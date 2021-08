Welche Erweiterung kommt nach WoW: Shadowlands? Kommt überhaupt noch etwas? Wir haben alle bekannten Infos für euch zusammengetragen.

Auch wenn Shadowlands bald erst ein Jahr alt ist, schauen viele Spieler schon sehnsüchtig in die Zukunft und fragen sich: Wie geht es nach Shadowlands weiter? Kommt überhaupt noch eine Erweiterung für World of Warcraft? Wo könnte die spielen und worum könnte es in der nächsten Erweiterung gehen?

Hinweis: Dieser Artikel wird ständig aktualisiert und erweitert, sobald sich neue Informationen ergeben. Er ist aktuell zum 14.08.2021.

Gibt es eine Erweiterung nach Shadowlands? Ja, das wurde bereits bestätigt. Der Game Director Ion Hazzikostas erklärte bereits zum Start von Shadowlands, dass es eine Erweiterung nach Shadowlands geben wird. Das wurde zwar nur in einem Halbsatz „nebenbei“ angesprochen, doch gilt das Fortbestehen von World of Warcraft damit als gesichert.

Wann könnte die nächtste Erweiterung erscheinen? Ein konkretes Datum gibt es noch nicht, sodass sich nur spekulieren lässt. Wenn man den aktuellen Zeitplan von World of Warcraft betrachtet und vor allem die Verschiebungen in den letzten Monaten berücksichtigt, scheint das nächste Addon noch in weiter Ferne zu liegen.

Ein realistischer Termin wäre wohl Frühjahr oder Sommer 2023, da Blizzard zuerst sicher noch einen Patch 9.2 bringen wird, um Shadowlands zu beenden – womöglich kommt sogar noch ein Patch 9.3. Dann würde sich die nächste Erweiterung noch stärker nach hinten verschieben.

Wie es nach Shadowlands weitergeht, weiß bisher nur Blizzard.

Theorien und Spekulationen – Wie geht es weiter nach Shadowlands?

Worum geht es im nächsten Addon? Auch wenn wir wissen, dass es eine 9. Erweiterung zu World of Warcraft geben wird, ist der Inhalt bisher noch ungewiss. Allerdings lässt sich aufgrund der bisherigen Story schon spekulieren,

Eine der häufigsten Theorien ist, dass am Ende von Shadowlands eine große Veränderung ansteht, die vor allem auch die Schattenlande betrifft. So wird vermutet, dass die Verbindung zwischen Azeroth und den Schattenlanden gekappt wird. Das sehen viele Mitglieder der Community als notwendig an, damit der Tod auch weiterhin eine wichtige Bedrohung in World of Warcraft bleibt. Andernfalls könnte man verstorbene Charaktere einfach immer „besuchen“, was den Tod als Konsequenz harmlos erscheinen lässt.

Unabhängig davon bietet der WoW-Kosmos noch viele Welten, in denen die Geschichte fortgesetzt werden könnte. Neben den Schattenlanden gibt es nämlich noch eine ganze Reihe weiterer Dimensionen, nämlich für die anderen kosmischen Kräfte. So könnten die Welten von Licht und Leere als nächstes in den Fokus rücken.

Das würde auch gut zu den bisherigen Erzählungen passen. Schon seit mehreren Erweiterungen bahnt sich ein Konflikt zwischen Licht und Leere an, sodass es sehr wahrscheinlich zu sein scheint, dass dieser Kampf irgendwann verstärkt in den Fokus rücken wird.

Bisher ist die Zukunft von World of Warcraft aber noch nebulös und ungewiss. Sobald es vielversprechende Leaks oder starke Theorien gibt, werden wir diesen Artikel hier aktualisieren und euch über die neusten Entwicklungen informieren.

Welche Erweiterung könnt ihr euch nach Shadowlands vorstellen? Wohin wünscht ihr euch, sollte die nächste Reise in das Warcraft-Universum gehen?