Ein Schurke von Marvel durfte noch nie im Kino auftreten, vor 10 Jahren wurde er von einer unbekannten Figur ersetzt

So einige Charaktere von Marvel warten seit Jahrzehnten auf ihren Auftritt im Kino. Darunter ist ein spannender Gegner, dem sich Doctor Strange schon vor 63 Jahren stellen musste und der es nur knapp nicht in einen Film geschafft hat.

Um welche Figur geht es? Der Hauptgegner von Doctor Strange im gleichnamigen Film aus dem Jahr 2016 ist Kaecillius. Ja, er arbeitet für den im Hintergrund arbeitenden Oberschurken Dormammu, doch ist er besonders im direkten Kampf gegen Doctor Strange sehr präsent.

Kaecillius wurde bereits 1965 von Marvel-Legende Stan Lee und Steve Ditko erfunden, spielte bislang aber eher eine untergeordnete Rolle. Deshalb haben sich wohl besonders Leute, die die Comics nicht kennen, beim Ansehen des Films gewundert, den ihnen unbekannten Charakter zu sehen.

Dabei hätte ein anderer Schurke in Doctor Strange endlich sein Debüt im Kino feiern sollen. Die Rede ist von niemand geringerem als Nightmare.

Video starten Doctor Strange – Trailer zum Marvel-Film Autoplay

Herr über die Traumdimension… aber zu kompliziert

Warum kam es zu keinem Auftritt von Nightmare? Einem Gespräch mit Empire zufolge wollte Regisseur Scott Derrickson zunächst Nightmare als Gegner. Dieser Superschurke nimmt in der Historie von Doctor Strange eine besondere Rolle ein.

Er war 1963 der erste Gegner von Doctor Stranger in der Ausgabe #110 von Strange Tales. Nightmare ist der Herr über die Traumdimension, in der schlafende Personen landen. Er selbst tritt mit grauer Haut, spitzen Ohren und grüner Kleidung auf – man könnte fast meinen, er sei ein böser Elf.

Scott Derrickson war wohl ein ziemlicher Fan von der Idee, Nightmare im großen MCU-Film von Doctor Strange auftreten zu lassen. Doch Kevin Feige, der Präsident von Marvel Studios, legte sein Veto ein:

Kevin hat sehr überzeugend argumentiert. Das Problem beim Einstieg mit Nightmare ist, die Idee der Traumdimension als eine andere Dimension zu vermitteln. Der Film war schon schwierig genug. Er ist ohnehin sehr erklärungslastig … Dormammu ergab am meisten Sinn. Und er ist der präsenteste Bösewicht in den Comics. Scott Derrickson

Dennoch entschied man sich, mit Kaecillius einen eher unbekannteren Charakter als Handlanger für Dormammu ins Rennen zu schicken. Derrickson zufolge würden selbst langjährige Marvel-Fans erstmal nachschlagen müssen, wer die Figur sei – doch genau das würde er daran lieben.

Gegenüber SlashFilm erklärte er, dass Kaecillius spannend sei, weil er in der realen Welt verankert, aber mit etwas Übernatürlichem verbunden ist. Derrickson zieht im Interview einen Vergleich mit Saruman und Sauron, zwischen denen eine ähnliche Verbindung existiert.

Die Entscheidung von Kevin Feige mag nachvollziehbar sein, besonders Fans von Nightmare dürften aber eine Träne verdrücken, dass es der Charakter so knapp nicht in einen Film geschafft hat. Welche anderen Schurken würdet ihr gerne endlich mal im Kino sehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Auch ein Bruder von Thor sitzt seit jeher auf der Ersatzbank: Thors mächtiger Bruder wurde aus einem Marvel-Film geschnitten, wartet seither auf sein Debüt im MCU