Der Chef Bobby Kotick verlässt Blizzard – „Endlich ist er weg“, sagt die Community

Der Chef von Blizzard hört auf. CEO Bobby Kotick hat bald seinen letzten Arbeitstag und macht dann Platz für Neues.

Über viele Jahre hinweg wurde es gefordert, jetzt ist es endlich so weit: Der CEO von Activision Blizzard, Bobby Kotick, packt seine Koffer und verlässt das Unternehmen endgültig. Am 29. Dezember 2023 ist sein letzter Arbeitstag, nach 33 Jahren bei Blizzard. Damit beginnt bei Blizzard eine neue Ära, jetzt unter der Leitung von Microsoft.

Warum geht Bobby Kotick? Mit der Übernahme von Microsoft war abzusehen, dass Bobby Kotick seinen Posten verlieren würde. Schon als der Deal abgeschlossen wurde, kündigte er an, nur noch bis zum „Ende des laufenden Jahres“ als CEO zu arbeiten, um die Verschmelzung mit Microsoft möglichst reibungslos über die Bühne zu bringen.

Schon zuvor war Kotick massiv in der Kritik gewesen. Viele Mitarbeiter veranstalteten sogar Proteste, um ihn schon vorher loszuwerden. Er entschied sich aber, bis zum Ende der Übergabe zu bleiben und erst danach das Unternehmen zu verlassen.

Kotick hat der Aktie von Activision Blizzard zu Höhenflügen geholfen – der Rest war eher negativ.

Wer ist dann der Chef? Der Posten des CEO von Activision Blizzard scheint aktuell nicht neu besetzt zu werden. Die weiteren Chefs, wie der Blizzard President Mike Ybarra oder der Activision Publishing President Rob Kostich, sind künftig Matt Booty unterstellt. Das ist der „Game Content and Studios President“ von Microsoft.

So sah die Community Bobby Kotick: Vor allem in den letzten Jahren hatte Bobby Kotick bei der Community der unterschiedlichen Blizzard-Spiele eher einen negativen Ruf. Egal ob in den offiziellen Foren oder im Subreddit – im Kern wurde je negative Entscheidung, Entlassungen und Änderungen an Monetarisierungen ihm zugeschrieben. Wann immer man Geld ausgeben konnte, regnete es „Bobby braucht eine neue Yacht“-Memes, was durch die massiven Bonus-Zahlungen befeuert wurde, die er im Laufe der Jahre erhielt.

Gleichzeitig gab es auch viele Kontroversen rund um Kotick. Zum einen soll er eine Mitarbeiterin massiv bedroht haben, zum anderen geschah unter seiner Führung der großen Sexismus- und Diskriminierungs-Skandal bei Blizzard. Meldungen wurden nicht ernst genommen und wichtige Dokumente geschreddert oder den Behörden nicht zur Verfügung gestellt.

Ganz grob lässt sich die Meinung in der Community (etwa im WoW-Subreddit) wohl mit „Endlich ist er weg“ zusammenfassen.

Ob sich bei Blizzard, jetzt unter der Schirmherrschaft von Microsoft, nun alles zum Besseren wendet, bleibt abzuwarten. Zumindest einige Spiele, wie etwa World of Warcraft, befinden sich auf einem guten Weg, während bei anderen noch Verbesserungspotenzial ist.

