He-Man hat eine Geheimwaffe, mit der er selbst den mächtigen Superman besiegen kann

Superman gehört zu den bekanntesten und stärksten Helden aller Zeiten. Im Verlauf seiner Historie hatte er auch einige Crossover, die gezeigt haben: er kann besiegt werden. Auch mit He-Man geriet er mehrfach aneinander und ausgerechnet Prinz Adam kann ihm einiges entgegensetzen.

Knapp ein Jahr nach dem Superman-Film feiert auch He-Man seinen neuesten Auftritt im Kino. Obwohl beide nicht aus demselben Universum stammen, trafen sie in der langen Historie von Superman aufeinander. Bisher gab es 3 Kämpfe zwischen den beiden, und die sind nicht so eindeutig, wie man denkt.

Trotz der Kraft des Man of Steel hat He-Man eine Geheimwaffe, die Superman in die Knie zwingen kann.

Video starten He-Man kloppt sich im Kino erneut mit seinem großen Feind Skeletor Autoplay

2 Kindheitshelden gegeneinander

Wie gingen die Kämpfe der beiden aus? Zu diversen Zeitpunkten kämpften die zwei Kindheitshelden vieler Menschen gegeneinander. Dabei gab es verschiedene Ausgänge:

Ihren ersten Kampf führten die beiden 1982 im Comic DC Comics Presents Nr. 47. Skeletor, der das Power-Schwert nutzte, erschuf versehentlich ein Portal in die DC-Welt. Dadurch wurde Superman in die Welt von He-Man teleportiert. Eigentlich will der Mann aus Stahl He-Man und seinen Freunden helfen, aber Skeletor trifft Superman und kontrolliert seine Gedanken. Das führt zu einem Kampf zwischen He-Man (der sein Schwert nicht hatte) und Superman besiegt He-Man, befreit sich aber von der Kontrolle und kümmert sich dann um Skeletor (Quelle: YouTube).

Ihren nächsten Kampf hatten die beiden im Comic DC Universe vs. The Masters of the Universe. Diesmal war es eine ganze Miniserie mit 6 Heften (2012-2014), in der DC-Charaktere in die Welt von He-Man gelangten. Die Geschichte ist düsterer und auch dort werden Superman und andere Helden wieder kontrolliert. Ein erbitterter Kampf entfacht und He-Man sticht Superman mit dem Power-Schwert letztendlich durch die Brust und tötet ihn (fürs Erste).

2018 gab es dann noch einen Kampf der beiden 2018 in der Comic-Reihe Injustice vs. Masters of the Universe. Auch hier traf He-Man wieder auf DC-Figuren, aber diesmal im Injustice-Universum, in dem Superman zum fiesen Diktator wurde. In Supermans Größenwahn tötet er Skeletor und versucht mit gottgleichen Kräften, seine verstorbene Familie wiederzuholen. He-Man kontert das mit den Kräften von Shazam und vernichtet den bösen Superman endgültig.

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Kryptonit ist nicht die einzige Schwäche von Superman

Kryptonit als größte Schwäche von Superman kennt wahrscheinlich jeder, aber er hat auch eine Schwäche für Magie. Deshalb kann He-Man mit ihm auch mithalten oder ihn sogar besiegen, denn seine Kräfte basieren auf Magie.

Das DC-Universum selbst hat einen ganzen Kosmos voller Helden und Schurken, die sich mit magischen Problemen wie Dämonen oder Göttern beschäftigen. Die bekanntesten Helden sind wohl Shazam, Zatanna und John Constantine. Schurken wie Black Adam, Trigon oder Mister Mxzptlk sind deshalb sehr gefährlich.

Deshalb gibt es auch die Justice League Dark. Das ist ein Team von Superhelden, das sich auf Zauberei und übernatürliche Phänomene spezialisiert hat. Je nach Comic sind Mitglieder des Teams Figuren wie Deadman, Constantine, Zatanna, Detective Chimp oder Swamp Thing.

Auch wenn Superman ziemlich übermächtig wirkt, hat er schon einige Male verloren. Darunter waren nicht nur mächtige Schurken wie Darkseid, sondern auch mal echte Sportler aus unserer Welt. Eine Liste dieser Figuren haben wir hier für euch: 10 Charaktere, die Superman im Kampf besiegt haben