dass Dekoration an eurem Haus angebracht ist. Es wurde ein Schalter hinzugefügt, mit dem ihr beim Bearbeiten eurer Fassade Dekorationen ein- und ausblenden könnt. Jetzt wird verhindert, dass die Position und Drehung eures Hauses beim Wechseln von Fassaden zurückgesetzt werden. Die Schaltfläche des Fassadeneditors wurde aktualisiert und verwendet jetzt ein eindeutiges Schaltflächensymbol.



Gegenstände

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Absorptionsschildwert des düsternisgesprenkelten Schreckensmauls falsch berechnet wurde, wenn mehreren Gegnern Schaden zugefügt wurde.

PvP

MÖNCH Nebelwirker ‘Manatee’ stellt jetzt im PvP 50 % weniger Mana wieder her. Die Absorption von ‘Lebenskokon’ wurde im PvP um 25 % verringert. ‘Verpuppung’ verringert jetzt im PvP die Abklingzeit von ‘Lebenskokon’ um 30 Sek. (vorher 45 Sek.). ‘Zensphären’ kann jetzt durch ‘Tritt der aufgehenden Sonne’ und ‘Tritt des aufziehenden Windes’ angewendet werden.



Berufe

Kochen und Händlererfrischungen stellen Gesundheit und Mana jetzt prozentual wieder her statt in einem festen Betrag.

Der Gewandtheitswert skaliert jetzt langsamer für Berufe von Dragonflight, Khaz Algar und Midnight. Kommentar der Entwickler: Als Nebeneffekt der Verringerung von Werten und Gegenstandsstufen skalierte Gewandtheit unverhältnismäßig schneller als andere Berufswerte, wodurch es in Berufen von Dragonflight und Khaz Algar problemlos möglich war, 100 % oder mehr Gewandtheit zu erreichen. Diese Änderung bringt Gewandtheit wieder auf die erwarteten Werte zurück.



Benutzeroberfläche und Zugänglichkeit

Jetzt könnt ihr im Bearbeitungsmodus bei gedrückter Umschalttaste auf das Kontrollkästchen eines Features klicken, um es direkt zu aktivieren. Dies gilt für Features wie Abklingzeitmanager, Schadensanzeige, Bosswarnungen, externe Verteidigungseffekte und Beutefenster.

Die Standardgröße von Schlachtzugsfenstern und Arenafenstern wurde erhöht.

Es wurde ein Regler hinzugefügt, um die Größe des Symbols für große Verteidigungsstärkungseffekte in Schlachtzugsfenstern ändern zu können.

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Spieler der anderen Fraktion aus dem Fenster „Kürzliche Verbündete“ in eine Gruppe einzuladen.

Fenster der Schadensanzeige haben jetzt eine Schaltfläche zum Minimieren oder Maximieren, sodass im minimierten Zustand nur die Kopfleiste sichtbar bleibt.

Es gibt ein neues Symbol für NPCs mit „Bleibt ein Weilchen und hört zu“.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Bosszeitlinie für Begegnungen ohne Zeitlinienereignisse angezeigt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das schnelle Plündern in einigen Situationen gestört wurde.

TRANSMOGRIFIKATION Neue Optionen für das Wegstecken von Waffen wurden hinzugefügt, darunter eine Option zum Ausblenden von Waffen, wenn sie weggesteckt sind. Dem Vorschaufenster für Transmogrifikationen wurde ein Schalter zum Wegstecken von Waffen hinzugefügt. Es wurde ein Befehl /outfit zum Wechseln von Kleidungen hinzugefügt. Verwendet /outfit X, wobei X die Ordnungsnummer der Kleidung im Transmogrifikationsfenster ist. Wenn /outfit ohne Zahl oder /outfit X verwendet wird, während diese Kleidung bereits angelegt ist, werden stattdessen alle Transmogrifikationen entfernt (verwendet /outfit !x, um dieses Verhalten zu vermeiden). Kleidungen für den großen Stylecheck verwenden /outfit 0. Es wurden zwei Situationen hinzugefügt: „Wetter“ und „Tageszeit“. Der Abschnitt für Sets und benutzerdefinierte Sets besitzt jetzt einen ausführlicheren Tooltip, der den Sammelstatus des Sets und seiner Vorlagen anzeigt. Wenn ein Kleidungsrabatt aktiv ist, wird der Preis jetzt grün angezeigt, mit einem Tooltip, der die Quelle des Rabatts anzeigt. Die Schaltfläche „Kleidung speichern“ leuchtet jetzt, wenn ausstehende Änderungen vorhanden sind. Es wurde ein Fehler behoben, durch den bestimmte Gegenstände mit besonderen visuellen Effekten, wie das Geweih des Waldlords, falsch angezeigt wurden, wenn sie als Transmogrifikation angewendet wurden.

