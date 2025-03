Einer der klügsten Helden von Marvel erhält bald einen neuen Film, doch in einem anderen Universum ist er ein gefährlicher Schurke

Das Universum von Marvel ist voller Superhelden, die eigentlich nur Gutes wollen. Doch in manchen Geschichten führt das dazu, dass selbst gefeierte Helden zu fiesen Oberschurken werden. In einer düsteren Welt passiert das einer Figur, die bald einen eigenen Film bekommt.

Um welchen Helden geht es? Reed Richards ist als Mr. Fantastic zusammen mit seinem Team, den Fantastic Four, ein strahlender Held, der mit seinem Intellekt viel Gutes bewirkt hat. Regelmäßig retten er und seine Truppe das Universum vor gefährlichen Marvel-Schurken wie Galactus.

Doch nicht jede Version von Reed Richards hat ein schönes Leben. In Universum-1610 ist er zwar immer noch einer der klügsten Helden des Universums, doch tragische Ereignisse machen ihn zu einem skrupellosen Schurken.

Den ersten filmischen Auftritt der Fantastic Four gab es 2005:

Ähnlicher Ursprung mit tragischerem Ende

Was passiert mit dem anderen Reed Richards? Im Universum-1610 hat Reed Richards keine sonderlich andere Ursprungsgeschichte wie der bekannte Held. Auch er war früh sehr klug und hatte ein unendliches Interesse an der Wissenschaft, auch wenn er aus einem schwierigen Elternhaus stammte.

Früh lernte er Ben (später Das Ding) kennen und in seiner Studienzeit arbeitete er für Dr. Franklin Storm, der ihm seine Kinder Susan (später Die Unsichtbare) und Johnny (später Die Fackel) vorstellte. Er arbeitete eine gewisse Zeit an Forschungsprojekten, die zur Arbeit an der N-Zone führten. Das ist eine alternative Zone, die abseits des normalen Universums existiert. Bei der Forschung lernte er auch Viktor Van Damme (später Dr. Doom) kennen.

Bei einem Unfall mit einem Experiment für die N-Zone, verursacht durch Viktor Van Damme, erhielten die Helden ihre bekannten Kräfte. Sie formten die Fantastic Four und alles lief recht gut. Dann kam es aber zur Ultimatum Wave. Das war ein tragisches Ereignis, in dem Magento tausende Menschen in New York tötete, indem er die Magnetfelder der Erde manipulierte.

Sue Storm landete tragischerweise im Koma und ihr Vater starb. Reed Richards wollte den Verursacher finden. Wie es sich herausstellte, war Dr.Doom der Kopf hinter der Katastrophe. Sue wachte auf und bei der Beerdigung ihres Vaters machte Reed ihr einen Antrag, den sie aber ablehnte.

Durch die Tragödie trennten sich die Fantastic Four und Reed zog bei seinen Eltern ein. Reed wurde durch die Ablehnung von Sue und dem tragischen Ereignis der Ultimatum Wave zu einer neuen düsteren Version und damit auch zu einem mächtigen Schurken.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Im neuen Marvel-Film kämpft Captain America gegen einen fiesen Feind – aber es ist kein klassischer Bösewicht von Alexander Schürlein

Die Geburt von The Maker

Was passierte nach seiner Trennung mit den Fantastic Four? Durch seine neue Weltanschauung war Reed Richards alles recht. Das spitzte sich zu, als eine alternative Version von Kang ihn besucht und ihm erzählt, dass die Welt bald enden wird. Daraufhin tötete er seine Eltern und fälschte seinen Tod.

Er fängt an, Angriffe auf verschiedene Orte wie Basen oder Zuhause von Superhelden zu planen. Das geht so lange gut, bis Sue Storm herausfindet, dass Reed lebt und nun ein Schurke ist. Letztendlich führt das auch zu einem Kampf, in dem Johnny Storm das Gesicht von Reed verbrennt und die Helden seine Basis in der N-Zone vernichten. Reed entkommt aber erneut.

Er kehrte zurück auf die Erde, nannte sich fortan The Maker und gründet die Children of Tomorrow. Eine fanatische Gruppe, die die Welt verbessern und erobern möchte. Auch das führte zu Konfrontationen mit vielen Helden. Nach jedem Versagen steht der Maker aber wieder auf und versucht, seine Pläne durchzusetzen. Mal wird er von Kang gerettet, mal tut er so, als wäre er wieder ein Held.

Eine seiner schlimmsten Taten war die Wiedergeburt seines Ultimate-Universums im Universum-6160. Dort sorgt er dafür, dass viele der Helden nie zu Helden werden, sondern nur zu normalen Menschen. Er wollte damit der Herrscher werden. Auch dort wird er aber aufgehalten.

Er kehrt immer wieder zurück, um neue Fähigkeiten, wie einen Symbionten, zu erlangen. Außerdem ist er fast unsterblich und er ist quasi im ganzen Universum präsent.

Warum ist The Maker so gefährlich? Trotz seiner skrupellosen Ader ist er eben Reed Richards und ist damit einer der genialsten Menschen im ganzen Marvel-Universum. Der unbeugsame Drang, seine Ziele zu erreichen, ist auf beiden Seiten unglaublich gefährlich.

Eine weniger gefährliche Variante von Reed Richards kann man schon ab dem 24. Juli 2025 wieder im Kino sehen. Auch da scheint es wieder um das Multiversum zu gehen. Fast alle bekannten Helden haben skurrile Varianten. Auch Spider-Man: 7 absurde Varianten von Spider-Man, die niemals einen eigenen Marvel-Film bekommen würden