WoW: Eine der besten Änderungen steht nicht in den Patch Notes

Für Sammler steckt eine der besten Änderungen in Patch 11.0.5 von World of Warcraft – aber die Neuerung war geheim und wurde nicht angekündigt.

Der Patch 11.0.5 von World of Warcraft hat das Jubiläums-Event zum 20. Geburtstag des Spiels gestartet. Doch der Patch hat auch jede Menge Anpassungen gebracht, vor allem an den Klassen. Obwohl die Patch Notes ziemlich lang sind, stehen nicht alle Änderungen darin. Eine kleine, aber sehr feine Anpassung wurde jetzt nachträglich gefunden und sorgt dafür, dass Sammler deutlich mehr Freude haben werden, denn sie sparen viel Zeit.

Was wurde entdeckt? Wie MrGM auf X verriet, hat sich eine kleine Änderung in Patch 11.0.5 versteckt. Die „Raid Skips“ sind nun nicht mehr an den einzelnen Charakter gebunden, sondern die Freischaltung ist künftig accountweit (bzw. „kriegsmeutenweit“). Wenn ein Charakter den Skip freigeschaltet hat, dann gilt das jetzt für alle.

As of Patch 11.0.5, Raid Skips are now ACCOUNT-WIDE pic.twitter.com/UaD3jkF4Rz — MrGM (@MrGMYT) October 23, 2024

Was sind Raid Skips? Als „Raid Skip“ bezeichnet man zumeist Quests innerhalb eines Raids, die es erlauben, bestimmte Bosse zu überspringen. In aller Regel ist das möglich, indem man sämtliche Bosse des Raids 3-4 mal besiegt und dabei Quest-Gegenstände einsammelt. Im Anschluss daran erhält man irgendeine Art von Freischaltung – wie einen Teleport, einen geheimen Zugang oder einen NPC-Dialog – um vom Anfang des Raids direkt zu den letzten Bossen zu springen („skippen“).

So lassen sich gezielt nur die letzten Bosse eines Raids bezwingen, die zumeist besonders gute oder seltene Belohnungen gewähren.

Wem bringt das was? Die Änderung ist vor allem für Sammler interessant, die primär die letzten Bosse aus verschiedenen Raids abfarmen wollen. Immerhin haben diese Bosse zumeist ganz besondere Reittiere, die nur zu einer geringen Chance (häufig 1 % oder weniger) droppen. Da kann es ein großer Zeitaufwand sein, den ganzen Raid wieder und immer wieder zu säubern.

Mit der Änderung könnt ihr jetzt auf allen Charakteren direkt zum Ende springen und so mit einer Vielzahl von Twinks euer Glück versuchen, ohne bei jedem Charakter einzeln erst wochenlang die Quests abzuschließen, um den entsprechenden Skip freizuschalten.

Wer zum Beispiel das schicke Wasser-Elementar von Jaina aus dem Raid „Schlacht von Dazar’alor“ auf mythisch farmen möchte, muss diesen Skip nur ein einziges Mal freischalten und kann anschließend mit allen Charakteren direkt zu Jaina, um sie wieder und immer wieder zu verprügeln – bis sie hoffentlich mal ihr schickes Mount zurücklässt.

Damit geht Blizzard weiter den Weg, immer mehr Inhalte in World of Warcraft für den ganzen Account freizuschalten und eher lästiges „erneut Farmen“ nach und nach abzuschaffen.

Wie es mit World of Warcraft weitergeht, erfahren wir vermutlich schon in wenigen Wochen, denn dann kommt der BlizzCon-Ersatz – die Warcraft Direct.