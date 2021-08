Sexismus-Skandal: Activision Blizzard soll wichtige Dokumente geschreddert haben

Der Skandal um Blizzard und Activision geht weiter. Jetzt sollen Akten geschreddert worden sein, die wichtig für die Aufklärung waren.

Ein paar Tage lang wurde es etwas ruhiger um den großen Diskriminierungs- und Sexismus-Skandal bei Activision Blizzard. Jetzt gibt es Neuigkeiten – und leider keine guten. Die kalifornische Behörde hat ihre Untersuchungen ausgeweitet und erhebt neue Vorwürfe. Angeblich wurden wichtige Dokumente von Activision Blizzard geschreddert, die zur Aufklärung der Fälle beitragen sollten.

Was ist bei Blizzard los? Seit knapp einem Monat gibt es eine Klage gegen Activision Blizzard. Das „Department of Fair Employment and Housing“ des Staates Kalifornien hatte Anklage gegen die Spieleschmiede erhoben. Es soll zu massiver Benachteiligung von Frauen und sexueller Belästigung gekommen sein.

Vor allem das Team rund um World of Warcraft stand dabei in der Kritik. Ein besonders kritischer Mitarbeiter, Alex Afrasiabi, wurde schon vor einer Weile wegen genau diesen Vorwürfen entlassen. Blizzard hatte sogar alle Anspielungen auf seinen Namen in WoW streichen lassen.

In den letzten Wochen kamen immer mehr Berichte von Frauen sowie aktuellen und ehemaligen MitarbeiterInnen, die ihre Geschichten erzählten und alle ein düsteres Bild zeichneten.

Personalakten zu früh geschreddert – das wirft kein gutes Licht auf das Unternehmen.

Was ist jetzt passiert? Das Gerichtsverfahren wurde ausgeweitet. Es umfasst nun nicht mehr nur die dauerhaften Mitarbeiter von Activision Blizzard, sondern auch jene, die nur zeitweise dort beschäftigt waren – also etwa nur für ein bestimmtes Projekt angeheuert wurden oder kurzzeitige Verträge hatten.

Doch das ist noch nicht alles. Gleichzeitig wird Activision Blizzard vorgeworfen, dass wichtige Dokumente zu der Untersuchung geschreddert wurden und damit die Untersuchung aktiv behindert wurde.

Ferner wirft die Behörde Activision Blizzard vor, dass Mitarbeiter aktiv daran gehindert wurden, sich bei Problemen zu melden. So gab es wohl Verschwiegenheitserklärungen, die Mitarbeiter daran hindern sollten, sich etwa an die Behörde zu wenden und es zwingend erforderlich machten, erst einmal intern mit der Personalabteilung nach Lösungen zu suchen. Das wiederum führte allerdings so gut wie nie zu Konsequenzen, sodass betroffene Mitarbeiterinnen sich nicht ernst genommen fühlten.

Wer also dachte, dass jetzt erst einmal eine Zeit der Verbesserung und Erneuerung bei Blizzard eintritt, könnte sich geirrt haben. Es wird wohl noch eine ganze Weile dauern, bis dieser Prozess abgeschlossen und alle Skandale aufgedeckt und aufgearbeitet wurden.

Der ganze Skandal wird uns vermutlich noch Wochen und Monate begleiten. Es bleibt zu hoffen, dass im Zuge der Aufklärung sich die Situation für alle Betroffenen verbessert.