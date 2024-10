Blizzard kündigt „Warcraft Direct“ als BlizzCon-Ersatz an – kommt noch diesen November

Blizzard will mit Warcraft richtig auf den Putz hauen. Fans des Franchises sollten sich den Termin im Kalender markieren.

Für die meisten Blizzard-Fans war es wohl eine herbe Enttäuschung, dass das Jahr 2024 ohne eine BlizzCon auskommen muss. Doch die Entwickler kündigten damals bereits an, dass es einen Ersatz-Termin geben wird, der vor allem Warcraft-Fans Freude bereiten wird. Die „Warcraft Direct“ anlässlich des 30. Geburtstags des Warcraft-Franchise (und des 20. Jubiläums von World of Warcraft) hat nun endlich einen Termin.

In WoW feiert man den 30. Geburtstag des Franchises schon:

Wann startet die Warcraft Direct? Das Event findet am 13. November 2024 ab 19:00 Uhr statt.

Wo kann man die Warcraft Direct schauen? Das Event kann per Stream auf den offiziellen Warcraft-Kanälen verfolgt werden. Der Stream steht demnach auf Twitch, YouTube und auf TikTok zur Verfügung.

Was ist „Warcraft Direct“? Bei dem Namen hat man sich offenbar ein wenig von der Konkurrenz inspirieren lassen, denn Nintendo veranstaltet regelmäßig eine „Nintendo Direct“. In der Warcraft-Variante dieses Streams werden noch einmal die 30 Jahre des Warcraft-Franchise gefeiert und angekündigt, was die Entwickler in den jeweiligen Spielen für die nächste Zeit geplant haben.

Was wird in der Warcraft Direct zu sehen sein? Was genau zu den einzelnen Spielen verraten wird, ist noch nicht ganz klar. Blizzard sagt allerdings, dass im „Direct-Stream für alle etwas dabei ist“, ganz egal, ob man „Fan von Hearthstone“, „Warcraft Rumble“, „Warcraft: Orcs & Humans“ oder „World of Warcraft“ sei. Demnach dürfte es wohl für alle diese Spiele irgendeine Art von Ankündigung geben.

Ein paar der gängigen Theorien sind:

World of Warcraft stellt den Patch 11.1 vor und zeigt vielleicht sogar Details zur nächsten Erweiterung „Midnight“.

Hearthstone wird sicher über die nächsten Erweiterungen und potenzielle, neue Spielmodi sprechen.

Warcraft Rumble wird künftige Saisons und neue Minis vorstellen.

Warcraft III: Reforged könnte eine große Überarbeitung bekommen. Ein erster Leak hat das bereits nahegelegt.

Klar ist, dass es im Anschluss an die Ankündigungen noch die Übertragung eines Konzerts mit dem Namen „World of Warcraft: 20 Years of Music“ geben wird, bei dem wohl die berühmtesten Musikstücke aus 20 Jahren Geschichte des Spiels zu hören sein werden.

Falls ihr den Stream nicht aktiv verfolgen könnt, könnt ihr im Anschluss alle wichtigen Informationen auf MeinMMO nachlesen. Derweil laufen in WoW bereits die Feierlichkeiten zum 20. Geburtstag des Spiels.