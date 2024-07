5 Dinge, die ihr vor dem Launch von WoW: The War Within erledigen solltet

Die neue Erweiterung von World of Warcraft startet bald. MeinMMO verrät euch, was ihr vor dem neuen Addon auf jeden Fall erledigen solltet.

Deutlich schneller als von vielen erwartet, bewegen wir uns auf die nächste Erweiterung von World of Warcraft zu. Mit „The War Within“ geht es tief in Richtung des Kerns von Azeroth hinab. Dabei wird versucht, die Pläne von Xal’atath zu vereiteln und einmal mehr die Welt vor dem Untergang zu bewahren.

Wie üblich ist es eine kluge Wahl, sich bereits im Vorfeld auf das neue Addon vorzubereiten. Denn mit ein bisschen Planung kann man sich später viel Zeit und Frust ersparen und stattdessen ganz entspannt in die neue Erweiterung durchstarten.

Wir zeigen euch daher einige Dinge, die ihr noch vor dem Launch von The War Within am 27. August 2024 (Early Access) erledigt haben solltet.

1. Zweitcharaktere auf Stufe 70 leveln

In The War Within wird es einfacher als jemals zuvor, Zweitcharaktere schnell nachzurüsten und für das Endgame relevant zu machen. Das gelingt aufgrund unterschiedlicher Vorteile, die Zweitcharakteren ziemlich stark unter die Arme greifen.

Zum einen ist der Ruf in The War Within für die neuen Fraktionen accountweit. Wenn euer Hauptcharakter bei den neuen Fraktionen bereits viele Ruhmstufen erreicht hat und damit etwa erste Belohnungen erspielt hat, dann haben auch eure Twinks diese Ruhmstufe bereits und können direkt auf die Vorteile zugreifen.

Während ihr Dungeons bestreitet oder in anderen Endgame-Aktivitäten unterwegs seid, findet ihr immer mal wieder Items, die an eure „Kriegsmeute“ gebunden sind. Diese Gegenstände haben ein Itemlevel, das etwas niedriger ist, dafür aber an eure anderen Charaktere weitergereicht werden kann. So könnt ihr Zweitcharaktere mit relevanter Endgame-Ausrüstung versorgen, während ihr einen ganz anderen Charakter spielt.

Zuletzt könnt ihr verschiedene wichtige Ressourcen einfach zwischen euren Charakteren hin- und herschicken. Das geht künftig nicht mehr kompliziert über verschiedene Händler, sondern ganz bequem über ein neues Menü. Ihr wollt einen anderen Charakter spielen? Dann könnt ihr fast alle erfarmten, relevanten Ressourcen einfach an den neuen Charakter übertragen.

Oder anders gesagt: Es war noch niemals in der Geschichte von World of Warcraft so leicht, mehrere Charaktere gleichzeitig auf hohem Niveau zu spielen oder den „Main“ nach Lust und Laune zu wechseln.

Gerade geht das Leveln superschnell – perfekt, um Charaktere nachzuziehen.

Daher lohnt es sich, viele Charaktere unterschiedlicher Klassen bereits auf Stufe 70 zu haben. Das Leveln geht gerade irre schnell. In WoW Remix: Mists of Pandaria könnt ihr innerhalb weniger Stunden bereits Stufe 70 erreichen. Profis schaffen das sogar in unglaublichen 30 Minuten.

Wenn ihr bis zum Release des Pre-Patches 11.0 wartet, dann wird diese Zeit sogar nochmal beinahe halbiert, denn die notwendigen Erfahrungspunkte werden drastisch gesenkt.

Legt euch also am besten mehrere Charaktere auf Stufe 70 zurecht, damit ihr in The War Within eine große Auswahl hab und genau die Klasse finden könnt, die mit den neuen Heldentalenten exakt zu euch passt.

