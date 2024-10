In WoW levelt ihr gerade wieder im Turbo-Modus, bis zu 85 % mehr XP

In World of Warcraft ist leveln aktuell schneller als je zuvor. Mehrere Events und Boni überlappen, sodass ihr extrem schnell auf Level 80 ankommt.

Wer mehr Charaktere auf dem Maximallevel in World of Warcraft haben will, sollte sich in den nächsten Tagen dafür die Zeit nehmen. Denn gerade lassen sich extrem viele Boni miteinander stapeln, die zusammen für extrem schnelles Leveln sorgen. Wir verraten euch, wie ihr in Windeseile einen neuen Charakter auf die maximale Stufe hebt.

Was für Boni gibt es? Gegenwärtig gibt es sehr viele Boni, die sich miteinander addieren lassen:

10 % gibt es durch den Geburtstags-Buff von World of Warcraft. Den Buff hat permanent jeder Charakter.

10 % für weitere 12 Stunden gibt es für die tägliche Quest „Segen des bronzenen Drachenschwarms“ in Tanaris beim Geburtstagsevent.

Bis zu 25 % gibt es durch den Erfolg „Fünf Kriegsmeutenmentoren: The War Within“ – das sind 5 % zusätzliche XP für jeden Charakter, den ihr bereits auf Stufe 80 besitzt (bis maximal 5).

10 % gibt es durch die Schlotternächte, wenn ihr den Weidenmann entzündet.

Damit seid ihr bereits bei 65 %.

Dazu kommt noch, dass Blizzard mit „The War Within“ die notwendigen XP von Stufe 10 bis Stufe 70 ohnehin drastisch reduziert hat. Dadurch kann man einen neuen Charakter inzwischen innerhalb weniger Abende leveln – wer es drauf anlegt und maximale Effizienz erreicht, kann das auch in wenigen Stunden schaffen.

Kann man das noch steigern? Ja, das ist möglich – allerdings nur an einem bestimmten Datum. Denn um nochmal 10 % mehr rauszuholen, muss auch noch der Dunkelmondjahrmarkt aktiv sein: Dort kann man im Karussell oder der Achterbahn fahren und sich nochmal einen Bonus von 10 % auf Ruf und XP für eine Stunde holen.

Der Jahrmarkt ist allerdings immer nur vom ersten Sonntag bis zum darauffolgenden Samstag im Monat aktiv. Der nächste Termin wäre demnach der 3. November bis zum 9. November.

Ein weiterer Bonus ist das „Destillat der zehn Länder“, das ihr in Boralus bzw. Zandalar kaufen könnt. Damit erhalten Charaktere unter Stufe 50 noch einmal 10 %.

Sind alle Effekte aktiv, seid ihr somit bei einem Bonus von 85 % – und levelt beinahe doppelt so schnell.

Dieser dicke XP-Bonus ist die perfekte Gelegenheit, um einen Irdenen oder einen Dracthyr mit den neuen, verfügbaren Klassen zu leveln. Wer den eigenen Pool an Charakteren also noch vergrößern möchte, sollte die nächsten Tage von dem dicken Bonus Gebrauch machen.

Blizzard verdient aktuell ganz gut an einem Reittier – das kostet satte 80 €!