Einer der beiden Blizzard-Chefs ist auch in World of Warcraft ziemlich kompetent. Mike Ybarra reißt locker Dungeons auf „Mythisch+20“ und streamt das.

Ein Vorwurf, den sich Entwickler und Chefs von Spiele-Firmen immer wieder anhören müssen ist: „Die kennen ihr Spiel doch gar nicht und spielen es überhaupt nicht selbst!“ Das ist in vielen Fällen blanker Unsinn: Ein Studio-Chef beweist nun ganz klar, dass es schlicht nicht stimmt. Einer der beiden neuen Chefs von Blizzard spielt nämlich ausgiebig World of Warcraft – und das vermutlich viel besser als die meisten von euch.

Wer ist das? Mike Ybarra ist seit einigen Wochen zusammen mit Jennifer Oneal an der Spitze von Blizzard. Die beiden haben als Duo den alten Chef J. Allen Brack ersetzt, der im Zuge des Sexismus- und Diskriminierungsskandals bei Blizzard seinen Posten geräumt hat.

Mike Ybarra hat vor seiner Karriere bei Blizzard bereits bei anderen großen Spieleschmieden gearbeitet. So war er als Manager unter anderem mit Spielen wie Age of Empires Online oder Ryse: Son of Rome beschäftigt.

Jetzt hat er auch angefangen, wieder auf Twitch zu streamen.

Was spielt er so? In einem mehr als 3-stündigen Stream zeigte Ybarra, dass er World of Warcraft nicht nur in der Theorie kennt, sondern auch ein ziemlich kompetenter Spieler ist. Zusammen mit seiner Gruppe wagte er sich nämlich an einige Dungeons der Stufe „Mythisch+20“ – das ist selbst für erfahrene Spieler eine ziemlich große Sache und nur die wenigsten sind in der Lage, diese Dungeons innerhalb des Zeitlimits zu meistern.

Das gelang ihm auch bei „Die Andre Seite“ und „Nebel von Tirna Scithe“ ziemlich einfach. Beim Dungeon „Die Spitzen des Aufstiegs“ scheiterte die Gruppe allerdings knapp, denn der letzte der 3 Minibosse vor dem Endboss ist mit den aktuellen Affixen besonders eklig zu spielen.

Besonders amüsant ist dabei, dass Ybarra noch immer mit einem legendären Gegenstand der Stufe 235 herumläuft, obwohl er das noch 2x hätte aufwerten können. Er beschwert sich allerdings über die Preise auf seinem Realm und ist nicht bereit, seinen Großteil seines Goldes für ein Upgrade auszugeben:

Was bedeutet das? Für die Blizzard-Community ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen, wenn sich einer der Chefs so offen zeigt und auch auf Twitch streamt. Er hat dabei bereits angeboten, Fragen zu seiner Arbeit aber auch spielmechanische Fragen zu beantworten. Das lässt ihn nicht nur kompetent erscheinen, sondern gibt den Spielern auch ein wenig der Offenheit, die sie sich lange von Blizzard und der Führungsebene wünschen.

Ob diese Streams zu einer Regelmäßigkeit werden, kann nur die Zukunft zeigen.

Übrigens ist Ybarra auf Twitch nicht nur Blizzard-Spielen verschrieben. Er hat auch vor, in andere Spiele reinzuschauen, um etwa mal Final Fantasy XIV mit dem Gildenchef von Complexity-Limit zu zocken. Ob das nur ein unverbindliches Angebot war oder wirklich mal in einer „WoW-Profis spielen Final Fantasy“-Session mündet, bleibt ebenfalls abzuwarten.

Was haltet ihr vom Verhalten des Blizzard-Chefs? Eine coole Sache, dass der auch auf Twitch streamt und zeigt, was er so kann? Oder sollte man in seiner Position lieber nicht als Streamer agieren?