Thors mächtiger Bruder wurde aus einem Marvel-Film geschnitten, wartet seither auf sein Debüt im MCU

Nicht alle Figuren, die Marvel hervorbringt, schaffen es auch ins eigene Cinematic Universe. Einer, der bis heute auf seinen Auftritt wartet, ist ein Bruder von Thor. Dabei war er vor Jahren kurz davor, in einem MCU-Film zu erscheinen.

Um wen geht es? Balder, auch „Balder the Brave“ genannt, ist ein Halbbruder von Thor. Er wurde als Sohn von Odin und Frigga geboren.

Seinen ersten Auftritt feierte die Figur im Jahr 1962 im Comic „Journey into the Mystery #85“. Wie so viele Figuren von Marvel entstammt auch Balder der Feder der Veteranen Stan Lee und Jack Kirby.

Wer nur das MCU verfolgt, dem dürfte der Charakter nichts sagen, denn bislang tauchte er noch in keinem Film auf. 2013 wäre es aber beinahe so weit gewesen – Konzeptzeichnungen zeigen, wie Balder im Film Thor: The Dark Kingdom ausgesehen hätte.

Auch in Teil 3 der Thor-Reihe war Balder nicht dabei – hier seht ihr den Trailer dazu:

Video starten Thor: Ragnarok – Trailer zum dritten Marvel-Film des Donnergottes Autoplay

Ein mächtiger Held mit kleiner Schwäche

Was sind das für Zeichnungen? Charlie Wen ist ein Künstler, der bei verschiedenen Marvel-Projekten an der visuellen Gestaltung mitgewirkt hat. So auch bei Thor: The Dark Kingdom, dem zweiten Thor-Film aus dem MCU.

Auf Instagram veröffentlichte Wen zwei Konzeptzeichnungen, die Balder darstellen und zeigen, wie er im Film aussehen sollte. Darauf sieht man den Charakter in voller Rüstung und mit zwei Schwertern bewaffnet.

Warum es Balder letztlich nicht in den fertigen Film schaffte, und wie seine Rolle darin aussah, ist leider nicht bekannt.

Spannend wäre die Figur aber allemal. Sie ist extrem mächtig und sorgte schon bei der Geburt für einige Aufregung. Sein Vater Odin hatte nämlich einen Traum, in dem es so aussah, als würde Balders Tod Ragnarök herbeiführen, also quasi den Weltuntergang, der zur Zerstörung von Asgard führt.

Um das zu verhindern, wurde Balder von seinen Eltern mit einer enormen Macht ausgestattet. Er wurde unverwundbar gegen so gut wie alle Waffen, zumindest, solange er sich innerhalb von Asgard aufhält.

Nur eine Art von Waffe konnte ihm schaden: Nämlich solche, die aus dem Holz des Mistelzweigs gefertigt waren. Er selbst verfügte über mächtige Fähigkeiten. Balder war nicht nur körperlich stark, er konnte sich zudem selbst heilen und, gemäß seiner Rolle als Gott des Lichts, Lichtstrahlen erschaffen, die es einmal sogar schafften, die Festung Utgard-Loki zu schmelzen.

Wird Balder zukünftig im MCU auftauchen? Derzeit gibt es leider keinen Hinweis darauf. Graham Churchyard, der bei mehreren MCU-Projekten als Kostümdesigner arbeitete, verriet im Gespräch mit comicbook.com jedoch, dass Balder bereits mehrmals für einen Film geplant war.

Er hätte schon in Thor 1, wie erwähnt in Thor 2, aber auch im dritten Teil auftauchen sollen. Churchyard ist skeptisch, ob der Charakter zukünftig im Kino zu sehen sein wird. Würdet ihr euch einen Auftritt von Balder wünschen? Schreibt uns eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare. Wer hingegen bald wieder im Kino auftauchen könnte, ist der Erfinder von Balder: Marvel-Legende Stan Lee könnte bald in Filmen zurückkehren, aber die Art ärgert die Fans schon jetzt