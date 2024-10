Warcraft III bekommt „Version 2.0“ – Bereinigt Blizzard seinen größten Schandfleck?

Wird Warcraft 3: Reforged noch ein weiteres Mal „reforged“? Danach sieht es aus – denn es wurde eine Version „2.0“ entdeckt.

Warcraft III: Reforged dürfte als der größte Schandfleck in der Geschichte von Blizzard Entertainment gelten. Das hochgelobte Spiel Warcraft III sollte in neuem Glanz erstrahlen – aber der Launch war ein Desaster. Die versprochenen Änderungen an der Kampagne waren nicht da, viele Features funktionierten nicht mehr oder waren gestrichen und die „alte Version“ konnte man gar nicht mehr spielen.

Der Launch war so verheerend, dass Blizzard in vielen Fällen sogar die Rückgabe nachträglich erlaubte. Die Fans waren enttäuscht – und man wusste, dass man das Vermächtnis eines legendären Spiels beschmutzt hatte.

Was ist jetzt passiert? Vor einigen Tagen ist bei Warcraft III: Reforged etwas Sonderbares passiert. Das Tool „Blizztracker“, mit dem ausgelesen wird, wenn eine neue Version eines Spiels in das Battle.net-System eingespeist wird, zeigte plötzlich eine aktualisierte Version von Warcraft III: Reforged an: Patch 2.0.

Vermutlich handelt es sich dabei um den Fehler eines Blizzard-Mitarbeiters. Denn die Version war als „w3d“, wobei das „d“ für „Developer“ steht – also eine Version, die eigentlich nur für die Entwickler gedacht ist.

Der Fehler wurde offenbar rasch bemerkt, denn nach kurzer Zeit wurde die Versionsnummer geändert – doch da war die Nachricht bereits in der Welt.

Warum ist das so besonders? Warcaft III hat seit Bestehen des Spiels immer eine Versionsnummer gehabt, die von einer 1 angeführt wurde. Weder die Erweiterung „The Frozen Throne“ noch das Remake „Reforged“ haben die Versionsnummer vor dem Punkt geändert. Dass jetzt ein Patch in der Mache ist, der Warcraft III auf die Version „2.0“ anhebt, scheint also eine große Sache zu sein.

Der YouTuber und Caster Jannes „Neo“ Tjarks von Back2Warcraft hat in einem Video über den Vorfall genauer berichtet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was könnte in Warcraft III 2.0 enthalten sein? Bisher kann man lediglich darüber spekulieren. Allerdings gab es vor über einem Jahr eine Umfrage, was sich die (verbleibende) Spielerschaft von Warcraft 3 denn wünschen würde. Viele dieser Features wurden bereits umgesetzt, doch einige größere fehlen noch:

Überarbeitung des Interface

Neugestaltung der Grafik

Änderungen an den Kampagnen

Darüber hinaus gibt es natürlich viele – teils utopische – Wünsche in der Community, was denn alles mit einem großen „2.0“-Patch kommen sollte. Hoch im Kurs stehen hier Wünsche nach einem neuen, spielbaren Volk und einer dazugehörenden Kampagne – die Naga wären hier ein klarer Favorit, da sie im Spiel bereits mit nahezu allen Bauten existieren.

Was tatsächlich mit Warcraft III geschehen wird, werden wir wohl erst erfahren, wenn das Event „Warcraft Direct“ läuft. Hier will Blizzard, anlässlich des 30. Geburtstags von Warcraft, viele neue Inhalte für das Franchise vorstellen. Da wäre es vielleicht auch an der Zeit, dem wohl ikonischsten Strategie-Spiel einer ganzen Generation einen neuen Anstrich zu verleihen, der dem Namen „Reforged“ endlich würdig wäre.

Falls ihr Strategie-Fans seid, haben wir die 15 besten Strategiespiele 2024 hier für euch.