WoW verkauft Reittier für 80 €, hat Auktionshaus und Briefkasten dabei

Das teuerste Reittier aller Zeiten gibt es jetzt in World of Warcraft zu kaufen. Allerdings ist es vergleichsweise „günstig“, wenn man über die Alternative nachdenkt.

In World of Warcraft wird gerade das 20. Jubiläum gefeiert – die meisten hatten es schon geahnt, aber das geht natürlich auch mit einigen neuen Angeboten im Shop einher. Während es ein durchaus solides Reittier-Bundle gibt, sorgt ein anderes Reittier für Furore – denn dafür will Blizzard fast 80 € sehen.

Was ist passiert? Vor wenigen Minuten ist im Ingame-Shop von World of Warcraft ein neues Reittier aufgetaucht. Der „Goldgeschmückter Händlerbrutosaurus“ („Trader’s Gilded Brutosaur“) wird zum Preis von 78 € angeboten – und tatsächlich scheinen darüber einige ziemlich froh zu sein.

Was ist das für ein Reittier? Der „Goldbeschmückter Händlerbrutosaurus“ ist nicht nur riesig groß, sondern auch mit 2 NPCs ausgestattet, die einzigartige Dienste anbieten. Einer der beiden erlaubt es euch, euren Briefkasten zu öffnen, doch interessanter ist der zweite Charakter: Ihr könnt das Auktionshaus aufrufen und das von jedem Ort im Spiel, an dem ihr ein Reittier beschwören könnt.

Der neue Brutosaurier – für 78 € oder rund 1,8 Millionen Gold.

Wie sind die Reaktionen der Community? Die fallen ziemlich unterschiedlich aus. Während es viele Stimmen gibt, die ein Reittier für 78 € skandalös teuer finden und auch hier wieder die Praxis des „FOMO“ (Angst, etwas zu verpassen) etabliert sehen, empfinden das nicht alle so. Einige Leute sind glücklich darüber, dass ein solches Reittier jetzt wieder verfügbar ist und finden den Preis von 78 € auch angemessen.

Kritisiert wird allerdings, dass das Angebot als „zeitlich begrenzt“ gilt – nämlich nur bis zum 6. Januar 2025.

Brutosaurus kann auch mit Gold gekauft werden – für 1,8 Millionen

Wie teuer ist das in Gold? Falls ihr euch den Brutosaurier mit Gold kaufen wollt, dann ist das über die WoW-Marke möglich. In dem Fall müsstet ihr aktuell 6 WoW-Marken zum Preis von rund je 300.000 Gold kaufen – der Preis schwankt allerdings permanent. Das entspricht Kosten von insgesamt 1,8 Millionen Gold.

Damit ist der neue Brutosaurier deutlich günstiger als die vorherige Variante – vor allem zum jetzigen Zeitpunkt. Denn wer den alten Brutosaurier jetzt noch kaufen will, muss auf Glück im Schwarzmarkt-Auktionshaus hoffen und dabei mit ziemlicher Garantie „Goldcap“ zahlen – also 9.999.999 Gold. Damit kostet der neue Saurier im Grunde „nur“ 1/5 des Preises.

Wer so viel Gold hat, kann natürlich zugreifen – ob man dafür mehr als die Kosten eines Vollpreistitels in Euro zahlen will, muss aber wohl jeder oder jede für sich selbst entscheiden. Wenn ihr lieber günstigere Reittiere wollt, haben wir hier Tipps, wie ihr die am besten farmen könnt.