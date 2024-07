WoW: „Ein anderes Mitglied der Kriegsmeute greift auf die Bank zu“ – Das steckt hinter dem Fehler

11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Aber auch das dürften Fehler sein, die Blizzard mit Hotfixes in den nächsten Stunden und Tagen beheben wird. Immerhin ist bis zum Start des Pre-Events am Mittwoch noch etwas Zeit. Sollte das Einloggen in WoW gerade länger dauern – das ist ganz normal und sogar beabsichtigt.

Gibt es noch weitere Fehler? Ja, eine ganze Reihe sogar. Vor allem die Action-Bars, also eure Zauberleisten, machen gegenwärtig noch Probleme. Bei vielen sind diese Leisten ausgeblendet und ihr müsst sie erst wieder manuell in den Optionen einblenden.

Was ist das für ein Fehler? Es geht um einen Fehler, wenn man auf das neue Feature der Kriegsmeuten-Bank zugreifen will. Dort kann man dann den Schriftzug lesen:

Mit dem Pre-Patch 11.0 ist für World of Warcraft das Zeitalter von „The War Within“ angebrochen. Doch so ein großer Patch bringt nicht nur viele positive Veränderungen, sondern auch den einen oder anderen Fehler. Manche davon bereiten Sorgen, andere sind einfach nur nervig.

In World of Warcraft stört gerade ein Fehler, der einigen Sorgen macht. Greifen andere Leute auf eure Bank zu? Das steckt dahinter.

