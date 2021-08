Spieler fragen sich: Warum bezahlt man für WoW noch ein Abo?

World of Warcraft braucht seit jeher ein Abo. Aber warum eigentlich? Das fragen sich immer mehr Spieler und sind nicht bereit, das noch zu bezahlen.

Als World of Warcraft damals auf den Markt kam, war es ganz normal, für das Spiel ein Abonnement zu bezahlen. Zwischen 11 € und 13 € bezahlt man pro Monat, je nach gewähter Abo-Option. Doch je mehr Jahre vergingen, desto mehr Konkurrenz gab es auch für WoW und andere Geschäftsmodelle. Viele Spieler stellen sich inzwischen die Frage: Wofür zahlt man eigentlich noch ein Abo? Warum setzt World of Warcraft noch auf ein Abo-Modell?

In den letzten Tagen hat das Thema im Subreddit von WoW ordentlich Fahrt aufgenommen und einige interessante Diskussionen ausgelöst.

Was spricht für ein Abo? Ein Abo wurde von Blizzard immer damit begründet, dass das Geld benötigt wird, um einen guten Dienst zur Verfügung zu stellen. Die Instandhaltung der Serverstruktur, das Bezahlen von Support-Mitarbeitern und die Weiterentwicklung des Spiels durch Patches und Updates werden vornehmlich über das Abo bezahlt.

Wer nicht zahlt, der kann auch nicht spielen – außer man hat echt viel Gold auf der hohen Kante.

Das sagt der Post auf Reddit: Im Subreddit von WoW hat „Last_Judicator“ einen Beitrag veröffentlicht und lässt sich in einigen Zeilen darüber aus, dass ein Abo bei World of Warcraft doch gar nicht mehr zeitgemäß wäre. Seine Hauptargumente dabei sind:

Einen Item-Shop gibt es schon lange im Spiel, also zahlt man sicher nicht für das Privileg, so etwas nicht zu haben.

Es gibt viele Monate ohne neue Inhalte und oft lange Content-Dürren zwischen den großen Patches.

Erweiterungen kosten trotzdem immer einen mittleren Betrag. Man zahlt also doppelt – einmal für die Erweiterung und dann noch, um den Inhalt auch spielen zu können.

Fast alle anderen großen MMORPGs haben alternative Bezahlmethoden gefunden und „zwingen“ den Spieler nicht in ein Abo.

Support-Mitarbeiter wurden in den letzten Jahren immer stärker abgebaut.

Warum ist das gerade relevant? Im Regelfall verschwinden solche Postings mit ein paar Dutzend Up- oder Downvotes recht schnell in der Versenkung, doch beim Beitrag von Last_Judicator war der anders. Er erhielt viel Zustimmung (91 %) und fast 16.000 Upvotes – eine ziemliche Menge, die nur wenige Beiträge erreichen. Viele andere Spieler melden sich unter dem Beitrag und erzählen auch ihre Meinung dazu.

Was sagen die anderen Spieler so? Fast von allen Seiten gibt es Zustimmung, dass das Bezahlmodell von WoW nicht mehr zeitgemäß sei und sich auch einfach mit anderen Dingen beißt – wie etwa dem Item-Shop oder den Kosten für neue Erweiterungen. Einer der beliebtesten Kommentare ist etwa der von zoidao401:

„Es ist unglaublich simpel …

Die Leute zahlen es.

Das ist es, das ist der einzige Grund, den sie brauchen. Viel zu viele Leute haben [viel Zeit] in das Spiel investiert, um aufzuhören, also werden sie auch weiterhin bezahlen. Solange genug Leute dafür zahlen, wird [Blizzard] das auch weiterhin verlangen.“

Auch viel Zustimmung gibt es auf den Kommentar von Magnific3nt, der sich über das aktuelle Content-System von World of Warcraft zynisch beschwert:

Du zahlst monatlich für etwas, das veröffentlicht wird, dann aber hinter wöchentlichen Timegates steckt und alles ein wöchentliches Cap hat.

Allerdings gibt es auch einige Gegenstimmen, die klarmachen, dass sie gerne für World of Warcraft bezahlen, weil ihnen das Spiel auch viele Tausend Stunden Spaß und Freude bereitet hat, was andere Spiele über so viele Jahre nicht liefern konnten. So schreibt etwa „DaenerysMomODragons“:

Glaubt es oder lasst es, aber viele Leute genießen das Spiel auf ihre eigene Art. Sicher, viele tun das auch nicht, und die meisten davon haben bereits ihr Abo gekündigt. Nur weil du ein Spiel nicht mehr genießt, heißt das nicht, dass jeder der das anders sieht, irgendwie wahnhaft ist.

Was haltet ihr von dieser Sache? Ist es okay, dass WoW noch immer am Abo-Modell festhält?