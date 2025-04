Das DC-Universum hat ihre eigenen Fantastic Four, doch kaum einer kennt sie

Im Universum von Marvel gehören die Fantastic Four zu den wichtigsten Heldentruppen der Comics, die bald einen neuen Film bekommen. Durch den Fokus auf ein familiäres Umfeld unterscheiden sie sich auch stark von den Avengers. 2018 probierte DC etwas Ähnliches.

Um welche DC-Gruppe geht es? 1961 startete Marvel mit The Fantastic Four Nr. 1 eine neue Heldentruppe, die von Stan Lee und Jack Kirby erschaffen wurde. Im Laufe der Zeit entwickelten sich die vier Helden zu wichtigen Figuren des Marvel-Universums, die bei vielen Events eine essenzielle Rolle gespielt haben.

2018 probierte DC etwas Ähnliches. Der Charakter Mr. Terrific, den ihr im ersten Trailer zum kommenden Superman-Film (via YouTube) sehen könnt, gründete seine eigene Truppe aus vier Figuren. Dabei kämpfen die Terrifics sogar gegen einen Schurken, der an den großen Gegenspieler der Fantastic Four erinnert.

Ein Genie und ein Gummi-Mann werden unfreiwillig eine Gruppe

Wer sind die Terrifics? Michael Holt ist als Held namens Mr. Terrific bekannt. Grundsätzlich hat er keine klassischen Superkräfte, er ist aber ein großes Genie, der in vielen verschiedenen Feldern, wie Chemie, Medizin oder Robotik, versiert ist. Auch seinen Körper hält er fit und ist in Kampfkünsten trainiert.

Durch sein Wissen entwickelte er Technik, die ihm im Kampf und anderen Bereichen hilft. Seine T-Maske macht ihn für jede Form von Elektronik unsichtbar und schützt ihn auch vor Chemikalien. Seine T-Sphären sind fliegende Kugeln, die als Kamera, Täuschungsgerät, aber auch als Schutzschild oder Waffe benutzt werden können (DC Database).

Nach dem großen Event Dark Night: Metal und dem Kampf gegen eine fiese Version vom Joker findet Mr. Terrific in The Terrifics Nr. 1 von 2018 heraus, dass eine Firma versucht, ein neues Portal zum Dark Multiverse zu öffnen. Um das zu verhindern, holt er sich Hilfe von Plastic Man. Er ist mehr als nur ein Gummi-Mensch, da er seine molekulare Struktur ändern kann und damit für das Portal geeignet ist.

Cover von Band 1 von The Terrifics Nr.1 (Quelle: dc.com)

Im Portal findet sich Metamorpho, der durch die Energie des Dark Multiverse verrückt wird und Mr. Terrific und Plastic Man angreift. Im Kampf werden die 3 durch das Portal gezogen und finden dort ein monströses schlafendes Wesen, das durch seine Silhouette aussieht wie Galactus, einer der mächtigsten Kreaturen aus dem Marvel-Universum.

Sie stranden auf ihm und finden Phantom Girl. Sie ist ein Alien, das seit Jahren in diesem Multiversum gefangen ist. Dort finden sie auch ein Gerät, das Mr. Terrific untersuchen möchte. Es kommt zu einer Explosion und das Wesen erwacht. Es öffnet sich ein Portal und die vier entkommen, bevor das Monster sie erreichen konnte.

Als sie sich dann trennen wollen, merken sie, dass es nicht funktioniert. Sind sie zu weit auseinander, explodieren sie. Jetzt müssen sie zusammenarbeiten, um das Problem zu lösen. Es entstehen die Terrifics.

Mr. Terrific als Kopf der Gruppe.

als Kopf der Gruppe. Plastic Man hat zwar ähnliche Fähigkeiten wie Mr. Fantastic, ist durch seine ständigen Witze aber eher mit Johnny Storm oder Deadpool vergleichbar.

hat zwar ähnliche Fähigkeiten wie Mr. Fantastic, ist durch seine ständigen Witze aber eher mit Johnny Storm oder Deadpool vergleichbar. Metamorpho erinnert am ehesten an das Ding, vor allem durch seine nicht menschliche Gestalt. Er kann seinen Körper in jedes Element verwandeln (via DC Database).

erinnert am ehesten an das Ding, vor allem durch seine nicht menschliche Gestalt. Er kann seinen Körper in jedes Element verwandeln (via DC Database). Phantom Girl erinnert am ehesten an Invisible Woman. Diese moderne Version der Figur stammt vom Planeten Bgztl. Sie kann durch Wände hindurchgehen und fliegen, sie kann sich aber nicht physisch manifestieren. Nach der Flucht aus dem Dark Multiverse kann sie durch ihre Berührungen Explosionen verursachen (via DC Database).

Durch ihr Schicksal, verursacht durch einen ungewollten Unfall, die Fähigkeiten und Team-Struktur erinnern die Terrifics stark an die Fantastic Four. Vor allem das große Monster im Dark Multiverse ist offensichtlich von Galactus inspiriert. In der gesamten Comic-Geschichte ließen sich sowohl Marvel als auch DC voneinander inspirieren.

Im neuen Superman-Film werden Mr. Terrific und Metamorpho neben anderen DC-Figuren ihren ersten Leinwand-Auftritt haben. Für die Zukunft sind weitere Filme und auch Serien von DC geplant, weshalb es durchaus möglich ist, dass man die Terrifics in Zukunft auch in einer Live-Action-Form sehen könnte. Ein DC-Schurke ist sogar für Plastic Man zu albern: Ein Schurke aus dem DC-Universum ist mächtiger als Superman, dabei ist er nur ein Typ im orangenen Pyjama