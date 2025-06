Der Joker hat jahrelang versucht, Batman zu brechen, doch für Superman brauchte er nur einen Tag

Ihr wollt eure Basis in Dune: Awakening vom Sand befreien? In diesem Werkzeug steckt ein verborgener Staubsauger

Der Director von Pokémon GO erklärt, warum ihr nach 9 Jahren immer noch so viele Kanto-Pokémon findet

Schattenpriester in WoW bekommen ein Rework – Aber so richtig gut wird’s wieder nicht

Es kam wieder zu Kämpfen zwischen den Verbündeten beider Seiten. Am Ende des 2. Injustice-Spiels kann der Spieler entscheiden, ob er Batman oder Superman wählt. Wenn Batman gewinnt, wird Superman in die Phantom-Zone eingesperrt und letztendlich aufgehalten.

Was ist das für ein Universum? Der Ursprung des Injustice-Universums liegt im Videospiel Injustice: Gods Among Us, das von NetheRealm dem Studio hinter Mortal Kombat entwickelt wurde. Das Spiel zeigt ein alternatives Universum, in dem Superman zu einem Schurken geworden ist.

