2 neue Warcraft-Spiele werden intern bei Blizzard schon getestet

Gibt es noch mehr neues? Ja, wenn auch wenig konkretes. Im Earnings Call sprach Allen Adham, einer der Mitbegründer von Blizzard, davon, dass gerade „so viele Spiele wie noch nie“ in Entwicklung seien. Darunter sind auch vollkommen neue Franchises, also neue Spiele-Universen, die bisher noch gar nicht enthüllt wurden. Adham ist bei Blizzard aktuell für das „Incubations Team“ zuständig, das vor allem neue Spielideen- und Konzepte erarbeiten und dann grobe Prototypen erschaffen soll.

Wann gibt es mehr Infos zu den Spielen? Auch das ist noch ungewiss. Dass die Spiele intern aber bereits getestet werden, erschafft zumindest die Möglichkeit von potenziellen Leaks, die an die Öffentlichkeit geraten. Gerade in der angespannten Situation rund um den Sexismus- und Diskriminierungsskandal wäre es denkbar, dass der eine oder andere frustrierte Mitarbeiter etwas durchsickern lässt.

Was sind das für Spiele? Genaue Details sind noch nicht bekannt. Es ist lediglich garantiert, dass es sich dabei um „Mobile Experiences“ handelt, also um Spiele für Android und iOS. Ob die beiden genannten Spiele künftig auch auch dem PC spielbar sein werden oder das nur über Umwege – etwa mit verschiedenen Emulatoren – möglich sein wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Schon lange ist bekannt, dass Blizzard an mehreren Mobile-Titeln zum Warcraft-Franchise arbeitet. Jetzt wurde bekannt: Zwei davon sind bereits in der „internen Test-Phase“, was dafür spricht, dass eine Alpha oder Beta vielleicht gar nicht mehr so weit entfernt ist.

Was wurde gesagt? Im Earnings Call geht es im Regelfall um die Einnahmen von Activision Blizzard innerhalb des letzten Quartals oder Jahres. Doch häufig wird dabei auch ein Ausblick in die Zukunft gegeben und ein paar Details verraten, die nicht auf anderen Wegen angekündigt werden.

