Ein Schurke aus dem DC-Universum ist mächtiger als Superman, dabei ist er nur ein Typ im orangenen Pyjama

Die Bewohner dieser Dimension werden meistens Kobolde genannt. Durch seine Herkunft gilt Mister Mxyzptlk als omnipotentes Wesen, dass quasi alles kann, was man sich vorstellt. Er kann sich selbst, aber auch alles andere manipulieren. Damit erinnert er an The Impossible Man von Stan Lee.

Was für Fähigkeiten hat Mister Mxyzptlk? Mister Mxyzptlk stammt aus der fünften Dimension. Das ist ein Ort, der abseits der normalen Regeln und Universen existiert. In der fünften Dimension gelten beispielsweise auch andere physikalische Regeln als bei der uns bekannten.

Um welchen Schurken geht es? Im November 1987 debütierte Mister Mxyzptlk in Superman Vol. 2 Nr. 11 Auf den ersten Blick sieht er gar nicht so bedrohlich aus. Er trägt einen orangen Strampelanzug, hat eine Halbglatze und einen kleinen lila Hut und Schuhe.