2. Gold farmen – denn ihr braucht es

Seit 20 Jahren gibt es in World of Warcraft eine Ressource, die immer wichtig war: Gold. In vielen Erweiterungen ist Gold eher eine Luxus-Ressource geworden, die man nur für Weniges benötigt. Mal muss die Ausrüstung repariert werden und mal kauft man sich Tränke oder Handwerks-Materialien im Auktionshaus.

Ein dickes Polster an Gold wäre gut – denn das braucht ihr in The War Within.

In The War Within benötigt ihr allerdings eine ganze Menge Gold, wenn ihr von einem der größten Features profitieren wollt: Der gemeinsamen Bank eurer Kriegsmeute.

In der neuen Erweiterung bekommen eure Charaktere nämlich eine gemeinsame Bank (ähnlich wie eine Gildenbank), die von all euren Charakteren gleichzeitig genutzt werden kann. So könnt ihr Handwerksmaterialien oder starke Beute zwischen euren Charakteren verschieben. Gerade für Handwerker ist das interessant. Wenn Held A zum Beispiel Kräuter in die Kriegsmeuten-Bank legt, dann kann Held B diese in der Alchemie sofort verwenden und muss sie nicht erst ins Inventar verschieben.

Der Haken an diesem Feature: Es kostet ordentlich Gold.

Während ihr das erste Bankfach noch für 1.000 Goldstücke nahezu „geschenkt“ bekommt, kostet das letzte Fach stolze 2.500.000 Gold. Jedes Fach bietet Platz für satte 98 Items. Ihr müsst also nicht unbedingt alle Fächer kaufen, wenn ihr mit weniger Platz auskommt. Da die Kriegsmeuten-Bank aber ein dauerhaftes Feature wird, das auch in kommenden Erweiterungen relevant bleibt, kann es nicht schaden, die Bank vollständig freizuschalten. Für die vollständige Freischaltung der Kriegsmeuten-Bank braucht ihr 3.126.000 Gold.

Wie viel Gold ihr braucht und was ihr dafür bekommt, seht ihr in dieser Liste:

Bankfach-Nummer Plätze (gesamt) Kosten pro Fach Kosten (gesamt) 1 98 1.000 Gold 1.000 Gold 2 196 25.000 Gold 26.000 Gold 3 294 100.000 Gold 126.000 Gold 4 392 500.000 Gold 626.000 Gold 5 490 2.500.000 Gold 3.126.000 Gold

Gold könnt ihr auf unterschiedlichste Methoden verdienen und ihr habt dabei im Grunde freie Auswahl.

Langsam aber stetig geht das durch den Abschluss von Weltquests mit Goldbelohnung. Schaut einfach jeden Tag, welche Quests Gold anbieten und arbeitet diese ab.

Riskanter sind Spekulationen im Auktionshaus. Das solltet ihr nur mit einiger Erfahrung machen, denn dabei kann man auch viel Gold verlieren.

Alternativ könnt ihr kreativ werden und besondere Dienste anbieten. Das kann zum Beispiel das Beschaffen von besonderen Erfolgen sein, das Farmen von Transmog-Gegenständen oder auch einfach das Ziehen durch Dungeons.

Aber auch Angebote wie „Ich level eure Haustiere“ wären eine Option. Dabei macht ihr für jedes Haustier einen Festpreis aus, lasst euch die Haustiere auf Stufe 1 geben und gebt sie nach dem Leveln wieder zurück, um euer Gold zu bekommen.

Zuletzt solltet ihr all den „Schrott“ in eurer Bank zu Gold machen. Ressourcen aus der aktuellen Erweiterung wird bald niemand mehr benötigen. Macht sie jetzt zu Gold, bevor sie vollkommen wertlos sind.

Mehr Tipps und Tricks zum Farmen von Gold in Dragonflight haben wir hier.

Jedes Goldstück hilft dabei, dass ihr euch die neue Bank leisten könnt, von der ihr den Rest eurer WoW-Karriere profitieren werdet.

