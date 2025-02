Im neuen Marvel-Film kämpft Captain America gegen einen fiesen Feind – aber es ist kein klassischer Bösewicht

Besonders, da Ross nun einen Präsidenten ersetze, der sich als Skrull entpuppte, nachdem in der Serie die Skrull-Infiltration enthüllt wurde, wirke es unglaubwürdig, dass keine Maßnahmen ergriffen werden. Eine der größten Enthüllungen in der MCU-Geschichte würde hier einfach übergangen, als hätte sie nie stattgefunden.

Unklar bleibe beispielsweise, wie der Leader überhaupt an seine Opfer gelangte, wie die Gehirnwäsche funktionierte und warum er nicht auch Captain America oder Präsident Ross beeinflusste. Ein einziger beiläufiger Kommentar von Ross – dass der Leader „in Dateien hacken kann, also warum nicht auch Menschen manipulieren?“ – diene als dürftige Erklärung. Angesichts der zentralen Rolle dieses Plans wäre eine ausführlichere Erläuterung wünschenswert gewesen.

Was wurde bisher kritisiert? Zuvor stand Captain America: Brave New World wegen seiner Qualitätsmängel in der Kritik. Optisch ähnle der Film laut Community eher einer günstigen Fernsehproduktion. Insbesondere die Spezialeffekte würden zu wenig hermachen und schlechter aussehen als in vergleichbaren Produktionen.

