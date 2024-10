WoW: Reittier für 80 Euro ist Mega-Erfolg für Blizzard, sogar die WoW-Marke ist ausverkauft

Von wegen Luxus-Gut – das superteure Mount in World of Warcraft für 80 € ist ein riesiger Erfolg für Blizzard. Die Städte im Spiel sind voll davon.

Gestern Abend (24.10.2024) hat Blizzard eine kleine Bombe in World of Warcraft platzen lassen. Das Reittier „Goldgeschmückter Händlerbrutosaurus“ ist im Shop des Spiels gelandet – und das zum recht saftigen Preis von 78 €. Doch wer dachte, dass sich die Entwickler damit verschätzt haben, irrt gewaltig. Das Reittier dürfte ein Mega-Erfolg sein, sogar die WoW-Marke ist zeitweise ausverkauft.

Eigentlich feiert WoW ja gerade seinen 20. Geburtstag:

Was ist das für ein Reittier? Der „Goldgeschmückter Händlerbrutosaurus“ ist ein großer Dino, der mit zwei NPCs ausgestattet ist. Einer davon bietet Zugriff auf einen Briefkasten, der andere ist ein direkter Zugang zum Auktionshaus – und das von überall in der Spielwelt.

Gerade die Auktionshaus-Funktion ist hier der große „Selling Point“, denn ein solches Feature gab es bisher erst einmal während der Erweiterung „Battle for Azeroth“. Das damals erhältliche Reittier wanderte danach als super-seltene Variante in das Schwarzmarkt-Auktionshaus und erzielt dort Preise von 9.999.999 Gold – der höchste Preis, der in WoW überhaupt möglich ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

So erfolgreich ist das Mount: Auch wenn in den Kommentaren auf verschiedenen Plattformen (auch bei uns auf MeinMMO) die Kritik groß zu sein scheint – viele Spielerinnen und Spieler schlagen bei dem Angebot zu. Bereits Minuten nach dem Erscheinen es Angebotes war die aktuelle Hauptstadt Dornogal auf so ziemlich allen Realms voll mit den dunklen Brutosauriern. Einige der Bilder der entsprechenden Beiträge aus dem WoW-Subreddit seht ihr in diesem Artikel.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Natürlich gehen damit auch jede Menge Memes einher. Denn selbst wenn es laute Stimmen gibt, die den Preis von 80 € kritisieren, schlagen viele gerade zu.

Daher sagt auch manch einer mit einem Augenzwinkern: „Damit hat Blizzard gerade die nächsten 3 Erweiterungen finanziert.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was war mit der WoW-Marke los? Die WoW-Marke ist eine Möglichkeit, wie Spielerinnen und Spieler Gold gegen Echtgeld tauschen können. Jemand kauft die WoW-Marke für 20 Euro im Shop und andere können sie dann für Gold aus dem Auktionshaus kaufen und erhalten dafür 30 Tage Spielzeit oder alternativ 13 Euro Battle.net-Guthaben. Dadurch lassen sich Shop-Mounts auch indirekt mit Gold kaufen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Mit dem Händlerbrutosaurus sahen einige offenbar ihre Zeit gekommen. Denn kaum war das Angebot live, stieg der Preis der WoW-Marke von knapp 300.000 Gold auf hohe 450.000 Gold. Zeitweise waren alle WoW-Marken sogar ausverkauft – etwas, das zumindest in Europa schon lange nicht mehr der Fall war.

Wie man es auch dreht und wendet, Blizzard scheint mit dem Händlerbrutosaurus den Jackpot geknackt zu haben und gerade ziemlich hohe Mehreinnahmen in World of Warcraft zu verdienen – und die Spielerinnen und Spieler haben ein Reittier mit Funktionen, das trotz des Preises von 80 € ein Vielfaches günstiger ist als die einzige Alternative im Spiel.

Mehr zu World of Warcraft gibt es schon bald – denn in wenigen Tagen startet die Warcraft Direct, ein großer Stream zu Warcraft.